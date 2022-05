El Ayuntamiento tiene paralizado un proyecto de escollera en las calas de la Albufereta al no autorizarlo Costas

El Ayuntamiento de Alicante tiene paralizado un proyecto de escollera en las calas de la Albufereta al no autorizarlo Costas. El objetivo del bipartito con esta iniciativa es contener el empuje del mar y solucionar los daños que se producen en el frente marítimo de la finca Adoc cuando hay temporales pero el Ministerio de Transición Ecológica no se lo permite. A preguntas de este diario no hay respuesta de Costas, que en una carta a los vecinos explicó el pasado verano que está realizando un estudio integral de las dinámicas de la zona, que pertenece al dominio público marítimo-terrestre. El proyecto municipal lleva redactado un año y medio pero está guardado en un cajón ya que la administración municipal no puede intervenir sin permiso estatal.