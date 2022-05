Barcala descarta ampliar el presupuesto de las partidas sociales "recortadas" por Vox pese a disponer de 80 millones de "ahorros" en los bancos

No parece que el bipartito de Alicante, que dispone de más de 80 millones de "ahorros" en los bancos y que además pedirá un préstamos de otros 20 millones de euros, tenga ninguna intención de destinar parte de esos ahorros a ampliar las partidas en áreas sociales que recortó por exigencia de Vox. Así lo ha confirmado este miércoles el alcalde de Alicante, Luis Barcala, durante una atención a medios posterior a un acto en el Salón Azul del Ayuntamiento. "Esta modificación va orientada a inversión, no a gasto corriente. No se toca nada de gasto, salvo una cuestión que se había quedado fuera o no completa en el Presupuesto, como una relativa a Fiestas", ha señalado Barcala, quien ha añadido que el gobierno municipal tiene previsto lleva a Pleno la segunda modificación de crédito en breve: "Intentamos llegar al pleno de mayo y si no en uno extraordinario en junio".

Respecto al montante económico del ajuste presupuestario, el segundo tras el obligado para no poner en riesgo subvenciones europeas, Barcala no quiso concretar la cifra, aunque sí apuntó que "no es necesario agotar los 80 millones disponibles", en alusión a los "ahorros" de los que dispone el Ayuntamiento de Alicante tras la liquidación del Presupuesto de 2021 y tras hacer frente a operaciones pendientes de pago. "Vamos a priorizar inversiones que requieren más plazo de ejecución. No descartamos más modificaciones en función de las necesidades", ha apuntado el regidor, quien no ha abierto la puerta a ninguna ronda de contactos con los grupos de la oposición, al defender que los proyectos que se prevén incluir son los que se hablaron durante las negociaciones previas a aprobar las cuentas de 2022, que salieron adelante gracias a Vox, tras el "no" de todo el bloque de izquierdas. Las cesiones a Vox permiten al bipartito de PP y Ciudadanos aprobar el Presupuesto de 2022 de Alicante Las cuentas ya vigentes se aprobaron a finales de marzo. Desde el año 2015, cuando aún gobernaba Sonia Castedo, el Ayuntamiento de Alicante no valida en tiempo y forma el presupuesto municipal. Este 2022, tampoco ha sido el año para volver a la senda correcta. El Pleno de la ciudad sacó adelante, en un pleno extraordinario, las cuentas municipales para este ejercicio, con los votos a favor de los socios del gobierno municipal (PP y Ciudadanos), la abstención clave de Vox y el rechazo de los grupos progresistas (PSOE, Unidas Podemos y Compromís). Cesiones en áreas sociales Para sacar adelante el Presupuesto, el ejecutivo de Barcala se plegó ante las reclamaciones de la formación ultra. Los dos socios del gobierno local aprobaron 19 de las 21 enmiendas presentadas por Vox, rechazando solo la propuesta de supresión de las subvenciones a los grupos municipales políticos (45.000 euros, que se reparten proporcionalmente al número de concejales, con casi 14.000 euros para el PP y 7.800 euros para Ciudadanos) y a una petición menor: la creación de la partida “tratamiento antideslizante aceras” con un simbólico euro. Esas fueron las únicas propuestas de Vox que contaron con el "no" del gobierno. En cambio, el bipartito aceptó el resto de propuestas de Vox, donde se incluían las exigencias "ideológicas", como recortes o supresión de partidas de áreas sociales como Inmigración, Cooperación o Igualdad (LGTBI), todas en manos de Ciudadanos, además de reducir el presupuesto de "actividades de promoción cultural y celebración del 9 d´Octubre" en favor de la "Celebración del 4 de diciembre como Día de la Reconquista de Alicante", entre otras exigencias, entre las que se incluyen también habilitar nuevas partidas para proyectos como finalizar la reurbanización del paseo de Niza, impulsar tratamiento antideslizante en aceras, promover un parque en Gran Vía Sur y un centro social en el PAU 1. Así, entre las enmiendas más polémicas de Vox, que se incluyeron en el Presupuesto en la fase de enmiendas, tras el visto bueno de PP y Ciudadanos, destacaban la supresión del convenio con la Coordinadora de ONG (10.000 euros) y recortes (de 80.000 a 60.000 euros) en programas del Plan de Acogida y Cohesión Social para crear la partida Proyecto Plan de Voluntariado con 30.000 euros. La Coordinadora de ONGD estalla contra el bipartito por ceder ante las exigencias de Vox con recortes presupuestarios en áreas sociales También, dentro de la campaña de Vox contra las áreas de Cooperación e Inmigración, el bipartito aceptó recortes en las subvenciones para proyectos de desarrollo (pasando de 160.000 a 135.000 euros), en estudios y trabajos técnicos inmigración (de 40.000 a 25.000 euros) y en subvenciones a entidades de interés social (de 110.000 a 90.000 euros) para, en cambio, fomentar ayudas en territorio nacional ante catástrofes (de 1 a 60.001 euros). Por otro lado, en Igualdad, otra área gestionada por Ciudadanos, también hubo recortes a petición de Vox. En concreto, el Plan Municipal de Igualdad pasó de 35.000 a 25.000 euros y la partida de apoyo al movimiento LGTBI se quedará en la mitad (de 50.000 a 25.000 euros) para impulsar una campaña "contra la violencia intrafamiliar", que es la catalogación que los ultras dan a la violencia machista, al negar el sesgo de género. Además, el bipartito de PP y Cs validó la exigencia de Vox de recortar la partida de actividades de promoción cultural y celebración 9 d'Octubre (pasando de 204.000 a 174.000 euros) para fomentar la celebración 4 de diciembre por el "Día de la Reconquista de Alicante". Por otra parte, también se rebajó de 6.000 a 2.000 euros la cuantía destinada a “reuniones y conferencias Estrategia 2030” por considerar que dispone, de inicio, con una cuantía que "supera por mucho lo necesario, ya que se la Agenda 2030 y su estrategia de aplicación municipal únicamente es un instrumento político carente de eficacia jurídica". La Agenda 2030 es una de las banderas que, supuestamente, más defiende el concejal de Presidencia, el popular Antonio Peral.