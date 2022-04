El «protocolo» del camarín: «no» a ediles de la oposición, «sí» a la esposa del alcalde

Tú, sí y tú, no. Tú sí puedes pasar al camarín de la Santa Faz porque eres familiar directo del alcalde o de un concejal del equipo de gobierno y tú no puedes pasar porque... Porque no. Porque así lo decidieron asesores de Protocolo y Prensa del Ayuntamiento de Alicante, a sueldo de PP y Ciudadanos. Este surrealista momento se vivió este jueves en el monasterio, generando una tensión en el ambiente que recordaba la vivida hace cinco años. Entonces fue el PP de Barcala el que se quejó amargamente por no poder vivir el momento desde dentro. Ese día también llovió durante la romería. Debe ser el agua.

En esta vuelta de la romería tras el parón por la pandemia, el lío se empezó a gestar al término de la misa oficial, cuando el sagrado lienzo tenía que volver a la hornacina según marca un protocolo vigente hace siglos. Las principales autoridades políticas, con el alcalde Barcala y el presidente Puig al frente, dejaron los bancos de la iglesia para dirigirse hacia el camarín, pero no todos pudieron. En la verja situada frente al altar, un asesor de Protocolo parecía ser el elegido para marcar a la Policía Local quién podía acceder y quién no. Entre los que se tenían que quedar tras la valla estaban los consellers Ana Barceló, Arcadi España y Carolina Pascual y concejales socialistas como Trini Amorós, Manuel Martínez y Lola Vílchez. Ellos no podían acceder al camarín por un nuevo protocolo pospandémico, pero tampoco tenían permitido dirigirse a la "trastienda" del monasterio por el camino más corto, a través de la antesala del camarín. Los alicantinos cumplen con la Santa Faz pese a la lluvia Mientras la discusión iba subiendo de tono, al otro lado de la valla se dejaban ver concejales del equipo de gobierno sin responsabilidad en el protocolo de la Santa Faz 2022, como Antonio Manresa y Manuel Villar, portavoz y portavoz adjunto del bipartito, respectivamente. Entraban y salían, moviéndose con total libertad. Ellos sí pudieron superar ese primer filtro. Los socialistas, no. No, al menos, hasta que la bronca, y la falta de argumentos, llegó al nivel para que se levantara el veto. La voz cantante la llevó Amorós, que primero exigió que pudieran pasar los consellers y, conseguido el primer objetivo, luego reclamó tener los mismos derechos que el resto de miembros de la Corporación local. A escasos metros, la ceremonia del camarín seguía su curso. Ajena a todo. Dentro del recinto se encontraban el alcalde, el presidente de la Generalitat, el presidente de la Diputación, los concejales síndicos (Antonio Peral y Adrián Santos Pérez)... y un largo etcétera. También la esposa del alcalde. Ella, según ironizaban aquellos a los que se quería dejar tras la valla, debía disponer de la acreditación (simbólica o en papel) que se negaba a miembros del Gobierno autonómico y concejales de la Corporación municipal. Pero como el día fue de vetos, las prohibiciones no se quedaron ahí. Los fotógrafos de los medios de comunicación tampoco pudieron acceder a la tradicional visita, reja de por medio, del alcalde a las monjas agustinas. Se vino a decir que era un momento privado. De intimidad. Nadie alzó la voz al tratarse del primer año de las nuevas custodias. Horas después, los vídeos de la conversación entre Barcala y las monjas, con subtítulos incluidos y Mazón de testigo de excepción, se hicieron públicos. Eso sí, a través de las redes sociales de ambos dirigentes para su gloria personal. En lo político, no todo fueron malos rollos en la romería del "reencuentro". Más bien lo contrario. Las elecciones se acercan, pero aún quedan lejos. De hecho, falta otra Santa Faz, y un poco más. La próxima Peregrina se celebrará el 20 de abril, y la cita con las urnas, al menos con las municipales que son fijas en el calendario, será el 28 de mayo. Todo apunta a que ese domingo también habrá papeletas autonómicas, salvo que Puig cambie el paso. Con la distancia que da el tiempo, el ambiente entre los políticos fue distendido este jueves de Santa Faz. Hubo codos, pero es habitual. Hubo ganas por salir en las fotos, pero es inherente al cargo. Los socialistas no dudaron en arropar el jefe del Consell. Tres consellers del PSPV peregrinaron: Arcadi España, Carolina Pascual y Ana Barceló, que en Alicante ya es algo más que titular de Sanidad. A nadie se le escapa que la sajeña es, a día de hoy, la favorita de Puig para ser la alcaldable socialista en 2023. Aunque se buscaba, no hubo foto de Barceló con Francesc Sanguino, al que colocó Puig ante la última cita con las urnas. El todavía portavoz socialista no realizó la romería desde la concatedral. Alegó un problema físico para ir directamente al Caserío. La misa la siguió desde fuera. Entró a tiempo para, en su condición de portavoz, acceder al camarín para dar fe del regreso de la Santa Faz al sagrario. Tal como llegó, firmó y se marchó. Durante la romería, Puig estuvo en primera línea junto Barcala y Mazón. Con la lluvia, las diferencias entre ellos se remarcaron: el primero lució paraguas de una cadena hotelera en plena batalla por la tasa turística; el segundo se refugió tras una gorra de la Autoridad Portuaria muy bien traída (con una gota de agua en el frontal); el tercero prefirió ir a cuerpo. El obispo, haciendo "patria", se puso una "txapela". El pañuelo alicantino se lo colocó Barcala antes de salir, limando así asperezas tras el choque después de que el máximo representante de la diócesis criticara la ordenanza contra la mendicidad por multar a los sintecho. La Santa Faz, espejo y ventana Para sorpresa de muchos, de esa posición de privilegio en la marcha, "abriendo" la comitiva política, no se movió en ningún momento Pedro Ródenas, que debió coger sitio en calidad de secretario de Organización del PSOE local. No se dejaron ver, tampoco están para una caminata de ocho kilómetros, el recién reelegido secretario general, Miguel Millana, ni el jefe político de los socialistas alicantinos, Ángel Franco. Dos traspiés, uno con caída incluida, sacaron de las posiciones de privilegio a la socialista y "neoalejandrina" Sandra Martín, otra habitual. Hay nuevas candidatas al puesto. Se le ven maneras a la concejala Lola Vílchez y Ana Berenguer, directora general del Botànic, que tiempo atrás figuró en algunas quinielas para las municipales. Los populares también contaron con una amplia representación. Barcala y Mazón, en su llamada a filas, sumaron al presidente provincial y alcalde de Benidorm, Toni Pérez; junto a diputados provinciales. Hubo varios pero todos los focos apuntaban a Bernabé Cano, que un día antes había salido indemne de su vacunación antes de tiempo frente al covid. Mazón le dio un abrazo efusivo. Lo hizo frente a las cámaras. También hubo alcaldes de la comarca, como Santiago Román, de Sant Joan d'Alacant, un municipio muy ligado también a la Santa Faz. Al dirigente, aún de Ciudadanos, se le vio junto al portavoz naranja en la Diputación, Javier Gutiérrez. Los de Arrimadas, que van de fiasco electoral en fiasco electoral, reunieron a buena parte de sus cargos alicantinos, como los diputados y exconcejales Fernando Llopis y Yaneth Giraldo. Del Ayuntamiento no faltó nadie, salvo la esperada baja de la vicealcaldesa, Mari Carmen Sánchez, en Miami por trabajo. Llegó a tiempo, aunque con gestos de convalecencia, el edil Adrián Santos Pérez, que en el día de su cumpleaños no quiso renunciar al privilegio de ser síndico de la Santa Faz. Este 28 de abril también estaba de cumpleaños el portavoz de Unidas Podemos, Xavier López, que se sintió bastante más solo que otros compañeros de Corporación. Estaba previsto que la síndica Pilar Lima completara la Peregrina, en su versión cívica. Sin embargo, fue baja de última hora por covid, según confirmaron fuentes del partido. Su hueco no lo cubrió ningún otro diputado de Unides Podem, tampoco ninguno de sus dos consellers del Botànic. Perfil bajo de los morados. En ese recorrido al margen de la comitiva religiosa también se dejaron ver los dirigentes de Compromís, aunque su punto de encuentro fue la plaza de Abad Penalva, frente a la concatedral. Los concejales Natxo Bellido y Rafael Mas completaron la romería junto a los consellers Rafael Climent y Mireia Mollà, la síndica Papi Robles y la portavoz Àgueda Micó. Al almuerzo en la sede del partido en Sant Joan acudió directamente Aitana Mas. Por parte de Vox, o de la "ultraderecha" como bromeó la síndica en las Cortes al quererse hacer hueco para moverse por San Nicolás, acudieron a la llamada de la Faz Divina la propia Ana Vega, junto a los concejales Mario Ortolá y José Bonet. La generosa nómina de políticos, que a buen seguro será reducida en comparación con la del próximo 2023, en la previa de elecciones, se completó, entre otros, con la subdelegada del Gobierno, Araceli Poblador, y la delegada del Consell, Antonia Moreno, que ya está avisada de que a la romería se va con blusón negro y pañuelo al cuello. Ella, según evidenció a las puertas de la concatedral, fue la primera sorprendida, pese al cargo que ocupa, del atuendo tradicional por Santa Faz. ¿Y esto, habéis traído alguno para mí? Preguntó a su alrededor. Nadie lo había hecho. Todos lo traían puesto de casa.