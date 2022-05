Un homenaje a las "mujeres del fuego" del siglo XXI

La barraca "No poem fer mes", perteneciente al distrito de la Foguera Plaza de la Viña, ha presentado este fin de semana su llibret "Mujeres de fuego del siglo XXI", un homenaje a las belleses del foc de las últimas décadas que se gestó la noche del 4 de mayo de 2019, cuando Isabel Bartual -hija de barraquers- fue elegida bellesa del foc.

José Antonio Pastor “El peinao”, como socio de "No poem fer res" no quiso dejar pasar la oportunidad y trabajó desde ese mismo instante el llibret que ha sido publicado con una edición de 220 ejemplares. Una obra que, desafortunadamente, no ha podido presenciar, ya que falleció el pasado mes de noviembre. De esta manera, la presentación ha servido como homenaje a título póstumo.

El pasado viernes, ante 300 personas, la barraca pudo presentar el libro en un evento que contó con la presencia del alcalde Luis Barcala y los ediles Manolo Jiménez, José Ramón González y Manuel Villar. Mientras que Ramón Sánchez, presidente de la barraca, abrió el evento recordando a José Antonio Pastor y agradeciendo la asistencia del público congregado.

Las principales protagonistas, les belleses del foc del siglo XXI acudieron con entusiasmo al acto y, en las palabras del mantenedor Manolo Jiménez, "dejaron entrever las virtudes de cada una de ellas". A su vez, Marina Niceto, actual bellesa del foc, acompañada por la presidenta de la Federació de Fogueres, dirigía unas palabras de agradecimiento por este llibret a todos los asistentes, al mismo tiempo que se mostraba emocionada.

Luis Barcala cerraba el acto con emotivas palabras hacia la familia de “El Peinao” y se dirigía a las protagonistas, las mujeres del fuego de las últimas décadas, con cariño y agradecimiento por lo que cada una de ellas ha aportado a la fiesta como máximas representantes de Alicante, dedicando un año de sus vidas para representar a nuestra ciudad.

El llibret contiene artículos alusivos a les Belleses del Foc, María Rueda, Maite Pérez, Vanessa Sánchez, Ana Guillén, Laura Chorro, Raquel Alcaraz, Blanca Ortiz, Inés Quesada, Miriam Toré, Marian Guijarro, Raquel Sánchez, Elena García, Beatriz Botella, Patricia Gadea, Carmen Caballero, Ana Belén Castelló, Sofía Escoda, Aleida González, Isabel Bartual y Marina Niceto. Además, de cada una de ellas se incluye una sección denominada “Bellesíntimes”, con fotografías inéditas aportadas por los familiares.

Los presentadores del acto, Ramón Alonso e Isabel Bartual, despidieron la celebración nombrando al “Peinao” barraquer de honor perpetuo, así como a Vicente Mas, Festero de honor 2022 y a Isabel Bartual Madrina de honor 2022.