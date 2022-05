Sanción a dos agentes de la Policía Local de Alicante por no saludar al jefe

No saludar al jefe tiene su coste. La Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Alicante tiene previsto este martes aceptar la propuesta de sanción para dos agentes de la Policía Local por no saludar a un superior.

Los hechos se produjeron el pasado 13 de marzo. Ese día, las dos agentes del Cuerpo de Seguridad infringieron un decreto de la Generalitat que regula la norma sobre estructura, organización y funcionamiento de los Cuerpos de Policía Local de la Comunidad Valenciana y el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico del Cuerpo de la Policía Local del Ayuntamiento de Alicante.

Según el expediente tramitado, ambas agentes serán sancionadas con una falta leve, en aplicación de "la omisión de saludo o la dejadez en su realización, a las personas a quien se tiene obligación de saludar". La sanción, eso sí, todo apunta a que no ha ido a más ya que el comisario que no fue saludado iba de paisano (sin la uniformidad reglamentaria) y, por otro lado, admitió que no hubo saludo, pero tampoco una "falta de respeto".

Ante esos hechos, tres días después del suceso, el comisario jefe de la Policía Local propuso la apertura de expediente disciplinario a las agentes de la Policía Local, un trámite que se inició apenas una semana después. El trámite de audiencia con las agentes se produjo el pasado 8 de abril, sin que se produjeran alegaciones por parte de las policías.

Las falta leves, según el artículo 37.3 del decreto del Consell, pueden ir desde el apercibimiento a la suspensión de funciones de uno a cuatro días, y pérdida de la remuneración por el mismo período por "la omisión de saludo o la dejadez en su realización, a las personas a quien se tiene obligación de saludar".