Expertos, entidades y ciudadanos se conjuran para confeccionar la Agenda Urbana 2030

Más de 400 alicantinos y más de medio centenar entidades sociales se han inscrito en el proceso de participación abierto para el desarrollo de la Agenda Urbana Alicante 2030, impulsado por el Ayuntamiento y que busca "abrir a la ciudadanía la oportunidad de participar en la elaboración de este documento que tiene que servir de hoja de ruta para convertir Alicante en una ciudad más amable, acogedora, habitable y saludable". Estos procesos participativos continúan actualmente con las sesiones en las seis mesas de diálogo que se están realizando simultáneamente online y presencialmente en el Palacio de El Portalet, según el Ayuntamiento.

Asimismo, se han realizado reuniones y sesiones de trabajo con personas expertas y representantes sociales como Nuria Oliver, en nombre de la Fundación Ellis, junto a Jorge Olcina y Armando Ortuño, de la Universidad de Alicante, además de Pilar Tébar, representando al Instituto Alicantino de Cultura Juan Gil-Albert, entre otros. Todos ellos han colaborado en diversos ámbitos como la movilidad sostenible, la ordenación territorial, la acción social o la inteligencia artificial entre otros.

El siguiente paso será la creación de una mesa interinstitucional y de colaboración público-privada con agentes económicos e institucionales de la ciudad, cuyo objetivo es "establecer sinergias y promover las nuevas formas de gobernanza, explorar oportunidades de colaboración y diversificar la economía", según el ejecutivo de Barcala.

Estos procesos finalizarán el 8 de junio con la celebración de la conferencia estratégica, "en la que se prepararán y elaborarán las conclusiones obtenidas de todos estos procesos participativos". En esta cita se prevé poner en valor el trabajo realizado hasta ese momento, desde los resultados del diagnóstico y del cuestionario a las oportunidades de intervención surgidas en las entrevistas semiestructuradas y en las mesas de diálogo. Tras integrar las aportaciones de las fases anteriores, durante el mes de junio de 2022 se redactará el primer borrador del documento para su posterior aprobación en Pleno.

El concejal de Presidencia y Coordinación de Proyectos, Antonio Peral, ha agradecido “la acogida ciudadana alcanzada en los procesos participativos enmarcados dentro de la Agenda Urbana Alicante 2030. A través de estas acciones, la ciudadanía en general tiene la oportunidad de participar activamente en el diseño del Plan de Acción Local de la Agenda y de ayudarnos a tener una visión más precisa de las necesidades de las personas que viven en la ciudad”.

La Agenda Urbana Alicante, según insisten desde el gobierno del bipartito, es la "hoja de ruta que marca la estrategia y las acciones a llevar a cabo hasta 2030 para convertir la ciudad en un espacio de convivencia amable, acogedor, saludable y concienciado, en el que todos los actores públicos y privados puedan participar en la consecución de un desarrollo equitativo, justo y sostenible desde sus distintos campos de actuación". Se propone, tal y como inciden en el ejecutivo local, "una nueva forma de ver y pensar nuestra ciudad encaminada a un modelo urbano centrado en las personas, afrontando los problemas de la ciudad desde una óptica global y estratégica".

En una reciente comisión municipal sobre la Agenda Urbana 2030, a la que no asistió Vox, el concejal Peral desarrolló el plan, que se materializa en once proyectos estratégicos y se presenta como un "proceso de reflexión y definición estratégica que pretende resolver los múltiples retos y desafíos del presente y del futuro de nuestra ciudad". Los once proyectos identificados giran en torno al litoral, al patrimonio y la cultura, los dos castillos, la regeneración urbana, la movilidad sostenibles, la energía eficiente, las políticas sociales e inclusivas, el turismo sostenible y la estrategia "Alicante Futura", además de la "smart city" y la transparencia.