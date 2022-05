Sanidad financiará monitores "inteligentes" para las personas con diabetes tipo 2

Puede suponer un antes y un después en el control de la diabetes. El Ministerio de Sanidad acaba de dar luz verde a la financiación para los enfermos de diabetes tipo 2 de los nuevos monitores “inteligentes”, que permiten una lectura continua del nivel de azúcar en sangre y avisan al enfermo en caso de descompensación.

Estos nuevos dispositivos beneficiarán a unas 8.000 personas en la provincia de Alicante que actualmente dependen de las tiras reactivas para controlar la enfermedad, según explica Francisco Pomares, coordinador del Plan para la Asistencia Integral al Paciente Diabético en la Comunidad Valenciana.

Hasta el momento, estos dispositivos estaban financiados para las personas con diabetes 1 y en pocos meses también serán gratis para los enfermos de diabetes tipo 2 que reúnan una serie de requisitos. El principal es sean pacientes que tienen que realizar una terapia intensiva con insulina, con múltiples dosis diarias o con bomba de insulina y requieran realizar al menos seis punciones digitales al día para la auto-monitorización de la glucosa en sangre.

En Atención Primaria

Otra de las grandes novedades es que, además de los endocrinos, los médicos de familia podrán prescribir estos dispositivos, “por lo que ahora vamos a realizar un periodo de formación en Atención Primaria para que los profesionales de los centros de salud conozcan su manejo”, destaca Pomares.

El Ministerio de Sanidad ha dado de plazo hasta el 31 de diciembre de 2024 para que las comunidades autónomas faciliten los dispositivos a todos los enfermos, pero el objetivo es que en la Comunidad Valenciana este proceso comience cuanto antes. “La idea es que a la vuelta del verano comencemos”, añade Pomares. La implantación se hará por fases y en estos momentos ministerio y comunidades autónomas trabajan para ver qué grupos de pacientes van a ser los prioritarios.

Los monitores continuos de glucosa que se van a financiar suponen una mejora respecto a los monitores “flash”, que se son los que ha pagado Sanidad hasta el momento. “El monitor flash te hace la lectura cada vez que pasas el teléfono. Los nuevos miden continuamente y tienen alertas que ayudan al paciente a ajustar los tratamientos y te avisa también en caso de descompensación", explica el coordinador del Plan de Diabetes de la Comunidad Valenciana.

El uso de estos dispositivos reduce los episodios de hipoglucemias graves y la variabilidad glucémica, al mismo tiempo que disminuye el número de punciones digitales diarias necesarias para el control de su glucemia.

Unas 5.000 personas en la provincia de Alicante tienen un monitor “flash” para controlar la diabetes. Son especialmente enfermos de diabetes tipo 1, ya que hasta el momento Sanidad sólo contemplaba su financiación para estos pacientes. En noviembre de 2020 se acordó la financiación de estos dispositivos para pacientes no diagnosticados de diabetes tipo 1 ni tipo 2 pero que son insulinodependientes por otras enfermedades que padecen.

La diabetes tipo 2 es una enfermedad crónica que actúa de forma progresiva y que constituye el tipo más común de diabetes, según recuerdan desde la Federación Española de Diabetes. De hecho, es diez veces más frecuente que la diabetes tipo 1. Se trata de una afección grave caracterizada, generalmente, por una resistencia a la insulina. Esto hace que, a pesar de que el organismo libere mucha insulina, esta no puede actuar como debería. Por lo tanto, la insulina que produce el páncreas no puede funcionar de forma correcta o el páncreas no produce la suficiente insulina para permitir que la glucosa pase de la sangre a las células y se convierta en energía.