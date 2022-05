Barcala da la espalda a la comisión de la Policía Local

Tuvieron su oportunidad... y la desaprovecharon. Esta es la teoría que viene a defender el alcalde de Alicante, Luis Barcala, respecto a su participación en la comisión creada para investigar las supuestas irregularidades en las oposiciones a la Policía Local. Tras ofrecerse para declarar exclusivamente en la recta final de la sesión del pasado lunes, una propuesta que la oposición conoció al inicio de una jornada en la que estaban citados a comparecer hasta catorce personas, Barcala sostiene que no habrá una segunda oportunidad. "Sin tener obligación y pese a un informe jurídico del secretario general que dice que no se puede pedir mi comparecencia en ese tipo de comisión, yo me ofrezco voluntariamente a ir. Y no acudo porque dicen que 'no'. Si hubiera dicho que' sí', yo hubiera comparecido", ha explicado esta mañana Barcala, pasando por alto que la decisión definitiva correspondió a la presidenta de la comisión, la popular Mari Carmen de España.

Barcala, en una intervención ante los medios después de un acto en el Salón Azul del Ayuntamiento de Alicante, ha explicado que registró en tiempo y forma la propuesta para comparecer en Secretaría de Pleno, manteniéndose al margen de la tardía comunicación el resto de miembros de la comisión, ya que pese a que el documento se oficializó el viernes no se dio traslado de su contenido hasta el lunes, ya durante la sesión del órgano de investigación. "El mayor problema que existía eran las supuestas irregularidades, ahora ya eso ha pasado. Ahora ponemos el foco en otra cuestión", ha añadido, en alusión al supuesto interés de la oposición en trasladar el foco del supuesto fraude en las oposiciones a la polémica por la existencia de un presunto complot para provocar la destitución del comisario jefe de la Policía Local.

"Conesa ha expuesto una cuestión, que no es una opinión porque lo ha dicho después de interponer una denuncia ante la Policía Nacional. Que yo sepa hay denuncias ante Policía, la Guardia Civil y el juzgado. Creo que es un tema que esta investigándose por profesionales. Estaré a expensas. Dejo que los tribunales hagan su trabajo. Actuaremos con contundencia, como ya dije respecto a la oposición", ha añadido Barcala, cerrando la puerta a la petición de la oposición de abrir una investigación interna para depurar supuestas responsabilidades en el Cuerpo de la Policía Local por la elaboración y distribución de un listado con las vinculaciones de los opositores y agentes del Cuerpo, políticos y sindicalistas, que además relata supuestas actividades ilícitas de mandos policiales, incluido Conesa.

Cuestionado sobre si, tras las declaraciones del jefe de la Policía Local, valora acudir a la comisión para dar explicaciones sobre el nuevo escándalo en el seno del Cuerpo de seguridad, Barcala ha rechazado su participación en el órgano, dejando las posibles medidas disciplinarias derivadas de la elaboración y distribución del listado en el aire a la espera de una resolución judicial: "Esto no es cuestión de que me guste o no ir. Es una comisión para analizar el proceso de una oposición. Que el comisario diga que hay una conspiración no tiene nada que ver con el objeto de la comisión. Y yo no sé qué puedo aportar. Ya no sé que podía aportar sobre la comisión porque no participé en nada en el proceso de la oposición. Ahora lo entiendo aún menos. Aunque sí entiendo que la oposición -ha proseguido Barcala- no tiene interés en el objeto de la investigación, sino en cuestiones colaterales. Solo quieren montar circo. Y esto es muy serio. Está en juego el prestigio de la Policía, del Ayuntamiento... No se puede andar jugando a investigadores privados, ni a la TIA de Mortadelo y Filemón. Yo no voy a participar en ese circo, y tampoco voy a propiciarlo".

Barcala, como ha hecho en los últimos días la concejala De España, a su vez portavoz popular en el Ayuntamiento, ha reclamado la "misma" transparencia a otros dirigentes del Botànic: "Esa misma voluntad es la que me gustaría ver en el presidente Puig y en la vicepresidenta Oltra".

El PSOE presiona a Barcala

Previamente a la intervención de Barcala ante los medios de comunicación, el grupo municipal socialista, en una rueda de prensa, había exigido a Barcala la creación de "una comisión interna para depurar responsabilidades si las hubiera tras la denuncia del jefe de la Policía Local en la que aseguraba que en el Cuerpo había una trama de delincuentes para intentar 'derrocarle'”. "Creemos que la denuncia del jefe policial es muy grave y que el alcalde tenía que haber salido de inmediato o comparecer ante la comisión que investiga las oposiciones a Policía Local. Sabemos que lo habitual en este alcalde es no dé la cara, pero en un asunto que compromete la seguridad de la ciudad y el buen nombre de nuestros agentes, Barcala tiene que dar explicaciones de forma urgente”, ha afirmado el secretario general del PSOE de Alicante, Miguel Millana.

En este sentido, la concejala Llanos Cano ha asegurado "que no hay ningún impedimento legal para que haya una investigación interna". “Además, si es el jefe del Cuerpo quien afirma que existe una trama de delincuentes, este alcalde está obligado a responder ya. Lo que nos parece impresentable es el silencio en un tema tan grave”, ha añadido Cano, quien ha aducido "que lo que no puede ser es que se dé validez a una denuncia anónima sobre irregularidades en la oposición a Policía Local y se cree una comisión a tal fin y no hacer nada cuando es el propio responsable del Cuerpo el que denuncia la presencia de una mafia que quiere la destitución del jefe policial utilizando maneras presuntamente delictivas".