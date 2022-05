Unidas Podemos pide a Barcala que destine a mejoras sociales parte de los 80 millones de "ahorros" acumulados en los bancos

Unidas Podemos reclama al alcalde de Alicante, Luis Barcala, que invierta "en mejoras sociales" parte de los 80 millones que el Ayuntamiento de Alicante tiene en los bancos. La petición llega después de que el regidor popular descartara aumentar el presupuesto recortado por Vox en áreas sociales gestionadas principalmente por Ciudadanos.

La coalición morada afea que el alcalde "mantenga los servicios sociales colapsados, siga sin construir vivienda pública y que haya recortado las principales partidas presupuestarias destinadas a la atención de las personas más vulnerables".

Según recalca Unidas Podemos, "la próxima modificación del presupuesto municipal, anunciada por Barcala, no contempla ninguna mejora en las partidas destinadas a gasto social". El grupo municipal, según añaden, considera "cruel que la prioridad no sea la mejora de unos servicios sociales municipales cerca del colapso, mientras que se acumula dinero municipal en el banco".

En este sentido, la concejala Vanessa Romero advierte de “la falta de preocupación del alcalde por las personas que están pasando especiales dificultades, que contribuye a empeorar una situación ya crítica, con unos servicios sociales municipales que están al borde del colapso, si es que no se puede hablar ya de colapso cuando dan citas urgentes a muchos meses vista”. El portavoz municipal Xavier López, por su parte, dice sospechar que “Barcala no quiere convocar el Consejo Social para que analice el presupuesto, tal y como se acordó en el pasado pleno de febrero, porque no quiere que le expliquen las carencias y consecuencias sociales de su presupuesto”.

La edil Romero critica que “mientras crecen las carencias y la degradación de muchos espacios municipales, tanto a nivel de infraestructuras como de atención a la ciudadanía, Barcala juega a mantener el dinero en el banco”. Romero añade que “se ve venir de lejos el electoralismo que mueve a este alcalde, que prefiere manejar los tiempos pensando antes en su precampaña que en la situación de emergencia social que se vive en nuestra ciudad”.

La concejala, en un comunicado, considera que “sería mucho mejor para los intereses de la ciudad dedicar la próxima modificación de crédito a impulsar un plan municipal de contingencia ante los efectos económicos derivados de la guerra, a incrementar la plantilla de los servicios sociales o a impulsar vivienda pública”. Romero, por último, propone “tomarse en serio la gestión de las escoletas municipales y utilizar el remanente para impulsar una tercera escuela municipal que lleva décadas prevista, o a promocionar la instalación de paneles solares a través de comunidades energéticas”.

Este miércoles se supo que no parece que el bipartito de Alicante, que dispone de más de 80 millones de "ahorros" en los bancos y que además pedirá un préstamos de otros 20 millones de euros, tenga ninguna intención de destinar parte de esos ahorros a ampliar las partidas en áreas sociales que recortó por exigencia de Vox.

Así lo confirmó el alcalde de Alicante, Luis Barcala, durante una atención a medios posterior a un acto en el Salón Azul del Ayuntamiento. "Esta modificación va orientada a inversión, no a gasto corriente. No se toca nada de gasto, salvo una cuestión que se había quedado fuera o no completa en el Presupuesto, como una relativa a Fiestas", señaló Barcala, quien añadió que el gobierno municipal tiene previsto llevar a Pleno la segunda modificación de crédito en breve: "Intentamos llegar al pleno de mayo y si no en uno extraordinario en junio".