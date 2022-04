Los mayores de Alicante se presentarán a las elecciones municipales con la Agrupación Tercera Juventud

Las personas mayores de Alicante, socios de los centros de mayores municipales de la capital alicantina, parecen decididos en dar un paso más en sus reivindicaciones políticas. Ante la inacción del gobierno municipal, que según lamentan no da respuesta a sus reivindicaciones, han acordado presentarse a las próximas elecciones municipales, que se celebrarán a finales de mayo de 2023. Así lo han confirmado durante la protesta que han celebrado esta mañana, coincidiendo con el pleno ordinario del mes de abril.

Lo harán a través del partido "Agrupación Tercera Juventud", donde aseguran que "no hay colores políticos". "Aquí cabe todo el mundo. Nos une la defensa de nuestros derecho, de lo que merecemos las personas mayores después de toda una vida trabajando", explica Agustín Conesa, que en breve será el presidente de la formación política, que se fundó de cara a las elecciones de 2019, aunque finalmente no se presentó a los comicios locales que acabó ganando el ya entonces alcalde, Luis Barcala. En el registro de partidos políticos del Ministerio del Interior figura Agrupación Tercera Juventud (ATJ) desde febrero de 2019.

En el partido, según Conesa, hay miembros de todas los centros de mayores de la ciudad, que en total cuentan con unos 30.000 socios en Alicante. A partir de ahora, tras dar el paso de presentarse a las elecciones, explican que van a empezar a moverse: "Nos vamos a reunir con todas las asociaciones de vecinos y de cualquier otro tipo. También tenemos intención de ir a las residencias de mayores, porque nuestro objetivo será defender nuestros derechos, ya que nadie lo hace por nosotros".

La protesta de este miércoles frente al Ayuntamiento no es la primera, ni parece que vaya a ser la última. "No nos gusta movilizarnos en la calle, pero nos fuerzan porque no nos hacen ni caso. Hemos pedido reunirnos con el alcalde, y ni caso. Estamos exigiendo que se cumplan los estatutos de los centros de mayores, para por ejemplo poder gestionar el presupuestos de los centros", ha añadido el representante de los mayores.

La protesta celebrada en la previa de Santa Faz estaba prevista para el pasado mes, aunque no pudo llevarse a cabo por un problema en la petición del permiso ante la Subdelegación del Gobierno. En la convocatoria de la concentración se lamentaba la falta de compromiso del ejecutivo de Barcala: "Tras varios escritos dirigidos al Ayuntamiento durante cuatro años sin obtener respuesta alguna, los presidentes de los centros de mayores hemos decidido convocar una concentración en la Plaza del Ayuntamiento, para reivindicar todas las cuestiones pendientes", señalaban los mayores en una nota previa a la protesta de hoy, en alusión a cuestiones como la creación de una Concejalía de Mayores, que se convoquen urgentemente las elecciones a los Centros de Mayores y al Consejo de Mayores, que se fijen los Presupuestos anuales de los Centros y, además, que se cumplan los estatutos.