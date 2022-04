El Consell aprueba un acuerdo con la Universidad de Alicante para extender de la red sísmica a toda la Comunidad

El Consell ha aprobado un convenio de colaboración entre la Conselleria de Política Territorial, Obras Públicas y Movilidad, a través del Institut Cartogràfic Valencià (ICV), y la Universidad de Alicante (UA), para la realización de las actividades necesarias que transformen la red sísmica de la provincia de Alicante en la Red de Banda Ancha Valenciana (VB), de carácter autonómico.

El Institut Cartogràfic Valencià aportará 128.200 euros para la consecución de los objetivos establecidos en el convenio, con el que se pretende consolidar y ampliar la operatividad actual y mejorar el seguimiento de la microsismicidad y la cobertura geográfica de la red sísmica.

El acuerdo tiene como objetivo la extensión y densificación de la red sísmica de la provincia de Alicante a toda la Comunidad Valenciana mediante la adquisición del instrumental sísmico adecuado.

La Generalitat y la UA firmaron un convenio marco en abril del 2021, con el objeto de apoyar y fomentar actividades de desarrollo e investigación que garanticen la continuidad, mantenimiento y densificación de la red sísmica, que actualmente gestiona la UA, para extender la actividad de control de la sismicidad a todo el territorio de la Comunidad Valenciana.

Para el ICV, el apoyo y soporte institucional a la UA es importante por la necesidad de profundizar en el estudio e investigación del campo de la geofísica y de la sismicidad y para dar una respuesta acertada en situaciones de emergencia.

No es la primera vez que Consell y Universidad de Alicante colaboran en este terreno. El pasado mes de septiembre, el conseller de Urbanismo, Arcadi España y José Delgado, responsable de la Unidad Sísmica de la Universidad de Alicante, presentaron el mapa de actividad sísmica de la Comunidad Valenciana, que dibuja la probabilidad de que se produzca un terremoto en el periodo analizado, unos 475 años. El mapa deja claro que toda la Comunidad Valenciana es una zona de peligrosidad sísmica, pero la Vega Baja y la falla que existe entre los límites de las provincias de Alicante y Valencia son las áreas más peligrosas. Delgado subraya, no obstante, que «no debemos vivir obsesionados con el tema de que va a producirse un terremoto, aunque va a ocurrir. De hecho, todos los seísmos que se han producido este verano en la provincia de Alicante no son nada extraordinarios y no difieren mucho de la situación y número de otros años».

Los mapas se han incorporado a la colección autonómica de mapas temáticos CV350 del ICV. Por una parte, se ha realizado el mapa de peligrosidad sísmica de la Comunidad Valenciana para un periodo de retorno de 475 años con datos sísmicos obtenidos de la base de datos de zonas sismogénicas de la Península Ibérica y territorios de influencia para el cálculo de la peligrosidad sísmica en España publicada por el Instituto Geológico y Minero de España.

Por la otra, se ha diseñado el mapa de sismicidad y fallas activas en la Comunidad Valenciana, con datos temáticos obtenidos del catálogo de terremotos elaborado y mantenido por el Instituto Geográfico Nacional y de la base de datos QAFI (Quaternary Active Faults Database of Iberia)..