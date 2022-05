La Unió de Llauradors, una de las dos organizaciones agrarias junto a Asaja con más agricultores afiliados, acusa a esta de romper de forma unilateral la unidad de acción del campo alicantino, tras vetar “nuestra participación en la protesta que se va a llevar a cabo para denunciar los recortes del trasvase Tajo-Segura, el próximo martes 17 de mayo”. Esta actitud de desunión de la organización provincial no es, por tanto, a juicio de La Unió, la mejor manera de defender los intereses de los regantes alicantinos y supone por el contrario sembrar la división en un claro afán de protagonismo. “En lugar de buscar enemigos aquí, deberían hacerlo en su propia casa porque su entidad estatal Asaja se abstuvo en el Consejo Nacional del Agua cuando se votó por el recorte del trasvase Tajo-Segura, por lo que cabe dudar de su posición al respecto”, señala el secretario general de la organización, Carles Peris.

Por su parte, Ramón Espinosa, director técnico de Asaja, matiza que "están invitados a participar en la concentración pero no se les ha llamado símplemente porque esta concentración es continuación de la manifestación de Madrid del 20 de marzo, a la que ellos no se sumaron, incluso convocaron una cinco días antes. Es el grupo que organizó la presencia en Alicante en Madrid el que ha seguido y seguirá trabajando porque la concentración de Alicante es la primera de una serie de actos reivindicativos que van a llevar a cabo este año y en 2023 porque la situación es angustiosa".

La Unió recuerda, en este sentido, que remitió un escrito a Asaja-Alicante, en concreto a su presidente y su secretario técnico, trasladándoles que “compartimos la oportunidad y reivindicaciones de esta convocatoria en la línea de la que inicialmente teníamos prevista conjuntamente en marzo y que desconvocamos por la situación provocada por la guerra de Ucrania, que, precisamente, ahora también influye en la rentabilidad de las explotaciones agrarias”.

En este sentido, prosigue La Unió en un comunicado, “pensamos que es conveniente retomar el mismo espíritu de unión del sector que llevó a los agricultores y ganaderos, con el apoyo de las cooperativas y entidades de riego, al éxito de la manifestación del 25 de febrero en València. Por tanto, desde La Unió y para evitar fragmentar a agricultores y regantes estaríamos por la labor de colaborar en la organización y participación en este acto reivindicativo como organización convocante”.

Posteriormente se remitió la misma carta unos días más tarde al presidente de la Comunidad General de Regantes Riegos de Levante, Javier Berenguer y al portavoz de la Junta Central de Usuarios del Vinalopó, L’Alacantí y Consorcio de Aguas de la Marina Baixa, Ángel Urbina.

Nadie ha respondido, según La Unió, a los escritos hasta la fecha. La organización agraria señala, no obstante, que, pese a ese veto injustificable, sus asociados acudirán a la protesta, aunque sea a título personal, porque “reafirmamos nuestro compromiso inquebrantable a favor del trasvase Tajo-Segura, como fuente de suministro de agua de calidad para una de las zonas más ricas agrícolamente de toda Europa, como son las comarcas del sur de Alicante. Así, insistimos en “rechazar cualquier acuerdo que suponga una reducción en los caudales de agua trasvasada desde la cuenca hidrográfica del Tajo a la cuenca hidrográfica del Segura, en cumplimiento de su defensa de los intereses de los agricultores y de los ciudadanos en general, a disponer de recursos alimentarios de calidad, que sólo pueden lograrse mediante un suministro adecuado de agua para el riego agrícola.

La Unió recomienda a las autoridades competentes que planteen una solución integral en los recursos hídricos, integrando propuestas vertebradoras y constructivas para todos, en evitación de conflictos entre territorios. A juicio de La Unió, España debe alcanzar una soberanía alimentaria -y, por tanto, agrícola- que sea suficiente para sus habitantes, como se ha demostrado con la crisis generada por la pandemia del coronavirus y también con la guerra de Ucrania. Solo desde esa visión de cohesión interterritorial se pueden alcanzar soluciones duraderas y positivas para el conjunto del Estado.

La coordinación entre las diferentes Confederaciones Hidrológicas, la habilitación de planes hidrológicos nacionales e incluso europeos, entre otras medidas, son pasos indispensables para resolver los conflictos. Las propuestas destructivas y cainitas sólo conducen a incrementar esos mismos problemas y a crear otros nuevos. Por ello desde la organización se reclama una visión de Estado a todos nuestros gobernantes, “porque hay que socializar las soluciones, no los problemas”. La realidad actual nos indica que otras alternativas viables al trasvase con un precio asumible para que los agricultores puedan mantener sus explotaciones no existen y por lo tanto no es momento de asumir ahora recortes de agua, justo cuando los costes producción están desorbitados.

Asaja- Alicante ha trasladado al 17 de mayo su acto de protesta ante la dramática situación de los productores de la provincia tras la confirmación del recorte del trasvase Tajo-Segura. La organización agraria, el SCRATS y las comunidades de regantes agrupadas bajo Riegos de Levante Margen Derecha, Riegos de Levante Margen Izquierda y la Junta Central de Usuarios del Vinalopó solicitan el máximo apoyo de la sociedad y la industria de la provincia para romper la hoja de ruta del Gobierno: convertir el trasvase en un simple canal de abastecimiento urbano.

En una reunión urgente convocada poco después de la confirmación del plan del Tajo y la pérdida de la mitad de los caudales solidarios que contempla, los productores decidieron recuperar el lema del 20M madrileño SOS Rural y añadir la defensa de la huerta de Europa y de precios justos en origen a la convocatoria. "Este plan hidrológico significa la muerte efectiva de la huerta de Europa", reitera José Vicente Andreu, presidente de ASAJA Alicante.

Las entidades convocantes han registrado la notificación del acto reivindicativo en la Subdelegación del Gobierno de Alicante. Con ello, trasladan la tractorada prevista para el 10 de mayo a la puerta del edificio que representa al Ejecutivo en la provincia y sus decisiones. Tractores y remolques repartirán fruta y hortaliza en protesta por la supresión de caudales de riego y el precio de los productos. Todas las organizaciones trabajan desde hoy para lograr la máxima adhesión de entidades y de la sociedad civil.