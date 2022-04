Sin Barcala ni el concejal de Seguridad: ya hay orden para las catorce comparecencias ante la comisión que investiga las oposiciones bajo sospecha a la Policía Local de Alicante

El alcalde de Alicante, Luis Barcala, y el concejal de Seguridad, José Ramón González, no comparecerán ante la comisión municipal que investiga las supuestas irregularidades en las oposiciones a la Policía Local. El secretario general del Pleno, en su informe, bloquea todas las intervenciones políticas: "No procede la solicitud de comparecencia de concejales o miembros de la Junta de Gobierno Local fuera del ámbito plenario o de las comisiones permanentes. Solo se podrán solicitar las comparecencias del personal funcionario o laboral que haya participado en el proceso. El personal funcionario o laboral no tendrá obligación legal de comparecer y por tanto lo hará de forma voluntaria. No podrá comparecer el personal funcionario o laboral que no haya tenido parte en el procedimiento. No podrán comparecer terceros ajenos a la instrucción de los expedientes", según recoge el informe, que choca con lo sucedido en otras comisiones de investigación, como la impulsada respecto al contrato de limpieza de colegios y dependencias municipales, donde compareció el propio concejal José Ramón González, en condición de responsable de Infraestructuras. También compareció el entonces alcalde Gabriel Echávarri ante la comisión que investigó el entonces supuesto fraccionamiento de contratos en Comercio.

El bloqueo político impide también que acuda el portavoz de Vox, Mario Ortolá, como el exconcejal Carlos Giménez, que también figuraban entre las peticiones de comparecencia. La izquierda pide que Barcala y el concejal de Seguridad comparezcan ante la comisión que investiga las oposiciones bajo sospecha en la Policía Local El secretario general, que por primera vez se ha pronunciado respecto a las comparecencias en una comisión municipal, tampoco permite que comparezca el cuadro de mandos de la Policía Local, salvo el jefe del Cuerpo y a su vez presidente del tribunal, José María Conesa. A su vez, tampoco da luz verde a que intervengan los veinte opositores con mejor calificación, tal y como había solicitado Unidas Podemos. En cambio, Secretaría General permite que comparezcan los miembros del tribunal, además de sus asesores y la jefa de Recursos Humanos. Así, tras el filtro del alto técnico, se esperan catorce comparecencias en la próxima sesión, prevista para el 2 de mayo. Serán cada media hora. En el siguiente orden: Miguel Ángel Palacios Galván (IVASPE), José Antonio Berbegal Leal (IVASPE), Antonio Collado Gimeno (Jefe Policía de Xátiva), María Remedios Molina Molina (secretaria del tribunal y técnico del Ayuntamiento de Alicante), José María Conesa García (Comisario Principal Jefe), José Emilio Fernández Reyes, Carlos Ruiz Martínez, Francisco Vázquez Agredos Gutiérrez, Eduardo García Doménech, José Álvarez Ibáñez, Alicia Facorro Ojeda (jefa de Recursos Humanos), Ana Lillo Martínez (asesora del tribunal), Nuria María Trenzano Santamaría (asesora del tribunal) y Andrés García Trillo (asesor del tribunal). Las comparecencias están previstas entre las 9:30 y las 18 horas. Reacciones: cacicada, farsa, poca palabra... El portavoz de Unidas Podemos, Xavier López, lamenta que "Barcala y el concejal González se escondan detrás del secretario para no dar explicaciones políticas de su implicación en el proceso". "Esta es la máxima transparencia que prometían, esconderse y no dar la cara apoyándose en una interpretación que nos parece muy sui géneris, por decirlo suavemente, del secretario municipal. Nos llama poderosamente la atención que en otras comisiones de investigación de esta misma legislatura, como la contrata de la limpieza escolar, la de las zonas verdes o la de los residuos, no se haya producido una interpretación tan restrictiva, y a nuestro juicio, absolutamente interesada, de lo que son estas comisiones", añade López, quien apunta que "una vez más, la palabra de Barcala se demuestra que vale menos aún que su capacidad de gestión". "Máxima trasparencia es esconder la cabeza detrás de un informe del secretario que parece hecho para protegerle y lo que transmiten de esta manera es más dudas acerca de la implicación política que ha podido haber en las posibles irregularidades a investigar en esta comisión", finaliza. El portavoz de Compromís, Natxo Bellido, ha calificado de "absoluta cacicada la decisión del alcalde". "Esperemos que sea modificada. No es posible que esa voluntad de transparencia que enarboló el bipartito se tope ahora con un informe que contradice lo que ha sucedido en otras comisiones, como en las que compareció el alcalde Echávarri. Ahora, sin saber los motivos reales, se nos dice que el alcalde no puede comparecer en la comisión de la Policía Local. Si esto continúa así, veremos qué decisión tomaremos. Esto es una auténtica farsa", ha añadido Bellido.