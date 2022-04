El centro de Alicante, patas arriba a poco más de un mes de las Hogueras

El centro de Alicante está patas arriba a poco más de un mes de la celebración de las Hogueras debido a las obras en buena parte de las calles del perímetro comprendido entre Doctor Gadea-Alfonso El Sabio-Rambla y Explanada, con casi una veintena de calles afectadas: Duque de Zaragoza, Pascual Pérez, López Torregrosa, Castaños, Teatro, Gerona, Constitución, Bailén, Bazán, Navas, Cesar Elguezabal, Colón, plaza Nueva, Susana Llaneras y Periodista Pirula Arderius, entre otras.

Debido a las obras que coinciden en el tiempo, el pequeño comercio del centro de Alicante eleva al 30% la pérdida de facturación. Los negocios ven disminuir la afluencia de clientes en la actual coyuntura económica complicada que de por sí retrae el consumo a causa de la subida generalizada de precios, desde los alimentos a los combustibles. El sector reclama al Ayuntamiento que se cumplan los plazos de las actuaciones y campañas de dinamización comercial y de información para que, como se hizo durante las obras de canalización en los años 90, el ciudadano sepa que las tiendas siguen abiertas y funcionando, y que pueden ir a comprar, con la opción de dejar sus coches en los aparcamientos públicos.

Consultado el equipo de gobierno bipartito sobre la marcha de las obras en ejecución, los itinerarios alternativos que se aconsejan y si van en plazo, este diario no obtuvo respuesta.

Las principales obras que se realizan son las de peatonalización de la avenida de Constitución, que comenzaron en enero con un plazo de diez meses en coordinación con Aguas de Alicante. Pillarán todas las Hogueras y la temporada turística de verano, y finalizarán cerca de Navidad; y la reforma de la plaza Nueva, que afecta también a calles adyacentes como Navas, Periodista Pirula Arderius y Susana Llaneras. También se interviene en el eje Bailén-Gerona dentro del proyecto para crear un eje peatonal en el centro de Alicante; y en Ramón y Cajal, en este caso unas obras de Aguas de renovación del saneamiento.

"Las obras nos afectan a todos. Ahora no nos va bien pero en Navidad tampoco y en algún momento las tienen que hacer pero no hay que olvidar que se suman a la actual coyuntura de crisis económica, en el que la gente no tiene dinero. Al menos nos han dejado las aceras libres. Es cierto que las obras de peatonalización coinciden con la reforma de la plaza Nueva aunque existe el compromiso del Ayuntamiento de que estarán finiquitadas de aquí a Hogueras y esperamos que así sea", señala Vicente Armengol, presidente de Corazón de Alicante y vicepresidente de la patronal Facpyme.

"Es cierto que las obras de peatonalización coinciden con la reforma de la plaza Nueva aunque existe el compromiso del Ayuntamiento de que estarán finiquitadas de aquí a Hogueras y esperamos que así sea" Vicente Armengol - Presidente de Corazón de Alicante y vicepresidente de Facpyme

Los comerciantes abundan en que las obras molestan y afectan, "la gente huye de los ruidos y las molestias. Pedimos al Ayuntamiento y a Aguas campañas de difusión de que se puede venir a comprar a los comercios, como se hizo en la etapa del colector". Asimismo, reclaman que vayan a buen ritmo y se cumplan los plazos. "Aguas ha de acabar en la avenida de la Constitución en Hogueras y después se iniciará la actuación urbanístico-comercial con renovación de aceras, etc".

Comerciantes como Patricia Verdú, que regenta una tienda de ropa de ceremonia en el entorno de la plaza Nueva, señalan que estas obras afectan porque empezaron pocos días antes de Semana Santa, con ruidos y molestias. Vecinos y vendedores coinciden, comenta, en que tenían que haber empezado en febrero y ya estarían terminadas. "En Semana Santa se ha notado el turismo y habría sido bonito que estuvieran acabadas. Esperamos que concluyan para Hogueras y que al final sean para mejor y nos ayude al comercio también".

"En Semana Santa se ha notado el turismo y habría sido bonito que estuvieran acabadas. Esperamos que concluyan para Hogueras y que al final sean para mejor y nos ayude al comercio también" Patricia Verdú - Comerciante

En el marco de las obras del eje peatonal desde el Mercado Central a la Explanada, ha terminado la actuación en Duque de Zaragoza en su cruce con López Torregrosa, por donde vuelven a pasar los autobuses. Desde hace unos días se ha procedido a invadir la calzada en el cruce de Bailén y Gerona para empezar a introducir colectores, lo que ha indignado a los comerciantes de esta última calle.

La Asociación de Comerciantes y Afines de la calle Gerona y adyacentes ha denunciado que las obras de renovación de las canalizaciones de agua que ha iniciado el Ayuntamiento de Alicante con motivo de la peatonalización “están destrozando el inicio de la campaña de verano de los comercios de la zona”.

El presidente de la Asociación, Ebrahim Khalighy, ha asegurado que esta situación está provocando ya una caída importante en las ventas “porque las obras ahuyentan a los clientes y nos tememos que esta situación se va a prolongar, casi con total seguridad, durante las fiestas de Hogueras y el verano, dos periodos fundamentales para nosotros por la afluencia de visitantes y turistas”.

"Están destrozando el inicio de la campaña de verano de los comercios de la zona” Ebrahim Khalighy - Asociación de Comerciantes de Gerona y Afines

Vecinos

"Todo lo que sea mejorar no nos viene mal pero Alicante es una ciudad pequeña, con muy pocas avenidas y si quitas ese eje de enlace de Alfonso el Sabio-Portal de Elche y solo te queda un eje, el de Rambla Méndez Núñez por López Torregrosa se va a multiplicar por diez el tráfico, autobuses incluidos, en esta calle estrecha con edificios altos, donde la contaminación acústica es es muy elevada y no han tenido en cuenta que está incluida en la zona ZAS. Si el Tribunal Supremo la declara zona acústica saturada no podrían pasar autobuses de gasolina, tendrían que ser eléctricos", señala desde Josep Vicent, secretario de la asociación de vecinos del Centro Tradicional.

La entidad ha denunciado en la Mesa del Transporte que el autobús se "come" la acera cuando dobla por la calle Bilbao y por la calle San Fernando, por lo que piden al Ayuntamiento un vallado protector para el peatón.

También critican que se están perdiendo muchas plazas de aparcamiento para residentes con las obras de peatonalización, por lo que piden que a cambio se habiliten en otro lugar; y que los vecinos aún no saben cómo accederán a los garajes en las calles Manero Mollá, Gabriel Miró y San Francisco cuando se corta el eje Constitución-Bailén.

"Queremos calles peatonales con árboles, bancos, juegos, donde el ciudadano transite pero no calles cortadas como San Francisco, Ildefonso o Castaños, donde estar esquivando veladores y terrazas" Josep Vicent - Vecinos del Centro Tradicional

También piden un plan especial donde se regule el comercio y la hostelería en el eje que se va a peatonalizar para evitar que el 75% de los locales sean para el comercio y el resto para la restauración, y no al revés, "porque si no vamos a acabar con el comercio tradicional". "Queremos calles peatonales con árboles, bancos, juegos, donde el ciudadano transite pero no calles cortadas como San Francisco, Ildefonso o Castaños, donde estar esquivando veladores y terrazas".

Desde la asociación hacen un llamamiento a un consenso entre todas las fuerzas políticas sobre las obras de gran calado ya que asegura que desde la oposición les han indicado que están en desacuerdo. También critican al bipartito por no contar con los vecinos a la hora de explicar proyectos como el de la plaza Nueva.

Estado de las obras

En este momento en las avenida de la Constitución se está introduciendo nueva canalización en el subsuelo en la zona próxima al Ideal para mejorar el colector de pluviales. Estas obras tienen como fin, según el gobierno municipal, hacer realidad el cambio estratégico del modelo de ciudad sostenible con la interconexión del Centro Tradicional con los principales flujos peatonales "favoreciendo el comercio, reduciendo la contaminación e incrementando la calidad de vida de los ciudadanos y visitantes".

El objetivo final es habilitar un corredor peatonal continuo entre el Mercado Central y la Explanada, y esta remodelación comienza con la peatonalización del eje de la avenida de la Constitución y la calle Bailén, con el objetivo de que el primer tramo esté concluido este año.

A los comerciantes les preocupa el futuro de los árboles de la avenida de la Constitución y reclaman que se mantenga la actual masa arbórea, de importante magnitud y que da mucha sombra, y que no se sustituyan por ejemplares de otras especies que tardarían en crecer muchos años. Además, piden que se cumpla el compromiso de mejorar la plaza de Ruperto Chapí, junto al Teatro Principal.

Sobre la plaza Nueva, tanto los comerciantes a pie de calle como las asociaciones consideran que las obras se podrían haber iniciado antes y estar ya acabadas porque se van a meter en Hogueras. Este proyecto del bipartito supondrá el final definitivo al acuario que se inauguró en 1998, en el que fallecieron decenas de peces. La reurbanización afecta al entorno con el fin de «mejorar la distribución de espacios, las condiciones de accesibilidad, creando nuevos itinerarios peatonales y pavimentación».

El Ayuntamiento con estas obras pretende cambiar la distribución del espacio existente en esta céntrica plaza, generando nuevas áreas de descanso y uso polivalente.

Críticas del PSOE

Los socialistas afirman que el alcalde, Luis Barcala, "pasa" de los comerciantes y les levanta las calles a escasas semanas de iniciarse la temporada de verano. Desde el PSOE recuerdan que ya habían denunciado la "improvisación y el continuo parcheo" al que el edil somete a la ciudad por las obras de peatonalización "que están causando graves problemas y creando una nefasta imagen de la ciudad a los miles de personas que visitan nuestra ciudad, que no pueden entrar ni en los hoteles. Ahora son los comerciantes de la calle Gerona y alrededores los que alertan de que este alcalde se va a cargar el inicio de la temporada de verano".

“Barcala, como siempre, ni piensa en las personas ni en los sectores productivos de la ciudad. Si al menos hiciera las obras con sentido común, lo comprenderíamos, pero ha esperado cuatro años -uno gobernando gracias a una tránsfuga- para comenzar una peatonalización que está provocando el caos en Alicante”, ha declarado el secretario general del PSOE de Alicante, Miguel Millana.

"Barcala ha esperado cuatro años -uno gobernando gracias a una tránsfuga- para comenzar una peatonalización que está provocando el caos en Alicante” Miguel Millana - Secretario general del PSOE de Alicante

En este sentido, la responsable de urbanismo del PSOE de Alicante, Trini Amorós, ha indicado que Barcala no solo ignora a los vecinos y vecinas, también lo hace con los comerciantes que sienten impotencia por la falta de diálogo de este Ayuntamiento. “Después de dos años de pandemia, de perderse miles de puestos de trabajo en este sector, ahora les castiga con unas obras que ponen en peligro unos negocios ya de por sí muy castigados por la crisis económica".