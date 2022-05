Refugiados ucranianos llevan un mes en Ciudad de la Luz

Estancias de un mes en el centro de recepción, atención y derivación de desplazados ucranianos en la Ciudad de la Luz de Alicante cuando la rotación debería de ser de un máximo de 48 horas. Es la situación que denuncian refugiados de la guerra en el Este de Europa, que muestran su malestar por la "falta de claridad" en las políticas de acogimiento y que reclaman poder conocer las reglas que se están aplicando. A la vez consideran que existe un exceso de burocracia a la hora de conseguir el NIE (Número de Identificación de Extranjeros).

En cuanto a las condiciones, aunque agradecen poder disponer inicialmente de un espacio, echan en falta una mejor organización, afirman que no hay comida para los niños, que no pueden lavar ellos sus propias prendas, que se les marca un horario para la ducha y, sobre todo, sufren estar tantos días en habitaciones con paredes de plásticos.

"Salimos a ver dónde estaba Alicante, dejamos a los niños en su sala y al volver no estaban, los llevaron a otra carpa y no nos dijeron nada. Estuvieron llorando hasta que los encontramos. Son niños ya estresados porque los han sacando de las bombas" Yana - Ucraniana de Járkov

Así lo exponen refugiados de diversas edades, oficios y procedencias, de ciudades como Kiev, Járkov y Ternópil, mientras la asociación Amigos de Ucrania pide poder acceder a las instalaciones de Ciudad de la Luz y señalan que siendo España el cuarto país de la UE que más fondos ha recibido para la acogida desde la invasión rusa, con 434 millones de euros, "parece que ese dinero a Alicante no llega".

"Hay una mujer con problemas de estómago que lleva ya tres semanas en el centro de acogida" Natalia - Ucraniana de Kiev

Consultados al respecto de estas quejas, desde Cruz Roja, cuyos voluntarios atienden el centro de acogida, señalan que todo se les explica en su idioma porque hay traductores. Este diario ha preguntado a la Subdelegación de Gobierno al respecto de las demás quejas, sobre todo del alargamiento de las estancias, pero no ha obtenido de momento respuesta.

El caso es que los ucranianos que suman varias semanas en Ciudad de la Luz empiezan a sentirse encerrados y aislados al estar las instalaciones a varios kilómetros de Alicante, al margen de un sinfín de situaciones particulares en las que cada uno expone las cosas con las que están en desacuerdo, como los problemas que encuentran las familias que tienen perros para hallar un hogar de acogida que acepte mascotas; que al encontrarse en ocasiones en dos programas, porque a algunos (como a Irina y Sergiy) los mandaron desde Madrid, no han podido acceder, por esa duplicidad, a una vivienda en Moraira pese a tener un niño pequeño que está enfermando en el centro de acogida; y otros que no se pueden empadronar por problemas para conseguir el NIE.

También quieren poder contar con la ayuda directa de alguna asociación de ucranianos para entender mejor las normas ya que se dio el caso de un grupo que salió a buscar dónde está la ciudad y dejaron a los niños en la sala infantil, y al volver no les encontraban, estuvieron más de una hora buscándoles (los habían llevando a otra carpa) y la Policía les dijo que podían ser acusados de abandono. "Los encontramos llorando. Son niños que ya están muy estresados porque los han sacado de las bombas", explica Yana, natural de Járkov.

Desde la asociación Amigos de Ucrania explican que "la gente que vive aquí tiene varias incertidumbres. No les explican bien el programa de acogida y permanecen en el centro más de 48 horas, tiempo que deberían estar según el programa y después trasladarlos pero este programa no está claro. La gente puede esperar, el problema es saber cuánto. Hemos pedido conocer las condiciones porque deberían tener en cuenta las necesidades de las personas que van a acoger, algunas necesitan atención médica, los niños escolarización, otros que tienen animales, y la gente desconoce el programa. La gente está esperando que los manden a otro sitio pero les llaman del Ministerio y de Cruz Roja, y no les cuentan las condiciones claras". En este sentido, Natalia, de Kiev, explica que hay una mujer que lleva ya tres semanas en Ciudad de la Luz que ha enfermado del estómago y necesitaría una comida especial.

"La gente que vive aquí tiene varias incertidumbres. No les explican bien el programa de acogida y permanecen en el centro más de 48 horas, tiempo que deberían estar según el programa y después trasladarlos pero no está claro"

En general, creen que existen falta de información y de transparencia. "Pedimos que expliquen el programa de acogida claramente a la gente por escrito y a qué pueden aspirar los refugiados. Una vez acogidos supuestamente pueden empezar una vida normal pero si consiguen algún dinero para mantenerse les quitan del programa", aseguran.

Otra de las quejas es sobre desplazados de Ucrania a los que llevan inicialmente en acogida a una población y cuando empiezan a asentarse les trasladan a otra, como ha ocurrido con varios que fueron enviados inicialmente a Crevillent y de allí a Moraira. Sobre las condiciones, señalan que las habitaciones (camas o literas) no siempre coinciden con la descripción.

"No hay comida para niños y las habitaciones tiene paredes de plástico, tóxico, huele a goma" Irina - Ucraniana de Ternópil

Olga Lebedkova, de Amigos de Ucrania, resume las principales reivindicaciones: que se hagan reglas de acogida y se traduzcan a ucraniano y ruso para que las personas de acogida tengan claro qué pueden hacer y qué no, y cómo actuar; y que sepan sus derechos en cuanto ayudas para vivir, documentación a rellenar y algo de tiempo para poder tomar decisiones dado que desconocen el idioma.

"Que se hagan reglas de acogida y se traduzcan a ucraniano y ruso para que las personas de acogida tengan claro qué pueden hacer y qué no, y cómo actuar; y que sepan sus derechos en cuanto ayudas para vivir y documentación a rellenar" Olga Lebedkova - Amigos de Ucrania

También menos trabas a la hora de obtener el NIE porque tienen que hacer colas aunque "inicialmente se dijo que las personas de Ucrania no tendrían que hacerlas"; permiso para que la asociación acceda a las instalaciones de Ciudad de la Luz "porque nos dicen que veamos el BOE"; que les den por escrito las ofertas de acogida, alojamiento o empleo, no solo oralmente; conocer el programa de refugio, las reglas laborales y saber si se puede compatibilizar con un trabajo; "y que los trabajadores sociales y voluntarios no les digan que no tienen derecho a hacer consultas jurídicas", algo que corrobora que está ocurriendo Helena, de Kiev.

El problema, según confesaron fuentes del equipo de acogida cuando se empezó a montar la instalación en Alicante, es que el flujo es constante -en la provincia se gestionan 250 permisos temporales al día- y "recolocar" a 495 desplazados cada 24 o 48 horas exige disponer de un alojamiento permanente para todos ellos. Y tanto Cruz Roja como la Conselleria de Igualdad están al límite.

La Delegación de Gobierno ya preveía que sería necesario ampliar el plazo de estancia temporal en algunos casos, aunque esa solución cerraría la puerta a quienes lleguen más adelante. En una visita a Ciudad de la Luz el 31 de marzo, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, dijo que más de 30.000 ucranianos tenían ya por entonces el estatus de protección temporal y la cifra crecería en días a 70.000. El 20 de abril eran ya 134.000 desplazados ucranianos en España, de ellos un 72% mujeres y un 37% menores.

Sánchez visitó las instalaciones que se han levantado en los antiguos estudios de cine para atender a las personas que huyen de la invasión rusa en compañía del presidente de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, y del ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivà.

En primer lugar se acercaron a la comisaría de policía en la que se registra a todas las personas que llegan a la provincia para tramitar el permiso temporal que da derecho a trabajar y a circular por la Unión Europea durante un año, prorrogable a tres. En esta comisaría a diario se atienden a una media de 250 personas y hay abogados que asesoran en materia legal a los refugiados. El centro de estancia temporal que levantó en el interior de cuatro naves de Ciudad de la Luz, usando para ello el antiguo hospital de campaña de València con capacidad para 500 personas y cuenta con comedor, áreas de esparcimiento, lavandería, aseos, duchas y una zona exterior con juegos y pistas deportivas.

En total se instalaron 500 camas, cien más de las inicialmente previstas, que suponen la máxima capacidad de personas que puede albergar esta instalación provisional.

La previsión del Gobierno es que la llegada de ucranianos siga en aumento. “Por el momento quienes han salido del país son las personas con más recursos económicos, pero todavía hay mucha población atrapada y podría ser un aluvión de refugiados el que huya en las próximas semanas si el conflicto se recrudece”, sostienen las mismas fuentes. La provincia de Alicante cuenta con una de las colonias más grandes de España de residentes ucranianos. Más de 11.000 personas de esta nacionalidad están censadas en la provincia, la mayoría de ellas en la zona de Torrevieja.

Desde que estalló el conflicto se han tramitado en la provincia de Alicante cerca de 3.000 permisos temporales de estancia y trabajo a personas procedentes de Ucrania. Para agilizar la documentación se abrió en Ciudad de la Luz una comisaría de la Policía Nacional en la que se atiende a todos los ucranianos de la provincia.