«En la Comunidad Valenciana trabajamos más que la media europea y producimos menos»

¿Qué aspectos ha tratado durante su estancia en Elche?

He analizado la evolución que ha tenido el servicio de Empleo desde que llegamos en 2015 y los cambios que han afectado en positivo a la empleabilidad. Nosotros no creamos empleo pero mejoramos las condiciones de la gente. Tenemos 273.000 personas cotizando más que hace siete años. La colaboración con el mundo sindical y, especialmente, empresarial ha sido la clave. Nos hemos sentado permanentemente con la patronal para analizar las condiciones de los trabajadores que les gustaría contratar y no encontraban.

Uno de sus objetivos es el de la semana laboral de 32 horas...

Los días 27 y 28 de mayo realizaremos en València la primera cumbre internacional sobre esta cuestión, con representantes de trece países, los secretarios generales de CC OO y UGT, la vicepresidenta Yolanda Díaz, asociaciones, sindicatos, partidos políticos, empresas... Nos hemos puesto en el centro del debate, que pasa por definir la organización de la semana laboral de 32 horas. Es una posibilidad muy real y nosotros estamos avanzando en ella, escuchando a todos.

¿Cuál es la postura de las empresas sobre esta cuestión?

Nosotros hemos empezado a trabajar este tema junto a la CEV, CC OO y UGT. La posibilidad de reducir la jornada laboral ya existe, no nos queremos salir de ahí. Lo único que le decimos a las empresas es que pueden recibir ayudar económica y técnica por nuestra parte para poner el proyecto en marcha. Hay muchos beneficios, como los medioambientales, con menos desplazamientos y una reducción del consumo. O los sociales, reduciendo el burnout y el estrés laboral y con más identificación con la empresa, al sentirse mejor tratado.

"La única forma de que la semana laboral de 32 horas salga adelante es que las empresas sigan ganando dinero"

¿Cómo se puede conseguir que los salarios se mantengan trabajando menos horas?

Con productividad. Hay que mejorarla, lo que no quiere decir producir más. Tiene que ser más económica, con menos materias primas y residuos. Si las compañías consiguen esto, saldrán ganando, porque la única forma de que el proyecto salga adelante es que las empresas sigan ganando dinero. En España y en la Comunidad Valenciana tenemos menos productividad que en Europa trabajando más. Hay algo que no está funcionando en esa ecuación, lo que evidencia que hace falta mejorar la organización.

¿Cuándo puede ser una realidad todo esto que comenta?

No hay una fórmula global para todas las empresas. Lo que no puede ser es que llevemos más de 100 años con la semana laboral de 40 horas. Nuestras ayudas, por bajar del debate político y social a lo tangible, queremos que estén publicadas antes del verano. Serán subvenciones decrecientes de tres años para contratar más personal, formar a las empresas y adquirir recursos tecnológicos. Las compañías podrán salir al año si no les conviene. Volviendo a la pregunta, en tres años queremos que haya resultados.

¿Cuáles son las mayores diferencias entre nuestro territorio y lo que se hace en el exterior?

Lo que vemos, estudiando mucho, es que hay problemas de innovación en la economía valenciana. La tecnológica es muy cara y las empresas, con lo mal que lo han pasado los últimos años, no están para inversiones. Además de en máquinas y sistemas, hay que innovar en organización, en todo lo que permite no perder tiempos. La Ford no va a venir a la Generalitat a preguntarnos cómo se hace, pero sí compañías medianas y pequeñas. Sigue habiendo muchas horas ociosas que no son nada productivas.

¿Cómo se conjunta este proyecto con los planes para retrasar la edad de jubilación ?

Se conjuga mal. No estoy de acuerdo con los planteamientos de alargar la vida laboral de las personas. Es cierto que hay un problema para pagar las pensiones y, en base a eso, se dice que hay que trabajar más horas y más años. Hay otros sistemas europeos en los que las pensiones no dependen de la aportación de los trabajadores y salen de la imposición general. Por lo tanto, hay que replantear nuestro sistema.