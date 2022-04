Primer ajuste en el Presupuesto de 2022 de Alicante para retener fondos europeos para ocho proyectos de tráfico

Con una convocatoria extraordinaria y urgente. Así ha aprobado este lunes la Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Alicante el primer expediente de modificación de crédito del Presupuesto, para destinar 7,2 millones de euros de los remanentes de tesorería municipal a la financiación de proyectos de transformación urbana incluidos en tres grandes programas de actuación: la implantación de la Zona de Bajas Emisiones (ZBE), los proyectos de mejora de accesibilidad y movilidad en siete calles y plazas y la estrategia de desarrollo sostenible (Edusi) Las Cigarreras. Este acuerdo de la Junta de Gobierno será sometido al dictamen de la Comisión de Hacienda convocada para este martes, como paso previo a su aprobación en el pleno ordinario del miércoles, que se adelanta un día para no coincidir con la romería de la Santa Faz.

En concreto, esta primera modificación presupuestaria consiste en la dotación de créditos extraordinarios por importe de 3,3 millones y suplementos de crédito por 3,8 millones dentro de las cuentas municipales anuales aprobadas por el Pleno el pasado 30 de marzo, con tres meses de retraso respecto a la fecha prevista. En total, casi 7,2 millones de gasto para la ejecución de múltiples proyectos de transformación y modernización urbana que se financiarán con remanentes de tesorería, según subrayan desde el gobierno municipal.

De la cifra global, un total de 6,4 millones se destinarán a obras contempladas en el Zona de Bajas Emisiones, que debe entrar en marcha a finales del próximo 2023: la reurbanización del Paseo de los Mártires de la Libertad (540.839 euros), la tercera fase de la Explanada en el fondo de saco de la calle Bilbao (789.720 euros), la implantación de este plan en el anillo de la Gran Vía (282.200 euros), la regeneración del espacio peatonal en aceras y del alumbrado urbano en el eje Gadea-Soto-Marvá (635.266 euros) y la reurbanización de las avenidas de Ramón y Cajal y Eusebio Sempere (310.727 euros), además de la puesta en marcha del carril bus de la avenida de Aguilera (295.916 euros), la digitalización de los medios de pago y la red de ventas y distribución de los títulos de viaje (400.751 euros), así como la subvención al transporte urbano en superficie (1,4 millones de euros).

Según figura en la resolución del programa de ayudas impulsado desde el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, que permitirá al Ayuntamiento de Alicante recibir unos 15 millones de fondos europeos para fomentar la retirada del tráfico de la ciudad, "a fin de cumplir los objetivos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, los beneficiarios deberán certificar el inicio de los procesos de licitación de las actuaciones objeto de subvención antes del 30 de abril de 2022, así como la adjudicación de al menos el 60% del importe del coste subvencionable de las actuaciones previstas antes de que concluya noviembre de 2022, y la finalización de las actuaciones en el plazo establecido". La resolución añade que "el incumplimiento de estos hitos podrá conllevar la pérdida de la subvención y la obligación de reintegro de las cantidades ya percibidas".

El concejal de Coordinación de Proyectos, Antonio Peral, explicó la pasada semana a este diario que tras "elevar consultas" han confirmado que "bastaría" con dotar de presupuesto a las iniciativas subvencionadas con fondos europeos para no poner en juego la cofinanciación con los Next Generation, sin la necesidad de tener que licitar los proyectos antes de final de abril. "Hemos pedido aclaración y nos han dicho que es suficiente con que esté aprobado en pleno la dotación presupuestaria, no haría falta que estuviera en proceso de licitación", recalcó Peral, responsable de la gestión de las ayudas europeas en el Ayuntamiento. En las últimas semanas, el bipartito ha ido aprobando proyectos como el calmado de tráfico en el eje Marvá-Gadea, la actuación en la avenida Aguilera o la reurbanización de la tercera fase de la Explanada.

El Ayuntamiento consiguió más de 15 millones de euros de ayudas para ocho iniciativas: actuaciones de peatonalización en el entorno del Centro Tradicional de Alicante (3.232.528 euros), medidas de calmado del tráfico y mejora de la movilidad sostenible en los ejes Gadea‐Federico Soto (3.217.500 euros), adquisición de vehículos eléctricos de transporte público (2.530.000 euros), implantación de Zona de Bajas Emisiones en Alicante Anillo Gran Vía (2.240.165 euros), digitalización del transporte público con pago y sistemas de ayuda a la explotación vinculado a "Alicante se mueve" (1.758.118 euros), instalación de sistemas de recarga de autobuses eléctricos en cocheras municipales (1.560.378 euros), acondicionamiento de avenida de Aguilera para implantación de carril bus exclusivo (297.000 euros) y regulación de la Distribución Urbana de Mercancías (DUM) en la Zona de Bajas Emisiones en Alicante (202.500 euros), según figura en la resolución del ministerio.

Otros proyectos sin tanta urgencia

En cuanto a los proyectos cofinanciados con fondos Feder a través del Instituto para la Diversificación del Ahorro y la Energía (Idae), el Ayuntamiento tiene previsto destinar este año un total de 1,2 millones a obras de mejora de accesibilidad y movilidad urbana en las calles Poeta Campos Vasallo, Sargento Vaíllo, Sevilla y Marqués de Molins, avenida de Jijona y plazas de San Antonio y Músico Tordera Iñesta, según el gobierno municipal.

Por lo que respecta a la estrategia de desarrollo urbano Edusi Las Cigarreras, la modificación presupuestaria contempla una aportación de 663.088 euros para la intervención viaria en la plaza Gómez Ulla, actuaciones de dinamización cultural y sendas aportaciones a los patronatos de Vivienda y Turismo. El expediente aprobado este lunes destina igualmente 50.427 euros a actuaciones de la Agenda Urbana; 259.610 euros a inversión nueva en infraestructuras en el plan de recuperación de la Vía Parque y 178.680 € para equipamientos culturales y museos.

“Esta primera modificación presupuestaria se traduce en un impulso decisivo a proyectos de transformación y modernización urbana de gran importancia”, ha destacado la edil de Hacienda, Lidia López, quien ha añadido que “la buena salud financiera del Ayuntamiento nos permite recurrir a los remanentes de tesorería para apuntalar múltiples actuaciones en todos los barrios de la ciudad”.