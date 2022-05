"Alicante debe crecer en altura porque el terreno es finito y apostar por la peatonalización, expulsando los coches del centro de la ciudad"

La arquitecta Leticia Martín, directora de la oficina del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) del Ayuntamiento de Alicante, ha participado este miércoles en un diálogo organizado por la Sede Ciudad de Alicante, en San Fernando, 40, acerca de la construcción del Alicante del futuro y los modelos y estrategias que se deberían adoptar, junto al catedrático de Análisis Geográfico Regional de la UA, Jorge Olcina, y el profesor de Urbanismo José Ramón Navarro.

El actual PGOU de Alicante está en vigor desde 1987. Pese a que en la pasada campaña electoral se marcaron unos objetivos, el alcalde, Luis Barcala, ya ha reconocido que la revisión del documento urbanístico no estará lista hasta 2027. ¿En qué momento se encuentra el proceso?

El Ayuntamiento va a sacar en breve la contratación de las asistencias técnicas necesarias para la redacción del nuevo PGOU. Se tratan de contratos que no son de una elevada cuantía, entre 40.000 y 70.000 euros, aproximadamente, que nos ayudarán en el desarrollo de las cuestiones sectoriales. Van a ser un total de siete contratos

¿El bipartito, por tanto, no pretende externalizar la redacción del PGOU como hicieron anteriores gobiernos?

Mi filosofía es que el PGOU se redacte por los técnicos del Ayuntamiento, contando con asistencia externa. No quiero dejar el Plan General en manos externas porque buscamos una visión del documento más pública y social.

¿En qué ayudarán esos contratos externos que prevén licitar en breve?

Se estudiarán las infraestructuras, porque no podemos concebir Alicante como un municipio ajeno a su área metropolitana. Formamos parte de un territorio con muchas sinergias. También se analizará la población, la vivienda, los barrios, los riesgos de la ciudad, el paisaje y la infraestructura verde y el suelo rural, el no urbanizable, que para mí es el que tiene más valor por lo que hay que preservarlo.

¿Cuáles son las líneas estratégicas del PGOU que están en las cabezas pensantes del área de Urbanismo?

Hay hasta ocho líneas claves. Entre ellas está el concebir Alicante como un modelo integrador, teniendo en cuenta su entorno. También queremos que las infraestructuras verdes sean un elemento vertebrador y apostamos por una red de movilidad que sea eficaz y sostenible. Aquí, en Alicante, tenemos un problema de movilidad potente. Hay que hacer desaparecer el coche del centro de la ciudad, eso es clave para la regeneración de la ciudad. Debemos apostar por las zonas peatonales en el cogollo de la ciudad, expulsando el tráfico de coches. Para ello debemos pensar en crear bolsas disuasorias exteriores u otras alternativas. Otra cuestión esencial es la A-70, que tiene que duplicar su actual capacidad porque es un eje metropolitano que se colmata porque asume mucho trafico. No depende del Ayuntamiento, pero es una actuación necesaria para la ciudad y su evolución. También hay que apostar decididamente por los barrios.

Sin olvidar el frente litoral...

Actualmente existe una fractura entre la ciudad y el mar. Alicante, aunque pueda resultar paradójico, no está mirando al mar, y eso es un problema que hay que resolver junto a otras administraciones. Hay que generar una permeabilidad con el frente litoral. Ahora mismo es difícil llegar al mar porque hay mucha barrera, como el tráfico en el frente litoral.

¿Y para cuándo prevé que estará listo el documento que sienta las bases para mejorar todos esos aspectos?

En cuanto a tiempos, está claro que durante este mandato es imposible completar el proceso, pero hay que empezar para llegar a mayo de 2023 con el borrador listo. En tres o cuatro meses, queremos tener ya seleccionados a los equipos de apoyo para empezar a trabajar cuanto antes. Mi reto es que a final de este mandato esté listo el borrador, para luego trabajarlo con la ciudadanía. Queremos que la participación vaya más allá de lo marcado legalmente. Si iniciamos los trabajos en la recta final de este mandato, el PGOU podría aprobarse a finales del próximo mandato [que terminará en mayo de 2027].

Hay voces expertas que han empezado a restar trascendencia a los planes generales... ¿Está de acuerdo?

El PGOU no va a solucionar todos los problemas que tiene Alicante, se trata de un instrumento que ordenará la ciudad a efectos globales. Luego se tiene que complementar con los proyectos de obra. Es cierto que una ciudad puede transformarse sin Plan General, pero considero que Alicante debe revisar su PGOU, porque se aprobó en 1987 y tenía un carácter transitorio ante la invasión del suelo no urbanizable. Hay que ajustar el modelo a las actuales necesidades.

¿Considera que el crecimiento de Alicante ha sido ordenado o ha sufrido las consecuencias de no revisar su PGOU desde hace 35 años?

No ha habido un crecimiento abusivo como ha sucedido en otros municipios. Ha sido un desarrollo ordenador y planificado. Sí que es cierto que el asunto de la movilidad no se trató con la profundidad que tocaba en el PGOU de 1987, tal vez porque no se pensaba que iba a tener ese impacto con el paso de los años.

Otro de los debates existentes, hablando del crecimiento de las ciudades, es la apuesta por el desarrollo en vertical o en horizontal. ¿Cuál es su modelo de expansión?

Sin ser Benidorm el modelo en el que fijarnos, creo que la ciudad tiene que crecer en altura. El desarrollo horizontal es extensivo y abusivo con el territorio, que es un elemento finito.