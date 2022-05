Nunca es tarde. El saber no tiene edad. Los años son solo un número. Podríamos empezar este relato con cualquiera de estas rimbombantes frases de autoayuda, pero lo cierto es que ninguna está a la altura de la realidad. Porque estas populares oraciones que se repiten como un mantra pocas veces se traducen en un hecho verdadero como este. Una abuela de 75 años no solo preocupada por mejorar su caligrafía, sino haciendo lo necesario para perfeccionarla.

Su nieto Moisés Martí ha sido el que ha dado fe de esta bonita anécdota en su cuenta de Twitter. El joven, enfermero de profesión, ha compartido la imagen en la que se ve a la mujer esgrimiendo un lápiz con su mano derecha y concentrada en su tarea: realizar de la manera correcta el trazo de una de las letras que componen nuestro abecedario. Un pequeño gesto pero de un valor incalculable que tiene lugar en un ejemplar de los tan célebres Cuadernos Rubio.

Mi abuela con 75 años está haciendo cuadernillos para mejorar la escritura. La aCtitud no es una cuestión de edad 💛 pic.twitter.com/TflCB18tcZ — Moisés Martí (@moises_marti) 1 de mayo de 2022

La publicación acumula varias decenas de likes -seguramente, muchos menos que los que merece- y aparece en ella un breve texto que da título a la fotografía. "Mi abuela con 75 años está haciendo cuadernillos para mejorar la escritura", son las orgullosas palabras de su nieto, que concluye el tweet con uno de esos mensajes grandilocuentes mencionados antes, pero que en este caso sí hacen honor a la verdad: "La actitud no es una cuestión de edad".

Otra abuela viral

Curiosamente, la de Moisés Martí no ha sido la única abuela de Alicante que ha acaparado cierto protagonismo en las redes sociales estos últimos días. Esta vez no ha sido un nieto, sino una nieta la que le ha dado al botón de publicar para mostrar un momento que ha compartido con su antecesora, que pese a su edad, ha vivido una particular primera vez.

hoy he llevado a mi yaya a comer sushi por primera vez 🫶🏼🥺💞 pic.twitter.com/zLhLSEHvJl — Larukaaa (@larukaaa) 21 de abril de 2022

La nieta en cuestión se esconde bajo el perfil de Twitter @larukaaa y ha subido una instantánea de su "yaya" sentada frente a ella en un restaurante de Alicante. "Hoy he llevado a mi yaya a comer sushi por primera vez", son las palabras que coronan un tweet que ha generado más de un centenar de reacciones y varios comentarios que se deshacen en amor ante la escena y ante el alegre rostro de la mujer, feliz por descubrir una parte de la cocina asiática y sobre todo, por compartir tiempo con su nieta.