La primavera más lluviosa y fría de la historia machaca la cosecha de almendra de la provincia

Un informe de la Agencia Estatal de Meteorología ha constatado que el mes abril fue el más húmedo y frio desde que hay registros en la provincia de Alicante. Una coyuntura que ha tenido una importante derivada positiva como el alivio de la sequía, pero una muy negativa y es que ha puesto contra las cuerdas, por ejemplo, a la hasta hora rentable cosecha de almendra, que puede reducirse hasta un 70%, según las organizaciones agrarias. La temperatura media fue de 12.6 º, un 0.4 º inferior a la de la climatología de referencia (13.0 º), y la precipitación acumulada quedó entorno a los cien litros por metro cuadrado, más del doble que la del promedio climático del periodo 1981-2010 (49.6 l/m2).

Las heladas de marzo y abril han arrasado el cultivo en gran parte de las zonas productoras y las previsiones de indican que podría haber una reducción de cosecha del 70% respecto a la pasada campaña, según La Unió. Otra consecuencia negativa llegará en Navidad con un más que seguro incremento del precio del turrón, tanto el que tiene Denominación de Origen Alicante y Xixona que debe elaborarse con almendra autóctona, como el más general, debido a que los productores deberán importar almendras de otros mercados.

Este hecho se ha visto agravado por las lluvias persistentes generalizadas y la falta de horas de sol que han provocado un deficiente cuajado del fruto y numerosos episodios de enfermedades fúngicas que han acabado con las expectativas de una cosecha que ya fue corta la pasada campaña. Algunos productores se estén planteando incluso el abandono de sus cultivos.

En cuanto a temperaturas, lo más destacado fueron los fríos registros de los primeros días del mes, de hecho, tanto las temperaturas máximas como mínimas y medias de los días 3 y 4 se encuentran entre los valores más bajos de la serie de temperaturas diarias en la Comunidad Valenciana. La madrugada del día 3 fue la más fría en un mes de abril desde el año 1986.

En función a la precipitación normal en cada punto del territorio, abril tuvo un carácter extremadamente húmedo en el 5% del territorio, correspondiente a zonas de l’Alcoià, el Comtat y la Vall d’Albaida, donde los acumulados mensuales superaron los 200 l/m2.

La Unió denuncia, por otro lado, que para compensar estas pérdidas el sector dispone de un seguro agrario que no funciona. “La política de seguros agrarios en ese sector es un auténtico desastre”, señalan desde La Unió. En este sentido, la organización considera que las administraciones implicadas, autonómicas y estatales, hacen oídos sordos a cambios en una línea de aseguramiento de rentas que, en la actualidad, cuenta con niveles de suscripción que no alcanzan el 5% en muchas de las zonas tradicionalmente productoras.

“Es un seguro poco atractivo. Ninguno de los elementos a considerar: cobertura de los daños, producción amparada, franquicias determinadas, cobertura en zonas de secano… hacen de esta línea de aseguramiento una medida que permita garantizar las rentas de los productores de almendro, avellana o algarroba, cultivos que se están viendo afectados especialmente los últimos años por los efectos innegables del cambio climático”, han explicado. En casos de siniestros como este año, y debido a su baja implantación, la mayoría de los productores no tendrá ninguna cobertura.

Para la organización, a las inclemencias del tiempo, la escasa ayuda del seguro agrario y los problemas de sanidad vegetal se le suma el incremento desmesurado de los costes de producción que se está viviendo en toda la agricultura y ganadería a lo largo del segundo semestre de 2021 y lo que se lleva de 2022. Este incremento impacta directamente en los precios medios obtenidos durante esta campaña que mantienen una tendencia a la baja en relación con las últimas siete, siendo de casi el 50% en algunas variedades como la comuna. Esta situación, a juicio de la organización, pone en evidencia que la ley de cadena alimentaria no funciona y las subidas de costes para los productores no se trasladan a lo largo de la cadena, al menos no en su totalidad.

La Unió señala, además, los problemas estructurales que se están dando en el sector por una inadecuada ayuda acoplada al sector de frutos secos prevista en la propuesta de Plan Estratégico de la PAC remitido a Bruselas el pasado mes de diciembre. La propuesta limita la ayuda tanto en almendro como en algarrobo y avellano con el establecimiento de criterios de pendiente y pluviometría que expulsan a muchos productores del marco de percepción de ayudas a nivel estatal, aunque estén situados en zonas de bajo rendimiento. Además, existen muchas dudas sobre la aplicación de los Eco regímenes en el sector referidos a las consecuencias fitosanitarias derivadas de las prácticas a asumir. En este contexto de catástrofe sectorial, los productores de frutos secos plantean la urgente necesidad de medidas que adapten los seguros agrarios al sector, sostengan los precios y limiten los costes de producción que se antojan inasumibles, modificando la aplicación de la PAC en un sector básico para el mantenimiento del tejido social en la Comunidad Valenciana.

A través de su organización estatal, pretende hacer llegar estas demandas al Ministerio de Agricultura con el fin de lanzar la voz de alarma sobre una situación que se considera insostenible y extrema. También ha solicitado una reunión urgente con la Conselleria de Agricultura porque el sector de los frutos secos es un sector estratégico en la Comunitat Valenciana desde el punto de vista ambiental, social y económico, y del que depende en gran medida muchos de los pueblos de nuestra geografía.

Doce países europeos, entre ellos todo el sur de Escandinavia, tuvieron el doble de horas de sol que Alicante en marzo, cuando en la provincia no se superaron las cien. Entre los datos, las horas de sol de zonas emisoras de turistas como Escocia e Irlanda del Norte, que no habían registrado tantos días soleados desde 1919. En Escocia, por ejemplo disfrutan solo de 1.200 horas de sol al año por las 3.600 horas de insolación en Alicante, clave en su èxito turístico.

El mes de marzo de este 2022 fue, por ejemplo, también extremadamente húmedo y muy frío en la Comunidad Valenciana. La temperatura media, 10,2 ºC, es 1 ºC inferior a la de la climatología de referencia (11,2 ºC), y la precipitación acumulada ha sido 270,4 l/m2, que multiplica por 7,7 la del promedio climático del periodo 1981-2010 (35,2 l/m2), según la Agencia Estatal de Meteorología.