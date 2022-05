Paralizan obras de inversores rusos en la Costa Blanca al no poder enviar dinero desde su país

Las restricciones para enviar dinero de Rusia a España y para usar tarjetas de crédito asociadas a cuentas de entidades bancarias rusas están generando una situación incierta para muchos inversores y compradores rusos de viviendas que están viendo cómo se paralizan las obras de sus inmuebles en la Costa Blanca.

Tanto el presidente de la Casa de Rusia en Alicante, Aleksandr Chepurnoy, como el CEO de la empresa de Finestrat Sinergy Consulting, Darío Samaniego, han coincidido en señalar a este diario que uno de los problemas actuales derivados de la guerra en Ucrania es que al no poder enviar dinero desde Rusia para afrontar los pagos de las construcciones de viviendas las empresas españolas están paralizando las obras directamente sin negociar posibles soluciones.

Samaniego, cuya empresa trabaja con el mercado ruso desde hace 25 años, ha explicado que va a acudir a los tribunales para defender los intereses de un cliente de Rusia que adquirió dos inmuebles valorados en 1,2 millones de euros cada uno y estaban casi pagados, aunque tras la invasión de Ucranias las obras de uno los chalés ha sido paralizada. Por ello, afirma que presentará una demanda en los juzgados para que se reconozca a este inversor ruso que ha dejado de afrontar los pagos por una situación de fuerza mayor y que un juez se pronuncie al respecto.

Esta paralización de obras afecta a clientes rusos que han invertido en la construcción de inmuebles en Altea Hills, Xàbia, Alicante, Calp, El Campello y la urbanización Cumbres del Sol en Benitatxell, entre otros municipios. El presidente de la Casa de Rusia afirma que en el caso de unas obras en El Campello va a conllevar el despido de siete trabajadores.

Darío Samaniego denuncia por su parte que hay empresas que además de paralizar las obras están rescindiendo «contratos y penalizando a los compradores con cantidades desorbitadas». El fundador de Sinergy Consulting se lamenta de la situación y recuerda que «la gente que invierte aquí no suele estar a favor de Putin».

En una de las construcciones de una casa de lujo en Calp «se ha dado por incumplido el contrato y se le ha rescindido sin negociar», indica Samaniego, con la agravante de que el dinero pagado en euros se ha devuelto a Rusia y al convertirlo ahora a rublos «no vale nada».

El responsable de una inmobiliaria de la Vega Baja confirma que también se tienen noticias de obras paralizadas por una promotora que trabaja el mercado ruso y que ha empezado a dejar de pagar a arquitectos y otros profesionales.

La preocupación de estos inversores y ciudadanos de clase media de Rusia que han comprado casas en la Costa Blanca no parece ser extensible a los oligarcas rusos a los que se están bloqueando sus propiedades en España al aparecer en la lista de sancionados por la Unión Europea por su vinculación con Putin y el respaldo a la invasión de Ucrania. Hasta el momento han sido bloqueados 21 inmuebles y Alicante, con siete propiedades, aparece como la segunda provincia con más viviendas intervenidas sobre las que no podrán disponer sus propietarios, según un informe publicado por el diario El País. En primer lugar figura Girona con once inmuebles, Málaga y Mallorca con cuatro cada una y Tarragona tres. A estos inmuebles se suman cuatro yates y un punto de amarre.

Cuatro de las siete casas bloqueadas en la Costa Blanca pertenecen al diputado ruso Arkady Nikolaevich Ponomarev. Este integrante del partido de Vladimir Putin es uno de los siete políticos y empresarios rusos con propiedades en España que han sido sancionados por la Unión Europea por haber votado a favor de la resolución con la que Rusia reconoció como independientes las provincias ucranianas de Donetsk y Lugansk.

Control notarial

Los notarios de la provincia cuentan con una aplicación impulsada por el Consejo General del Notariado y el Ministerio de Justicia para comprobar en apenas un minuto la situación de los ciudadanos de Rusia que quieran realizar cualquier operación de compraventa de propiedades en España. En el caso de saltar la alarma por figurar en el listado de la Unión Europea de 1.093 personas y 80 entidades sancionadas por la invasión de Ucrania el notario deberá abstenerse de la firma, paralizar la operación y comunicarlo al Consejo General del Notariado. Notarios consultados por este diario afirman que no ha tenido ningún caso por ahora.

Rusofobia

El presidente de la Casa de Rusia en Alicante, Aleksandr Chepurnoy, asegura que los casos de rusofobia en la provincia a causa de la invasión de Ucrania «continúan produciéndose», aunque en menor grado que en los primeros momentos del conflicto. Chepurnoy desconoce el bloqueo de inmuebles de oligarcas rusos en la Costa Blanca y destaca que la labor del colectivo que preside «es trabajar por la paz; cualquiera que viene por aquí es bienvenido». Han impartido cursos de castellano para 30 familias de refugiados ucranianos y el local es también la sede de la Asociación de Inmigrantes de Países de Europa del Este en Alicante.