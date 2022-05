Si se pudiera destacar una característica esencial de la oferta formativa de la Universidad de Alicante sería su diversidad, repartida en todas las áreas del conocimiento en las que se distribuyen las titulaciones superiores. La principal institución universitaria de la provincia de Alicante imparte grados muy novedosos relacionados tanto con los estudios sociales como con las ciencias experimentales y las nuevas tecnologías, sin descuidar otros estudios que responden a las demandas más clásicas o tradicionales como Derecho, Económicas, Magisterio, Química o Historia, entre otras, que continúan siendo un pilar fundamental de la oferta.

En concreto, la Universidad de Alicante presenta un programa formativo compuesto por 44 grados, 11 dobles grados (6 de los cuales se imparten mediante estudios simultáneos) y 15 dobles grados internacionales.

De esta extensa oferta, destacan algunos grados por el hecho de ser los más demandados desde distintas perspectivas. Por ejemplo, destacan aquellos que reciben un mayor número de preinscripciones en primera opción sobre las plazas ofertadas, como los grados en Enfermería, los dos de Educación (Infantil y Primaria), Criminología, Derecho, Publicidad y Relaciones Públicas, Administración y Dirección de Empresas (ADE), Marketing, Traducción e Interpretación o Ingeniería Informática, entre otros.

Por otra parte, es importante resaltar la aceptación y el éxito varias titulaciones de reciente creación en los últimos cursos. En este apartado destacan los grados en Marketing, en Relaciones Internacionales, en Ingeniería Robótica, en Física y el grado en Gastronomía y Artes Culinarias, entre otros. De estos, por ejemplo, en el Grado en Física la demanda ha sido tan buena que se ha aumentado la oferta de plazas de nuevo ingreso en un 40%. Al poco de implantarse, ya se ve que el grado puede crecer y que su facultad es capaz de asumir un mayor número de alumnos.

También se han aumentado plazas en el Grado en Relaciones Internacionales y en el doble grado de Derecho y ADE (DADE), que son títulos con gran aceptación. Esto no impide que entre las titulaciones con gran demanda haya otras de corte más clásico, como Económicas, Derecho, o los grados en Magisterio.

Dobles titulaciones

Los dobles grados de la Universidad de Alicante se pueden alcanzar matriculándose de entrada ya en el doble grado que tiene diseñado un itinerario propio (en la UA se ofrecen DADE, TADE, I2ADE, DERRI, DECRIM) o haciendo lo propio en un grado y cursar adicionalmente, a partir del segundo año, asignaturas de otro y solicitar el reconocimiento de las que falten. Esto último sería un doble grado por simultaneidad de estudios y se ofrecen entre filologías, magisterios y Humanidades, entre ADE, Económica y Marketing y entre Física y Matemáticas.

En lo que refiere a los dobles grados internacionales, la Universidad de Alicante tiene acuerdos con las universidades estadounidenses Northwestern State University (Louisiana) y University of North Florida (Florida), para Económicas, y con North Arizona University (Arizona) para estudios de Informática. Igualmente, mantiene convenios con la Universidade do Vale do Itajaí (Santa Catarina, Brasil) en Publicidad y Relaciones Públicas, Derecho, Ciencias del Mar, Oceanografía y Gastronomía y Artes Culinarias, además del acuerdo con la universidad alemana de Bamberg (Baviera) que sustenta una tetratitulación con dos grados y dos másteres en filologías. Recientemente, por último, se ha formulado un acuerdo con la Universidad de París para estudios de un doble máster en Comunicación e Industrias Creativas.

Toda la oferta de grados y dobles grados e información sobre campus, instalaciones, becas y preinscripción se puede consultar en la página web de la Universidad.