Podemos denuncia que el trazado del TRAM a Sant Joan y Mutxamel dejará el viaje con Alicante en una hora

Las representantes de la formación morada de Alicante, Mutxamel, Sant Joan y El Campello han presentado este miércoles alegaciones al trazado TRAM propuesto por la Conselleria de Política Territorial, Obras Públicas y Movilidad. La nueva línea de TRAM que ha propuesto la Conselleria hará que el recorrido sea superior a una hora. La línea, que será una conexión entre los municipios de Mutxamel y Sant Joan d’Alacant con la capital de provincia, debe obedecer, según Podemos, a "criterios favorables a los ciudadanos y las ciudadanas, y no a criterios urbanísticos y especulativos que benefician a unos pocos".

La diputada autonómica de Unides Podem, Estefania Blanes, ha mostrado su preocupación ante esta situación, reafirmando la defensa de un trazado directo que favorecerá la conexión de las personas en el entorno metropolitano de Alicante y ha apoyado las alegaciones al trazado de las representantes de Podemos y EU de los municipios afectados.

Por su parte el concejal de Podemos Mutxamel, Borja Iborra, ha manifestado que el trazado que ahora presenta la Conselleria no es el que en un primer momento se dijo, trazado directo por la avenida de Pintor Pérez Gil, haciendo varias desviaciones sobre planes urbanísticos no desarrollados. Esta decisión solo hace que perjudicar a la ciudadanía, ya que supondrá un encarecimiento de la obra y un recorrido superior a la hora de trayecto, no resolviendo el problema de la conexión de transporte público entre Mutxamel y Alacant.

La concejala de Podemos Sant Joan d’Alacant, Claudia Sterrantino, considera que este nuevo trazado planteado no obedece a las reivindicaciones sociales que llevan años solicitándose. Las nuevas alternativas que se han presentado por el Pau 5 y Nou Nazaret, que a priori será el trazado definitivo, no tiene sentido para nosotras, cuando en ninguna de estas zonas vive mucha gente, a diferencia de los más de 50.000 habitantes que hay entre Sant Joan d’Alacant y Mutxamel.

Es por ello que las representantes de la formación de las diferentes localidades han presentado alegaciones para que el trazado sea directo, más sostenible y beneficie al máximo número de usuarias del transporte público.

La Asociación de Vecinos Juntos Avanzamos de la Playa de San Juan ha presentado también alegaciones al estudio informativo de la conexión del TRAM entre Alicante y Sant Joan d´Alacant publicadas el pasado 31 de marzo en el Diario Oficial de la Generalitat por la Dirección General de Obras Públicas, Transportes y Movilidad Sostenible, y una vez se han realizado dos reuniones con la directora geeneral de Obras Públicas, Transporte y Movilidad Sostenible, Roser Obrer.

"Manifestar respecto del tramo común (tramo PAU 5 por avenida de las Naciones) a las alternativas 1A, 1B, 2A y 2B que no hay nada que objetar ya que cumple con los objetivos de transporte público del PAU 5, área que tal y como se establece en el estudio informativo se espera que alcance los 15.000 habitantes una vez se encuentre plenamente desarrollado y en el que el transporte público urbano constituye un elemento fundamental y necesario", señalan.