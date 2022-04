¿Lloverá en Santa Faz? Tras dos años en los que la pandemia ha impedido que los alicantinos cumplan plenamente con la tradicional peregrinación al Caserío de la Santa Faz, (2019 suspendida por el covid y el año pasado a medias por la lluvia) en el que se guarda, celosamente, un trozo de la tela con la que la Verónica secó el sudor de Cristo en su subida al Calvario, el tiempo puede gastar, de nuevo, una mala pasada este próximo jueves. No está clara la intensidad de la lluvia pero lloverá, sobre todo por la tarde, y la jornada será desapacible pero, incluso, puede suceder que hasta las nubes respeten las primeras horas de la Peregrina, cuando se traslada la reliquia en la procesión religiosa a la que le sigue la cívica. Los diferentes modelos no se ponen de acuerdo. Va a llover, eso sin duda, pero el último boletín de la Agencia Estatal de Meteorología anuncia que en las primeras horas de la mañana es posible, incluso, que las nubes respeten la romería. Otros, no obstante, marcan lluvias desde el primer minuto. Con todo serán lloviznas.

Jorge Olcina, director del Laboratorio de Climatología, no puede dar un pronóstico esperanzador. "Entra aire frío en altura y aunque no se trata de una gota fría los chaparrones van a acompañar durante toda la jornada. Habrá algún rato de sol pero lo general serán las lluvias que, obviamente, deslucirán las actividades al aire libre. Más o menos como el tiempo de la semana pasada. Paraguas, chubasquero y a la romería". La Agencia Estatal de Meteorología marca para hoy temperaturas primaverales y de playa en las horas centrales del día pero prevé un 100% de lluvias para el jueves. Precipitaciones que arrancarán el miércoles y cesarán el viernes a mediodía para dar paso a un fin de semana con sol radiante el domingo, día del Trabajo y de la Madre. La lluvia dará entonces una tregua esta primavera, que es la más lluviosa desde 1950. Lluvia tan necesaria en la provincia de Alicante pero que ya empieza hasta molestar, tanto a algunos cultivos como las brevas, uva de mesa o granadas, como al turismo. Santa Faz se presenta pues bajo el signo de esa incertidumbre meteorológica que está marcando el día a día de la provincia desde que arrancó el mes de marzo. Jorge Olcina, director del Laboratorio de Climatología de la Universidad de Alicante, sostiene que el pronóstico no está tan claro pero asegura que el jueves tendremos ratos del lluvia alternando también con periodos de sol. “Alicante está en el epicentro del cambio climático y consecuencia directa son los temporales de esta primavera" Hoy, las temperaturas máximas tenderán a subir en todo el país, sobre todo el en interior peninsular, excepto en el área mediterránea, donde bajarán ligeramente (20 grados de máxima en Alicante). Las mínimas, por su parte, cambiarán poco, aunque tenderán a bajar en Pirineos y a subir en las montañas del centro peninsular. Según la predicción de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) para este 25 de abril, en el tercio norte peninsular se esperan intervalos nubosos por la mañana y nubosidad de evolución por la tarde, sin descartar alguna precipitación débil y dispersa en Galicia, Cantábrico occidental y Pirineos. En el área mediterránea y el litoral del golfo de Cádiz predominarán los cielos despejados, quizá con algunas nubes altas. En el resto de la Península estará poco nuboso, pero con nubosidad de evolución por la tarde. ¿Por qué llueve tanto? La sucesión de borrascas deja el tercer inicio de primavera más lluvioso desde 1950 En Canarias, el extremo sur de un frente dejará intervalos nubosos y precipitaciones en general débiles que se irán desplazando de oeste a este, menos probables en las islas orientales. Durante la jornada, no se descartan nieblas matinales en el interior del tercio norte peninsular. Por último, habrá predominio de viento del sur en el oeste de Galicia, del este en el Cantábrico y del noroeste en Canarias. Viento en general flojo y variable en el resto. Si en Alicante no tuviéramos ya lluvia suficiente para todo lo que queda de año y un poco más, el último informe de la Agencia Estatal de Meteorología sobre el balance climático y meteorológico del pasado marzo nos ha traído una nueva sorpresa relacionada, directamente, con el cambio climático. Doce países europeos, entre ellos todo el sur de Escandinavia, tuvieron el doble de horas de sol que Alicante en marzo, cuando en la provincia no se superaron las cien. Entre los datos, las horas de sol de zonas emisoras de turistas como Escocia e Irlanda del Norte, que no habían registrado tantos días soleados desde 1919. En Escocia, por ejemplo disfrutan solo de 1.200 horas de sol al año por las 3.600 horas de insolación en Alicante, clave en su èxito turístico. El mes de marzo de este 2022 ha sido extremadamente húmedo y muy frío en la Comunidad Valenciana. La temperatura media, 10,2 ºC, es 1 ºC inferior a la de la climatología de referencia (11,2 ºC), y la precipitación acumulada ha sido 270,4 l/m2, que multiplica por 7,7 la del promedio climático del periodo 1981-2010 (35,2 l/m2), según el balance hecho público por la Agencia Estatal de Meteorología. Final de primavera veraniego El final de la primavera se acercará, no obstante, hacia tiempo veraniego. Según el modelo de referencia de Meteored, las temperaturas estarán por encima de lo normal durante el final de la primavera e inicio del verano climatológico, sobre todo en el interior peninsular donde podrían estar de 2 a 3 ºC por encima de la media. El modelo predice lluvias escasas en prácticamente todo el país, sobre todo en el centro, norte y Pirineos, sin descartar algún episodio inestable por probables ondulaciones de la corriente en chorro. Si finalmente acaba subiendo esto, estaríamos ante un escenario con calor intenso antes del verano y pocas lluvias. Solo se darían valores de temperatura y lluvia en Canarias. Te puede interesar: Alicante La Santa Faz tiene ganas de salir Alicante Un millar de efectivos se desplegarán para vigilar la seguridad en la Peregrina Alicante Puntos violeta contra la violencia de género el día de Santa Faz en la avenida de Dénia y en la playa de San Juan Alicante Consejos y recomendaciones para disfrutar de la Santa Faz sin contratiempos Esta situación refleja que sufriremos un anticiclón de bloqueo o una potente dorsal estacionaria en todo el sur de Europa y en el Mediterráneo, con borrascas y frentes transitando en latitudes altas, con posibilidad de algún descuelgue de aire frío. Se trata de una gran noticia para el sector turístico, pero de una situación desfavorable para el sector agrícola, embalses y acuíferos, debido a la situación de sequía, que seguirá agravándose en algunas regiones.