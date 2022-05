El PSOE exige a Barcala la creación de la oficina de coordinación y dirección medioambiental para la revisión del PGOU

El PSOE de Alicante exige al alcalde, Luis Barcala, que inicie el procedimiento de revisión del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) y deje de "engañar a los alicantinos poniendo excusas de mal pagador". “Hasta ahora lo único que se ha hecho desde Urbanismo son revisiones de modificaciones puntuales al PGOU, pero no se ha abordado el Plan General de manera integral incumpliendo su promesa electoral”, lamenta el secretario general del PSOE de Alicante, Miguel Millana.

Después de tres años, según los socialistas, un alcalde "debería rendir cuentas de su gestión". Por ello, los socialistas instan a Barcala "a que diga cuál es la fecha de inicio del procedimiento de revisión del Plan General de Ordenación Urbana de Alicante", según afirma Millana.

La concejala Trini Amorós apunta que “si hubiera iniciado dicho procedimiento se hubiera creado la Oficina Municipal de Coordinación y Dirección Medioambiental, para hacer el diagnóstico, a la que obliga la ley desde el año 1989, y a que se trámite como paso previo la evaluación ambiental y territorial estratégica y estudio de paisaje”. “Lo único que han hecho hasta la fecha es parchear la ciudad con revisiones puntuales, parece que el parcheo se ha convertido en marca del gobierno Barcala. Eso sí, solo en año preelectoral. Si piensa que seguir parcheando con cemento la ciudad en lugar de atender de manera integral las necesidades urbanas de Alicante le va a salir rentable en términos electorales, no solo se equivoca, sino que le llevará al fracaso más rotundo en las urnas”, añade Amorós.

La edil socialista asegura que Alicante "no se merece un alcalde tramposo que disfruta manipulando a la opinión pública". “No solo incumple sus promesas electorales, sino que no hace nada por corregir sus incumplimientos hipotecando el desarrollo de la ciudad. Un Alcalde que no tiene modelo de ciudad y obstaculiza el desarrollo presente y futuro de Alicante no merece seguir como primer edil”, agrega la concejala.

Ante el retraso acumulado en la revisión del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), cuya aprobación ya se ha resituado en el lejano horizonte de 2027, el gobierno municipal de PP y Ciudadanos se plantea retos, más ajustados a la actual realidad de los tiempos, para seguir desarrollando urbanísticamente la capital alicantina de cara a la recta final de un mandato municipal que ya encara su último año, camino de las elecciones que se celebrarán en mayo de 2023.

En la Concejalía de Urbanismo se acumulan los proyectos para intentar promover el desarrollo urbanístico de la ciudad a la espera de un nuevo PGOU que sustituya al documento actual, vigente desde hace 35 años. Se trata de "fórmulas" como planes parciales o especiales, operaciones integrales y recalificaciones de suelo. En concreto, el área que dirige el concejal Adrián Santos Pérez (Ciudadanos) pretende aprobar o actualizar en el próximo año los planes parciales o especiales del Casco Antiguo, el Centro Tradicional (con el objetivo, entre otros, de ampliarlo hacia la zona del Mercado Central), el de San Antón, el de Tabarca y el de las Torres de la Huerta, este último en cumplimiento de un acuerdo con parte de la oposición municipal.

Esa herramienta para poner en valor las construcciones defensivas de la huerta alicantina se pactó con PSOE y Compromís como paso previo a la aprobación del Catálogo de Protecciones de Alicante, en septiembre de 2020. Sobre el Plan de Tabarca, Unidas Podemos criticó esta semana el mutismo. El portavoz de la coalición, Xavier López, señalaron que siguen a la espera de conocer "el grado de tramitación del Plan Especial, anunciado para antes de finalizar la legislatura y del que no se sabe absolutamente nada".