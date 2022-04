Arranca la matrícula en Infantil y Primaria con las vacantes publicadas en el último momento

La Conselleria de Educación ha abierto desde este martes el plazo para que las familias puedan, de manera telemática, solicitar plaza en los distintos centros de Educación Infantil y Primaria de la Comunidad Valenciana. Un proceso que este año ha estado marcado por el retraso a la hora de publicar las vacantes en cada colegio. Finalmente, este martes, el mismo día en que arrancaba el proceso de matrícula, Educación hacía públicos los puestos a los que pueden optar las familias en cada uno de los centros.

"Esta información siempre se ha facilitado con cinco días de antelación por lo menos. Es la primera vez que se publica el mismo día en el que arranca la matrícula", lamenta Sonia Terrero, presidenta de Covapa, la confederación de padres de alumnos. Terrero cree que este retraso perjudica en determinadas situaciones, "como es el caso de los padres divorciados que van a perder un día en saber en qué centros hay plazas vacantes para poder inscribir a sus hijos".

El plazo de solicitud de matrícula, telemática de manera generalizada a no ser que no se disponga de dispositivos tecnológicos, en cuyo caso se puede ir al centro elegido en primera opción para realizar la petición presencial, abarca desde este martes 26 de abril hasta el próximo 4 de mayo. El 3 de junio, con la publicación de las listas definitivas de alumnado admitido en cada centro, empezará la matriculación.

La novedad de este año es que quienes hayan obtenido la plaza escolar, podrán por primera vez realizar la matrícula "on line" sin que sea necesario acudir al centro educativo si así lo desean. Esta nueva opción no impide que las familias que lo prefieran puedan realizar la matrícula de forma presencial como siempre. Desde ese mismo día hasta el 21 de junio, podrán formalizar la matrícula las familias que opten por la nueva modalidad "on line", y del 22 de junio al 6 de julio las que quieran hacerlo de forma presencial.

La Conselleria de Educación ofertará en la provincia de Alicante el próximo curso 2022-2023 un total de 4.044 plazas de Infantil 2 años en colegios públicos y ‘escoletes’ de la Generalitat para niños nacidos en 2020, lo que representa un aumento cercano al 44 % respecto al curso anterior. En el caso de Infantil 3 años la oferta que hacen los centros públicos de la provincia de Alicante es de 17.247 plazas para niños nacidos en 2019, un 2,2 % más que hace un año.

En la web de telematrícula.es se incluye a su vez la respuesta a las preguntas más frecuentes que origina el proceso de admisión entre las familias, y se hace hincapié en que "solo las personas que no disponen de acceso a Internet o de un documento de identidad, deben desplazarse a un centro educativo a realizar el trámite de forma presencial", en concreto al que se quiera marcar como primera opción.

También se aconseja solicitar hasta 10 colegios por orden de preferencia, porque solo en el caso de que no se obtenga plaza en ninguno de ellos se asignará un centro que tenga plazas.

También aclara que la solicitud telemática se puede cambiar "tantas veces como se considere durante el período en el que esté operativa la aplicación para formular solicitudes de admisión", y que se tendrá en cuenta "la última solicitud presentada electrónicamente", por lo que considera que el plazo hasta el día 4 de mayo es suficiente desde que se conozcan las vacantes el mismo día 26 de abril.

Se contempla asimismo, en referencia a las familias divorciadas o que no convivan, que deben marcar la casilla indicada al efecto al formalizar la matrícula, porque deberán firmarla ambos tutores.

La propia conselleria destaca que este es el primer trámite que se realiza dentro de la matriculación escolar y que "es importante para las familias que matriculan a sus hijos e hijas el próximo curso, por primera vez, en las aulas gratuitas de 2 años -en guarderías de la Generalitat y en colegios públicos- y en Infantil de 3 años".

Por lo que respecta a la admisión telemática en ESO y Bachillerato será del 26 de mayo al 3 de junio. En el caso de la ESO, las listas definitivas de alumnado admitido se publicarán el 18 de julio y ese mismo día empezará la matriculación "on line", que estará abierta hasta el 21 de julio. Las familias que opten por formalizar la matrícula de forma presencial podrán hacerlo del 19 al 22 de julio.

Las listas definitivas de alumnado admitido en Bachillerato se publicarán el 22 de julio y desde este día hasta el 27 de julio se podrá formalizar la matrícula de forma telemática y, si se opta por hacer la matrícula de forma presencial, hay que acudir en los centros educativos del 25 al 28 de julio.