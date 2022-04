La Santa Faz, espejo y ventana

En la primera misa de Santa Faz oficiada como obispo de la Diócesis Orihuela-Alicante, monseñor José Ignacio Munilla ha optado por predicar con un mensaje pedagógico en torno al significado del Rostro de Cristo, en el que ha pasado por alto asuntos de actualidad como la pandemia, la guerra o los más vulnerables, aunque en las peticiones alguno de los sacerdotes ha rogado por la salud y el rector del santuario, José Luis Casanova, por la paz cuando devolvía la Reliquia a su tabernáculo.

Un acto en el que se ha celebrado el Encuentro de la Santa Faz con la imagen de la Verónica dentro del templo, que lleva haciéndose 15 años, en esta ocasión en el 75 aniversario de la cofradía. También ha estado junto al altar La Marinera, de 1710, imagen que estaba en el Convento de la Sangre y que las Monjas Agustinas se llevaron a Santa Faz con su traslado en 2019 para custodiar la Reliquia.

En la misa, oficiada dentro de la iglesia en un altar improvisado para ello a causa de la lluvia ya que todo estaba preparado para la consagración al aire libre, el prelado ha pedido "abrirse a la misericordia de Dios" y ha afirmado que espera que la peregrinación "dé un paso más en la comprensión del misterio de este milagro" a partir de dos conceptos, "la ventana, que nos recuerda que Dios se ha hecho hombre, y el espejo".

Munilla ha empleado varias veces los términos ventana y espejo para entender el misterio del icono del Rostro de Jesús de Alicante. Ha dicho que la Santa Faz es una ventana "a través de la cual Dios se comunica contigo, Dios te mira", ha señalado. Asimismo, ha indicado que "hoy le pedimos a la Madre que nos ayude a estar abiertos a acoger la misericordia de Dios, sin orgullo, odios, sin rencores, fuera de nosotros todo aquello que nos pueda impedir acoger la misericordia".

"Hoy le pedimos a la Madre que nos ayude a estar abiertos a acoger la misericordia de Dios, sin orgullo, odios, sin rencores. Fuera de nosotros todo aquello que nos pueda impedir acogerla" José Ignacio Munilla - Obispo

"La Santa Faz es, no lo olvidemos, una ventana que nos recuerda que Dios se ha hecho hombre y te quiere, te conoce eternamente mejor de lo que te conoces a ti mismo', ha apuntado Munilla en palabras alejadas de su perfil polémico.

Además ha indicado que los hombres, desde el concepto de humanidad, "somos unos perfectos desconocidos para nosotros mismos, nos preguntamos qué hacemos en medio de este universo y del devenir de la historia". "Mira en este espejo", ha expresado mientras señalaba hacia la Reliquia de la Santa Faz.

"Verás que para entenderte tendrás que ver cómo Dios te creo a imagen de Jesucristo. Mírale como modelo y entonces entenderás que tu vida tiene sentido", ha abundado dirigiéndose a los presentes. "Sin el espejo de Jesucristo nos refugiamos en máscaras ideológicas e idolatrías. Nos tapamos con ello y no nos entendemos a nosotros mismos. Necesitamos a Jesucristo para poder dignificar al hombre. Quitémonos las caretas que nos impiden ser humildes. La Santa Faz nos responde a la pregunta de quien es Jesús y quién soy yo", ha dicho.

"Sin el espejo de Jesucristo nos refugiamos en máscaras ideológicas e idolatrías. Nos tapamos con ello y no nos entendemos a nosotros mismos" José Ignacio Munilla - Obispo

A su regreso de la bendición a los devotos con la Reliquia, que ha sacado bajo palio al exterior del monasterio, ha mostrado su agradecimiento a los que han seguido el acto desde la plaza de Luis Braille y a los que están en lugares lejanos. "Que vengan a visitar el santuario y que la Santa Faz no es cosa de un día sino de todo el año".

Al término de los actos religiosos, ha destacado que la lluvia bajo la que se ha caminado no era incompatible con "ese manto de xirimiri, como decimos en mi tierra (el obispo es de San Sebastián). Era muy suave".

"La verdad es que todas las expectativas que había generado las he visto plenamente cumplidas en una peregrinación con muchas ganas de expresarla, de coronarla y también ha habido una oportunidad más de conocer nuestro tesoro, que a veces puede ocurrir que tengamos conciencia de que aquí hay algo grande pero no tengamos conciencia de en qué consiste. También he procurado en la homilía intentar hacer una explicación lo más pedagógica posible para entender este misterio que hoy en día atrae a tanta gente, qué guarda".

Sedientos de conocer la tradición

Ha abundado en que "he utilizado la imagen de un espejo y una ventana, y he visto mucha atención, mucho deseo de acercarse a recibir, no meramente como un espectador curioso turista, más bien he visto la actitud del deseoso, el hambriento y el sediento de conocer con mayor profundidad nuestras tradiciones. Es posible que las vivamos y pase el año, y la gente se quede con el deseo de saber esto que estoy viviendo, qué raíces últimas tiene".

"Es verdad que puede haber otro tipo de acciones a la hora de predicar como puede ser hablar de los problemas morales del mundo en que vivimos pero me ha parecido mejor ir a lo sustancial" José Ignacio Munilla - Obispo

El prelado ha reconocido que en su primera homilía en la Santa Faz, al margen de que las peticiones sean el momento principal, se ha querido centrar en el significado de la Faz de Cristo, "porque a veces decir muchas cosas no es buena pedagogía, siempre es bueno centrarse en algo concreto. Me ha parecido lo más oportuno en este primer año centrarme en la explicación teológica de ese misterio que preserva la Santa Faz".

"Es verdad -ha proseguido- que puede haber otro tipo de acciones a la hora de predicar como puede ser hablar de los problemas morales del mundo en que vivimos pero me ha parecido mejor ir a lo sustancial. Tiempo habrá de abordar otros muchos problemas".