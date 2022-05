La UA construirá una sala de Anatomía para las prácticas de los alumnos de Medicina

La Universidad de Alicante ya está perfilando cómo será el grado de Medicina que comenzará a ofertarse en el campus de San Vicente en el curso 2023-2024. Con el plan de estudios ya elaborado y aprobado por el Ministerio de Educación y con la plantilla de profesores disponible para cubrir los primeros años de carrera, lo importante ahora es garantizar que se cuenta con las instalaciones necesarias para que los alumnos den clases y hagan prácticas.

En este sentido, urge que la Universidad cuente con una sala para las prácticas de Anatomía que los alumnos empezarán a realizar ya en el primer curso del grado. “Es la única infraestructura que de momento no tenemos, por lo que estamos ya trabajando en su diseño y ubicación”, explica el vicerrector de Estudios, Francisco Torres.

En estos momentos se barajan diferentes opciones para su ubicación. Una de ellas es el antiguo Colegio Mayor, que va a ser reformado para acoger la futura facultad de Ciencias de la Salud. Pero la sala de anatomía también podría levantarse en los terrenos del Parque Científico, la zona de mayor expansión de la Universidad de Alicante.

Los plazos apremian, aunque no aprietan. Anatomía es una asignatura que se imparte desde el primer año del grado, aunque a finales del mismo y, como anunció la rectora de la Universidad de Alicante, Amparo Navarro, los estudios no empezarán a impartirse hasta dentro de dos cursos. “Tenemos de margen hasta finales de enero de 2024, por lo que de momento no es una emergencia”, añade Torres.

La Universidad quiere que la sala de anatomía cuente con todos los avances para que los estudiantes hagan sus prácticas. “Son espacios muy regulados por la normativa, ya que se trabaja con cadáveres, pero queremos que cuente con sistema de monitorización y de vídeo para que los estudiantes puedan seguir las prácticas sin perder los detalles”. También se quiere contar con los últimos avances en cuanto a conservación de cadáveres. Técnicas que han desterrado el famoso formol por otros métodos que hacen que los cuerpos se mantengan en mejores condiciones para que los estudiantes practiquen sus técnicas.

Cuando en 2017 la Universidad de Alicante envió toda la documentación a la Aneca para lograr el visto bueno de la agencia para el grado de Medicina, ya se presupuestó la creación de esta nueva sala. “Tenemos parte del trabajo ya hecho, aunque habrá que revisarlo para adecuarlo a los cambios que ha habido durante estos años”, añade el vicerrector de Estudios.

Desde la Universidad de Alicante aún no se ha abordado el tema más espinoso de la implantación del nuevo grado, que es el de las prácticas de los estudiantes en los hospitales y la posibilidad de que se incluyan los hospitales públicos, donde en estos momentos hacen prácticas los estudiantes de la UMH. Desde la institución docente alicantina se tienden puentes de diálogo con la universidad vecina para que los alumnos de los dos centros docentes puedan tener cabida en los hospitales de la red públicas.

Los estudios de Medicina volverán a la Universidad de Alicante casi 30 años después de la traumática segregación a la Universidad Miguel Hernández. Hace dos semanas el Consell dio el visto bueno a su implantación. El grado, de seis años de duración, ofrecerá 75 plazas.