Reducir el tamaño del contenedor gris y limitar los días de uso, uno de los objetivos del bipartito en la recogida de basura

Entre los objetivos del bipartito con el nuevo contrato de la limpieza y la recogida de residuos está reducir el tamaño del contenedor gris, que se quiere que vaya perdiendo importancia en favor de la recogida selectiva, reduciéndose su tamaño de 3.200 a 2.000 litros y limitando los días de uso mediante la instalación de aperturas electrónicas. Y es que reducir los residuos de rechazo que acaban en el vertedero es uno de las metas de la ampliación de toda la ciudad del contenedor marrón, previsto en el contrato que acaba de salir ahora a licitación, en el que los alicantinos podrán depositar los restos de comida para convertirlos en compost de alta calidad.

“Uno de los objetivos principales del pliego de la nueva contrata de limpieza viaria y recogida de residuos que sale a licitación por 347 millones de euros para los próximos ocho años será el reciclaje y evitar el rechazo de residuos al vertedero, dentro del compromiso de avanzar hacia un modelo de economía circular que promulgan las normativas en materia de residuos autonómica, nacional y europea”, explica el concejal de Medio Ambiente, Limpieza Viaria y Gestión de Residuos, Manuel Villar.

La nueva contrata contempla destinar anualmente 18.973.626 euros a la recogida de residuos, con una plantilla de 60 operarios. La principal novedad será la ampliación a toda la ciudad de la recogida de residuos orgánicos, con el contenedor marrón, con el que se producirá un compost de alta calidad para el abono de jardines y campos de cultivo, según recalcan desde el Ayuntamiento.

Buena parte de las inversiones contempladas en el proyecto, que superan los 32 millones de euros y se prevé que los licitadores puedan aumentar dicha cantidad a los 40 millones para mejorar sus ofertas, irán destinadas a implementar los camiones recolectores para su recogida y traslado a la planta de tratamiento, tal y como insisten desde el gobierno municipal.

El departamento de Limpieza y Gestión de Residuos asegura que trabaja con el objetivo de "reducir paulatinamente la presencia del contenedor gris, que paulatinamente menguará su tamaño para equipararse con el resto de fracciones de residuos, especialmente con la orgánica, compartiendo una capacidad para 2.000 litros, frente a los actuales de 3.200 litros".

Villar ha explicado que “al igual que el marrón, al dispositivo gris se le incorporará a medida que se vaya implementando este proceso de transformación un sistema de apertura electrónico que contribuya a fomentar en los hogares la selección de los residuos y su depósito en los contenedores adecuados en los días indicados (amarillo para los envases, azul para el cartón, verde para el vidrio, marrón para desechos de comida y el gris para el resto), todo con el objetivo de fomentar el reciclaje y reaprovechamiento de los residuos, minimizando al máximo el residuo de rechazo que acaba en el vertedero”.

Nuevos contenedores

El objetivo del departamento que dirige Manuel Villar, según recalcan es iniciar el despliegue del contenedor marrón este mismo año con la incorporación de 2.000 unidades, cuyo contrato ya está adjudicado con un coste de 1.778.700 euros. “El contrato en vigor destina 300.000 euros a la recogida del residuo orgánico, cantidad que se dedicará a adelantar el inicio de este despliegue antes de la adjudicación de la nueva contrata, que contempla un presupuesto anual que supera los tres millones de euros para implantar la recogida de los residuos orgánicos en toda la ciudad”, ha resaltado Villar.

Los nuevos dispositivos serán más estrechos y accesibles y con un reducido impacto visual, ofreciendo una imagen "más moderna y amable", según el Ayuntamiento. También contarán con apertura electrónica y dispondrán de mecanismos que faciliten su uso, como palancas de accionamiento, allí donde se requiera e indicadores en lenguaje Braille que faciliten su accesibilidad.

Críticas del PSOE

"Entre el ruido de sus propios escándalos, el pasado martes el alcalde aprobó por urgencia, fuera del orden del día, su propuesta de licitación del servicio de limpieza viaria y recogida de residuos. Un gasto de 347 millones que se ha escondido de la ciudadanía y de la oposición y que no tiene otra ambición que la de repetir los errores del contrato actual", señalan los socialistas alicantinos, que recuerdan que el alcalde "ya amplió también por urgencia la factura sólo dos semanas antes de iniciarse la prórroga, en pleno agosto, con medio cuerpo jurídico de vacaciones y sin dialogarlo con vecinos ni grupos políticos".

El secretario general del PSOE de Alicante, Miguel Millana, ha asegurado que “tras cuatro años de Barcala al frente del Ayuntamiento de Alicante los barrios no solo siguen acostumbrados a ver las calles sucias y los contenedores desbordados, también han comprobado cómo el alcalde vuelve a venderles humo con inversiones millonarias que no siguen ningún criterio razonable ni buscan siquiera alcanzar a cumplir la ley, como venimos denunciando". "Alicante se seguirá equivocando con la limpieza mientras sigamos teniendo un alcalde que no cuenta con la ciudad ni tiene ningún plan para ella, hacer lo de siempre no ha servido estos años”, ha añadido Millana.

Por su parte, el edil socialista Raúl Ruiz ha afirmado que “el PP ha dedicado este mandato a evitar la opinión de la ciudadanía sobre el error que supondrá mantener su modelo de ‘limpieza’, deberían mirar a los ojos a Alicante antes de llevar a cabo un contrato tan lesivo para la ciudad como lo fue el anterior, no pueden cocinarse y comerse esto solos como han hecho hasta ahora"