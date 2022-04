Un nuevo retraso en la licitación del contrato del autobús urbano pospone las mejoras previstas en el servicio

El bipartito de Alicante anunció en febrero que el nuevo contrato del transporte urbano estaría en proceso de licitación entre finales de marzo y principios de abril. Sin embargo, tras incumplirse esa últimas fechas, en el Ayuntamiento ya se mira más adelante en el calendario de este 2022. Ahora el objetivo es llegar a tiempo a mediados de junio, cuando debería de estar en marcha la licitación del servicio si el Ayuntamiento de Alicante no quiere poner en juego las subvenciones europeas concedidas para la implantación de la Zona de Bajas Emisiones, que incluye proyectos vinculados directamente con el servicio del autobús urbano, como la adquisición de vehículos eléctricos o la digitalización los medios de pago. Así se explicó durante la Comisión para la Renovación del Servicio del autobús urbano, que se reunió este martes en el Salón de Plenos, donde los técnicos municipales dieron por hecho que a la nueva fecha se llegará a tiempo: "Es un objetivo asequible". Además, explicaron que en los últimos días ha habido reuniones con órganos como Asesoría Jurídica, Hacienda y Contratación para ultimar el pliego que saldrá a licitación por diez años con un coste anual de unos 17 millones de euros.

Este nuevo retraso en un servicio, que se presta actualmente con una prórroga excepcional que se aprobó en julio de 2021 pese al criterio en contra del interventor, provoca a su vez la demora en la puesta en marcha de las mejoras que incluye el nuevo pliego. Según ha ido informando el Ayuntamiento en los últimos meses, en el próximo contrato del transporte urbano se incluirá como novedad un sistema de Transporte a la Demanda (TAD) para dar cobertura a las partidas rurales con seis líneas. Otra de las mejoras introducidas será una nueva línea 28, que realizará un recorrido circular para conectar el Hospital de Sant Joan con la zona de playas, y se introducirán los nuevos servicios como la lanzadera al Castillo Santa Bárbara, que ya ha sido puesta en servicio, y la inclusión de la línea de Turibús en la nueva concesión. Ambos servicios estarán conectados.

También se contemplan mejoras en las frecuencias y cambios de recorridos para mejorar y optimizar el servicio actual. Destaca la línea 07 en la que se creará una sublínea directa a los polígonos sin pasar por Princesa Mercedes para mejorar la conexión y frecuencias con los polígonos industriales situados entre Alicante y el Área Empresarial de Las Atalayas.

Se implantará además una línea circular entre la avenida de Denia y las avenidas Aguilera-Orihuela todos los días, que dotará de conexión entre barrios sin pasar por el centro de la ciudad. Se ampliará, por otro lado, el servicio nocturno, implantando la línea 13N Puerta del Mar-Villafranqueza y ampliando el alcance de la 03N Puerta de Mar-Ciudad de Asís para dar servicio en verano a Urbanova.

El resto de modificaciones y mejoras previstas afectarán a la línea 5 en San Blas, la 9 en la avenida Miriam Blasco, la 10 en el acceso al APD-9, la 11H reducirá el trazado a la zona de servicio del hospital universitario de Sant Joan, la 12 modificará su itinerario en la zona del PAU 1 y se prolongará hasta la Puerta del Mar, cambiará el itinerario de la 22 y 22N que reducirá su paso en el Cabo de las Huertas y llega al PAU 5 y, finalmente, también se cambiará la línea 27 en el corredor Benalúa Sur-Gran Vía Sur.

El nuevo mapa de transportes mejorará las líneas 1 durante todo el año, la 2 con refuerzo en domingos y festivos de invierno, la 3 con servicios en sábados, domingos y festivos, la 6 con refuerzo en días laborables, la 8 con refuerzo en domingos y festivos en invierno, la 10 y la 12 con más vehículos en laborables y sábados.

Reacciones: críticas por la tardanza

El concejal socialista Manuel Martínez ha lamentado que se haya notificado que "el pliego no saldrá en breve". "Otra vez llegan tarde y si, de primeras, el 30 de agosto se nos dijo que saldría en noviembre, después señalaron que sería antes del 30 de abril y ahora hablan que se alarga hasta el 15 de junio", añade Martínez, quien asegura "no entender que el equipo de gobierno, encabezado por Barcala, no haga sus deberes y tarde más de tres años en sacar un pliego que debería estar publicado y licitado". "Estamos insistiendo que el nuevo contrato es necesario para mejorar el transporte público y alcalde le importa un bledo", agregó el edil socialista.