La pérdida de patrocinadores obliga a las hogueras a ajustar presupuestos y algunas temen tener que bajar de categoría

A las comisiones de Hogueras les crecen los problemas a las puertas de las fiestas oficiales de Alicante. A un mes de la plantà en la vuelta de la celebración tras el parón de dos años por la pandemia, las asociaciones hacen cuentas para cuadrar sus presupuestos al tener que asumir más gastos. Como el encarecimiento de la electricidad con un incremento del coste de los arcos de iluminación de un 70%, con cada vez menos ingresos pues la mayoría se ve afectada por la pérdida de patrocinadores, que aportaban entre un 10% y un 20% de los ingresos en función de los distritos.

Una de las principales firmas colaboradoras, una cervecera que financiaba a más de una veintena de comisiones, les comunicó a finales de marzo que cortaba su contribución económica. Son distritos de diversas categorías, que se ven obligados a reducir gastos para la presente edición festera con la supresión de actividades y a recortar en la decoración del racó para abaratar gastos. De cara a las Hogueras de 2023 algunas de las comisiones que plantan en Especial se plantearán la continuidad en la sección de mayor inversión en el monumento si no encuentran otro espónsor. Otros distritos admiten que su supervivencia se puede ver amenazada.

La pérdida de patrocinios a causa de la situación económica, a la que no son ajenas la mayoría de empresas, supone para las comisiones afectadas dejar de ingresar entre 10.000 y 20.000 euros, una cantidad importante para hacer fiesta, que la mayoría destinaban al monumento, y que tiene especial impacto en aquellas que no tienen cartillas de vecinos ni espacio para alquilar mesas. Entre la caída de estos ingresos y el encarecimiento de la iluminación la merma en los presupuestos respecto a los años prepandemia ronda el 30% y supondrá para muchas asociaciones acabar el ejercicio de forma deficitaria cuando antes lo hacían con superávit.

Hogueras Especiales

Entre las nueva hogueras de Especial hay tres afectadas por la decisión de uno de los patrocinadores principales de la Fiesta de cortar su aportación económica. "Era nuestro principal colaborador, hemos pasado del todo a la nada. Nos ha fastidiado mucho", afirma Manuel Gomis, presidente del distrito de Hernán Cortés, que planta en la plaza de la Montañeta.

Dado que durante los dos últimos años no ha habido plantà, esta comisión ya tiene bastante cerrado el presupuesto de este año por lo que vislumbra los principales problemas para las Hogueras de 2023 al caer significativamente los ingresos (hasta 20.000 euros) con que contaban para cubrir los gastos. "Después de la cremà habrá que empezar de nuevo y al no contar con la misma cantidad de dinero nos plantearemos muchas cosas, incluso no participar en la misma categoría de monumentos", dado que el 90% de su presupuesto lo destinan al elemento principal de la Fiesta.

"Vamos a pelear por sacar este año como se pueda y a partir de julio nos planteamos el futuro. Tendremos que buscar otro tipo de colaboraciones, otras fórmulas pero al final los presupuestos deciden. Hay que tenerlo en la mente y ser realistas, si no hay patrocinios no hay dinero, los monumentos tendrán que sufrirlo y nos tocará bajar de categoría. Es la triste realidad. Este año está todo más o menos organizado pero de cara a los próximos es posible que afecte y bastante a todos", reitera el presidente del distrito.

Afirma Gomis que también hay menos participación en general. "No tenemos a tanta gente como antes de la pandemia. Volver está costando. Antes iba todo rodado, ahora toca empezar de nuevo. Nos está pasando a casi todas las Especiales, que son las hogueras con las que más relación tengo. Es lo que está marcando el futuro". Hernán Cortés ajustará gastos ya estas Hogueras puesto que solo cuentan con 50 festeros.

Ganadora durante 4 años

La cuatro veces ganadora del primer premio de Especial entre 2015 y 2018, Sèneca-Autobusos también se ha quedado sin uno de sus principales patrocinadores, aunque ya han encontrado una alternativa. "No todo el mundo ha tenido esa posibilidad. El gran problema es que si bajan los patrocinadores y suben los precios cada vez más es difícil mantener el nivel de la Fiesta", admite su presidente, Josep Amand Tomás.

Aunque la aportación económica la han cortado para este año, para que la pérdida no fuera tan traumática, las firmas patrocinadoras han propuesto a las comisiones servirles vallas, mostradores y algunos productos. Algunas han aceptado, otras no. Tomás preside también la Associació de Fogueres Especiales, que logra mantener su convenio con una firma de refrescos y con Turisme de la Generalitat, que aporta 40.000 euros para el colectivo.

La Viña

Otra especial, la foguera Florida Plaza de la Viña intenta hacer frente a un contratiempo que repercute en un 10% del presupuesto del monumento. "De saberlo a principio de ejercicio habríamos mirado otras cosas. Nos ha pillado por sorpresa y hemos tenido que hacer nuestros ajustes. Otros pequeños anunciantes también han dejado de apoyar al no haber podido hacer frente a la situación económica en general", afirma Alejandro Amores, presidente del distrito, que augura un ejercicio complicado. "Teníamos unas cosas establecidas y no nos lo esperábamos (la pérdida de estos ingresos fijos), más la subida de la luz. En menos de dos o tres meses hemos dejado de ingresar bastante y estamos pagando más por lo mismo", como la iluminación.

Circunstancias que, juntas, suponen una merma de entre el 20% y el 30% del presupuesto anual de una foguera, de ahí que agarren a la subvención municipal para mantenerse. "Sin esta ayuda del Ayuntamiento, el incremento de gastos y la pérdida de patrocinadores nos habría perjudicado mucho más", señala.

También este distrito prevé un ejercicio de 2023 muy complicado, sobre todo para los que tienen presupuestos muy elevados para los monumentos a no ser que les sostenga una comisión con muchos socios. Dado que las presentaciones de bellezas empezarán en septiembre, el gasto para las comisiones se adelantará por lo que tendrán que buscar nuevos espónsor durante el verano.

Otras categorías

También las comisiones pequeñas se ven afectadas por la pérdida de patrocinadores. Es el caso de Rambla de Méndez Núñez, que plantará en quinta categoría. Esta asociación festera no puede alquilar mesas al disponer de un espacio limitado y tampoco tienen cartillas de vecinos dado que es un distrito de comercios y bancos. "Nos perjudica bastante, nos va a reducir el presupuesto. Nos tendremos que apretar el cinturón y para las próximas Hogueras buscar otro", señala Francisco Gil, presidente de una comisión con 80 socios.

"Estamos muchas hogueras en la misma situación, es un tema generalizado. Es un dinero que nos hace bastante falta incluso para nuestra subsistencia. No somos como otras hogueras que pueden recaudar fondos de vecinos. Nosotros no tenemos. Tenemos que sufragar todos los gastos con las cuotas de los socios y los patrocinios. Es un problema", señalan desde este céntrico distrito.

Para las comisiones pequeñas, la fuga de patrocinadores supone perder hasta un 10% de su presupuesto y les obliga a ajustar al máximo los gastos. "Apostamos por el monumento, para que sea lo más bonito posible. Reduciremos de otras partidas. Si antes teníamos alguna fiesta no la vamos a poder hacer. Suprimiremos los adornos de la barraca. Son gastos que tenemos que atajar".