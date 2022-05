Compromís exige a Barcala que desbloquee la cesión de terreno para un centro comunitario en Benalúa

Compromís reclama al bipartito de Alicante, encabezado por el alcalde Luis Barcala, a ceder los terrenos necesarios para la construcción de un centro comunitario en Benalúa, un barrio envejecido y donde existen graves carencias de equipamientos sociales. Los concejales del grupo municipal, Natxo Bellido y Rafa Mas, han mantenido este miércoles una reunión con representantes de la asociación vecinal de El Templete, en el espacio que ocupaba el antiguo colegio público de Benalúa.

El motivo de la reunión, según explican en un comunicado, era "atender la histórica reivindicación del barrio de Benalúa de contar con un centro social comunitario, ya que el céntrico barrio de Benalúa, con más de 15.000 habitantes y con un porcentaje elevado de población mayor de 65 años, no cuenta con infraestructuras municipales de este tipo".

Por este motivo, el concejal Rafa Mas ha recordado que "la Generalitat, a través de la Conselleria de Políticas Inclusivas, dispone de dos millones de euros para construir un centro social comunitario, dentro del plan Convivint, a falta que el Ayuntamiento ceda el suelo para tal fin". Por ello, piden a Barcala que "desbloquee la cesión y deje de poner impedimentos a las políticas sociales del Botànic, ya que este bloqueo afecta sobre todo, a las vecinas y vecinos del barrio", según insisten.

Además, el portavoz municipal de la coalición, Natxo Bellido, ha instado de manera urgente al alcalde a "que gobierne de una vez para los alicantinos, y permita que las inversiones en materia social o educativa de la Generalitat puedan ejecutarse y deje el bloqueo sistemático por cuestiones partidistas".

La reivindicación que abandera Compromís no es nueva en el barrio. Hace más de dos años, los residentes en Benalúa se movilizaron para reclamar infraestructuras sociales. "El barrio está dispuesto a movilizarse porque, si no se hace así, no hay posibilidad de que nos hagan caso", señaló entonces Ernest Gil, presidente de la entidad vecinal, quien recordaba que Benalúa lleva dos décadas reivindicando el centro social, prometido en 1999. "El centro social comunitario deberían haberlo hecho junto al centro de salud que se construyó en 2007 pero no fue así. Nos marean de aquí para allí y pasa el tiempo", añadió.

Los vecinos llevan años defendiendo que se trata de una necesidad para el barrio, con cada vez más personas mayores. La asociación apuntaban el último dato que manejaban, en base al padrón municipal: más de 3.000 residentes de las 10.000 personas que viven en Benalúa tienen más de 65 años, casi un tercio de su población. "El envejecimiento es un hecho, tenemos cada vez más personas con disfunciones, pérdida de autonomía, que están en soledad...También se necesitan muchos centros de día, aparte de comunitarios, para atender a estas personas", según indicaba el presidente de El Templete, hoy también presente en la reunión con los concejales de Compromís. Dos años después, ningún avance al respecto pese a que la población sigue envejeciéndose.