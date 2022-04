Los alicantinos cumplen con la Santa Faz pese a la lluvia

Más de mil días después de la última romería a la Santa Faz, los alicantinos volvieron a cumplir con la Peregrina en el 533 aniversario del milagro de la Lágrima, cuando se salió a la calle para suplicar agua tras una acuciante sequía en la huerta alicantina. Esta vez, fue la lluvia, que no dio respiro durante toda la mañana, la única que pudo contener en parte las ganas de realizar la romería tras dos años de obligado parón por la pandemia de covid.

Según las estimaciones de la Policía Local, unas 100.000 personas realizaron una romería pasada por agua de principio a fin, frente a las 300.000 que completaron la Peregrina en 2019, la última edición previa a la pandemia. Ese día de mayo de 2019 lució el sol y nada se sabía del SRAS-CoV-2 que meses después lo iba a cambiar todo. Se disfrutaba de la normalidad sin saberlo. En el regreso de la Peregrina, calificada por muchos como la Santa Faz de la "esperanza", el "reencuentro" y la "recuperación", apenas se registraron incidentes y no hubo ni rastro del botellón en la playa de San Juan.

Como marca la tradición, porque hay cosas que la pandemia no ha cambiado, los romeros madrugaron también este 2022. No faltaron los blusones y el pañuelo a cuadrados al cuello. Tampoco las 15.000 cañas que el Consistorio alicantino puso a disposición de los peregrinos desde las siete de la mañana en la plaza del Ayuntamiento y la concatedral de San Nicolás. Al recinto religioso, minutos antes de las ocho de la mañana, fueron llegaron las autoridades políticas, con el presidente de la Generalitat, Ximo Puig, y el alcalde de Alicante, Luis Barcala, al frente.

También se dejaron ver un buen número de consellers del Botànic (Ana Barceló, Arcadi España, Rafael Climent, Carolina Pascual y Mireia Mollá) y el presidente de la Diputación y líder regional del PP, Carlos Mazón. Todos llegaban mirando al cielo, que por entonces ya se mostraba amenazante. La advertencia se acabó convirtiendo en realidad minutos después. Las previsiones meteorológica menos optimistas se cumplieron.

Dentro de la concatedral, el alcalde de Alicante, Luis Barcala, fue el encargado de dar el pistoletazo de salida a la romería: "Solicito en nombre de la ciudad que se inicie la Peregrina de 2022". Afuera esperaban cientos de personas para acompañar a la comitiva oficial, compuesta por representantes religiosos o políticos. Entre los que debutaban, el obispo de la Diócesis, Juan Ignacio Munilla.

Desde un primer momento, desde ese instante en que la Santa Faz pisó las calles del Casco Antiguo, se notó que la afluencia de asistentes era menor al de años anteriores a la pandemia. Por entonces, cuando pasaban veinte minutos de las ocho de la mañana, la lluvia, aún en forma muy ligera, ya se hizo notar. No había tantas estrecheces, ni tampoco filas de alicantinos esperando ver la Santa Faz a su paso frente la Basílica de Santa María. Aún así, las ganas de Peregrina eran máximas, en la ciudad se notaban desde hace días que la espera había sido mucho más larga de lo deseable, lo que llevó a que el ritmo de la comitiva oficial fuera elevado en un inicio, reduciéndose eso sí considerablemente con el paso de los kilómetros.

Junto a ellos, sin desfallecer pese a las inclemencias meteorológicas, la colla L´Embolic y las figuras de Nicolauet y Remediets, como símbolos de los patronos de Alicante, que peregrinaron tapadas con plásticos para evitar que la lluvia causara daños.

A lo largo del recorrido se dejaron ver los habituales romeros descalzos, cumpliendo promesas acumuladas durante estos dos años de parón, como la presidenta de la Federació de Fogueres, Toñi Martín Zarco. También decenas de anónimos. Tampoco faltó la paraeta, situada a mitad de camino. Ubicada en la avenida de Dénia, a la altura del Complejo Vistahermosa, estuvo abierta desde las 7 y hasta mediodía. Se repartieron 1.000 kilos de rollitos de anís y 800 litros de misleta entre los romeros que no dudaron en hacer cola para reponer fuerzas.

Una hora y cuarenta minutos después de atravesar la Puerta Negra de la concatedral de San Nicolás, lo que evidenció que el paso no fue el de otras veces, la comitiva oficial llegaba a la plaza Luis Foglietti, repleta de fieles guarecidos bajo los paraguas. Fue un visto y no visto, ya que los responsables eclesiásticos habían decidido instantes antes que la misa se iba a celebrar a cubierto, en el interior del monasterio. Durante el oficio religioso, la lluvia fue arreciando, aunque nada impidió que decenas de personas se mantuvieran firmes a la espera de una bendición que llegó al término de un oficio en el que no hubo referencias, por parte de Munilla, a la pandemia ni a la guerra en Ucrania, pese a que se esperaban tras dos años más que convulsos a nivel mundial.

El obispo, con la Santa Faz bajo palio, salió a la plaza para bendecir a los allí presentes y, por extensión, a todo el pueblo de Alicante. A continuación, entró en clausura para acercar el Santo Rostro a las monjas agustinas, que custodian la venerada imagen desde el verano de 2019, por lo que esta Peregrina fue la primera para las también llamadas Canonesas Regulares Lateranenses de San Agustín.

Entre las anécdotas en el interior del monasterio, un doble apagón eléctrico generó cierto nerviosismo. El primero se produjo antes de que la comitiva llegase al Caserío, cuando se ultimaban los preparativos del oficio religioso bajo techo; el segundo, cuando el máximo representante de la diócesis entonaba el tradicional "Faz Divina, Misericordia”.

El último ceremonial por cumplir fue el regreso de la Santa Faz al sagrario, siguiendo un protocolo del siglo XVII. Durante esos instantes se produjeron momentos de cierta tensión ante las limitaciones impuestas por asesores municipales para que consellers y concejales de la oposición se acercasen a la zona del camarín, pese a que sí se había permitido acceder a personas sin cargo público conocido.

Con la Santa Faz de nuevo bajo llave, el presidente de la Diputación y el alcalde de Alicante visitaron a las monjas de la Sangre, lo que aprovecharon para ratificar el compromiso de ambas administraciones en la rehabilitación del monasterio. Según Mazón, en la elaboración del proyecto participarán “los mejores arquitectos, porque este enclave es un espacio protegido que debe tener un cuidado especial". Se prevé que las obras en la cubierta sean la primera intervención, al tratarse de los "más urgente". El presupuesto estimado para desarrollar la actuación se ha cifrado en unos 400.000 euros.

Fuera del Caserío, al margen de visitas protocolarias y de promesas políticas, alicantinos que habían completado ya la romería aprovechaban para pasear entre los puestos tradicionales situados tanto en el término municipal de Sant Joan d'Alacant como en la plaza del monasterio, en terreno de la capital alicantina. La lluvia, que no dio tregua durante toda la mañana, dificultó las compras. Tampoco lo puso fácil para disfrutar de la feria. De hecho, hubo atracciones que ni abrieron al público. Por la tarde, con un cielo más calmado, mejoró la afluencia a la feria.

En una jornada desapacible, no hubo colas relevantes ni para regresar a la ciudad en autobús. El Ayuntamiento había habilitado un servicio con autobuses de gran capacidad y una frecuencia estimada de cinco minutos, que circularon entre las 8:00 horas y las 21:30 horas. Este servicio se espera que esté también en marcha durante el próximo fin de semana, cuando se espera una mejor meteorología.

Según el Consistorio, el sábado día 30 de abril y domingo 1 de mayo (que también es el Día de la Madre) se retomará el servicio especial, que conectará la Puerta del Mar con el santuario de la Santa Faz, con autobuses que circularán por la avenida de Denia con una frecuencia de veinte minutos. Ante la previsible mejoría del tiempo, se espera una masiva afluencia de romeros también durante los próximos días. Dos años sin Santa Faz se notan.