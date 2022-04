José Ignacio Munilla, obispo: “Para mí ha sido toda una sorpresa saber que, después del Rocío, la Santa Faz es la peregrinación más numerosa de España”

Dos meses después de su toma de posesión con la entrada en mula en Orihuela, José Ignacio Munilla vivirá este jueves como obispo su primera Peregrina, que realizará andando. Cuando la comitiva oficial llegue al caserío comenzará la misa presidida por la Reliquia en la que el prelado predicará.

¿Qué le parece el acontecimiento de la Santa Faz?

Es una devoción, una advocación, que tiene desde el punto de vista teológico mucho fundamento. Fijaros en todo lo que es la teología de los iconos de Oriente, el propio Rostro de la Sábana Santa. Así como nosotros en Occidente la imaginería ha sido la forma principal de la representación de Jesús pero ha sido propio de Oriente descubrir la potencialidad del icono del rostro como un lugar que nos introduce en el misterio. Es impresionante ver que en lugar tan en el Occidente cristiano se haya extendido la devoción a la Santa Faz, que tiene una raigambre tan grande en otros lugares de Oriente. Desde el punto de vista teológico tiene muchas raíces.

"Es impresionante ver que en lugar tan en el Occidente cristiano se haya extendido la devoción a la Santa Faz, que tiene una raigambre tan grande en otros lugares de Oriente. Desde el punto de vista teológico tiene muchas raíces"

¿Y desde el punto de vista popular?

A los ojos de todo el mundo está la fuerza, la popularidad que tiene la advocación de la Santa Faz, ver cómo en ella estamos viviendo un canto de la misericordia de Dios, el famoso canto de ¡Faz Divina Misericordia, Faz Divina Misericordia!, la verdad es que es una muestra de que a través de Jesús recibimos la misericordia de Dios padre. Me parece también maravilloso que esto no sea solo una fiesta cultural sino una educación a las próximas generaciones. El hecho de que se haga esta Peregrina educando a los niños (la escolar) me parece muy importante porque si no con el paso del tiempo podríamos fácilmente, con el paso del tiempo, confundir la fiesta religiosa con una tradición o una costumbre cultural. Hay que buscar las raíces, no quedarse en el ramaje periférico sino buscar las raíces y el tronco de la festividad. Afortunadamente con este cuidado de que los colegios sean introducidos en el misterio que aquí se celebra se está logrando.

"Me parece también maravilloso que esto no sea solo una fiesta cultural sino una educación a las próximas generaciones"

¿Qué expectativas tiene para el acontecimiento de la Peregrina?

Yo vengo totalmente a disfrutar y a conocer. Vengo como quien dice partiendo de cero, para mí todo es un descubrimiento en este momento en la Diócesis. Todos los ecos que me han llegado me están abriendo a tener los ojos muy atentos porque soy consciente de que voy a asistir a una de las máximas manifestaciones de la religiosidad del pueblo alicantino. Vengo deseoso de conocerlo y de aportar también una pequeña predicación, que he preparado con mucha ilusión. Quisiera primero recibir y aportar una predicación que ayude a entender más el sentido último teológico de esta fiesta.

¿Había oído hablar de la Santa Faz de Alicante, de cómo se celebra?

Para ser sincero, yo que soy de Guipuzcoa me sorprendió conocer que Juan Sebastián Elcano, que era de Guetaria, en su testamento hizo mención a la Santa Faz. Yo me enteré de la Santa Faz por el testamento de Elcano. Allí celebramos hace dos años el quinto centenario del inicio de su vuelta al mundo y lo leímos en su testamento. Qué expansión podría tener (la Santa Faz) cuando un guipuzcoano en aquel tiempo en que no existían las comunicaciones sin embargo fue educado en la devoción a la Santa Faz hasta el punto de hacer un testamento de ello.

"Qué expansión podría tener cuando un guipuzcoano como Juan Sebastián Elcano, en aquel tiempo en que no existían las comunicaciones, sin embargo fue educado en la devoción a la Santa Faz hasta el punto de hacer un testamento de ello"

¿Va a ir andando a Santa Faz?

Si Dios quiere sí. Cumpliremos los cánones y a las 8 de la mañana saldremos de San Nicolás.

¿Pedirá algo especial?

Le voy a pedir a Jesús sobre todo la gracia de que mi llegada como obispo sea evangelizadora, de centrarme en la evangelización, y que Dios nos permite hacer una predicación evangelizadora.

¿Le sorprende que 200.000 personas lleguen caminando a la Santa Faz, lo había escuchado?

La verdad es que no. Para mí ha sido toda una sorpresa saber que después del Rocío ésta es la peregrinación más numerosa de España, la verdad es que lo desconocía.

"Es verdaderamente muy diversa la Diócesis y al mismo tiempo muy confluyente, una cultura impregnada del cristianismo. Es una fe que ha dado a luz una cultura"

¿Le está deparando sorpresas la Diócesis?

Cuando fui nombrado algunos obispos me llamaron y me dijeron: te vas a sorprender de lo que vas a descubrir, y ciertamente me estoy sorprendiendo, además con una gran diversidad, porque he asistido en Orihuela a determinados actos religiosos que son muy distintos a las aleluyas de Elche, a la Santa Faz...Es verdaderamente muy diversa la Diócesis y al mismo tiempo muy confluyente, una cultura impregnada del cristianismo. Es una fe que ha dado a luz una cultura. Decía San Juan Pablo II que hasta que una fe no es capaz de crear una cultura no está suficientemente consolidada. Aquí debe estar consolidada porque ha creado una cultura. Ojalá seamos capaces de acoger este testamento y no perderlo.