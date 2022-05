Veinticinco tractores y dos camiones con fruta y verduras gratis en la protesta contra el recorte del Tajo-Segura

Regantes y empresarios encargados de organizar la concentración del próximo martes en la plaza de la Montañeta de Alicante contra el recorte del trasvase Tajo-Segura y la política hídrica del Gobierno en la provincia tienen ya cerrada la presencia de unos 25 tractores y dos camiones llenos de fruta y hortalizas, que regalarán a todas la personas que se acerquen a la emblemática plaza alicantina en la que está la Subdelegación del Gobierno.

Los convocantes quieren convertir la protesta en un acto reivindicativo pero también lúdico con los productos que “tanto nos cuesta producir. Queremos que la gente tome constancia de ello”, apunta Ángel Urbina, miembro del comité organizador que integran Asaja-Alicante, la Junta Central de Usuarios del Trasvase Júcar-Vinalopó y el Sindicato Central del Acueducto Tajo-Segura. PP y PSPV también se van volcar y este jueves se ha enfriado la posible presencia del jefe del Consell, Ximo Puig. Fuentes de Presidencia apuntan que Puig acude en casos institucionales. Sí estarán otros miembros del Consell, como Roger Llanes, secretario autonómico de Agricultura, y único que mantiene, ahora mismo, buenas relaciones con los agricultores.

La organización agraria, el SCRATS y las comunidades de regantes agrupadas bajo Riegos de Levante Margen Derecha, Riegos de Levante Margen Izquierda y la Junta Central de Usuarios del Vinalopó han pedido el máximo apoyo de la sociedad y la industria de la provincia para romper la hoja de ruta del Gobierno: convertir el trasvase en un simple canal de abastecimiento urbano, por lo que el objetivo es llenar la plaza alicantina. El aumento del caudal ecológico va a provocar un recorte automático de 105 hm3, el abandono de miles de hectáreas y el despido de 6.000 trabajadores en la provincia de Alicante.

La organización estima que “lo que está en juego no es sólo si beberemos y regaremos con agua natural o agua fabricada con desaladora, sino la supervivencia de todo el entorno rural de la provincia”, en palabras de su presidente, José Vicente Andreu. El recorte del trasvase Tajo-Segura, la incertidumbre sobre el Júcar-Vinalopó, la venta a pérdidas que forzosamente se produce cada día que no se pone en marcha la Ley de Cadena Alimentaria, la falta de medidas efectivas contra la inflación y la escalada de precios de productos fitosanitarios y la brutal presión fiscal que se ejerce contra los productores ha llevado al campo a una “situación límite” que “puede vaciar nuestros campos y nuestros pueblos para que los compren los grandes fondos de inversión a precio de saldo”.

Por todas estas razones, Andreu considera que la crisis de la agricultura es sólo el anticipo de otra crisis más que sufrirán todos los alicantinos y españoles. “La huerta de Europa depende exclusivamente del trasvase Tajo-Segura. Aporta más de 3.000 millones cada año al PIB nacional, el 0,2% de todo lo que se genera en España en un año, y genera 70.000 puestos de trabajos directos e indirectos en las tres regiones que ahora deberán comprar ese agua diez veces más cara y con peor calidad”, afirma Andreu. “Es el interés de todos que sigamos aportando a la hucha común y que esas decenas de miles de familias sigan manteniendo vivo nuestro entorno rural”.

Andreu invita a estar en La Montañeta el 17 de mayo a todos aquellos que compartan la preocupación por la agricultura y la ganadería sin distinción ideológica alguna. “Las decisiones que nos afectan son políticas, pero el apoyo que necesitamos es ciudadano. Tenemos que decirle al Gobierno alto y claro que con el futuro de nuestra tierra no se juega". “Quien no sepa ver lo que está en juego, quien se deje manipular por mensajes sectarios de cualquier dirección, no está entendiendo que el campo no tiene ideología alguna, que es de todos y que puede quedar sentenciado si se impone el fundamentalismo en el que está instalado el Gobierno de España, obsesionado con destruir lo que ya existe y con promover la muerte lenta del sector primario en nuestro territorio. El Gobierno no puede dejar en la estacada a decenas de miles de personas y abocar a la ruina a todo el sureste del país”, afirma el dirigente agrario.

La concentración tendrá lugar el próximo martes 17 a las 11 de la mañana frente a la Subdelegación del Gobierno en Alicante, en la Plaza de la Montañeta. ASAJA Alicante ha organizado salidas en autobús desde distintos puntos de la provincia. Los interesados en asistir pueden informarse en el 965 123 201.

Por otro lado, la Unión Empresarial de la Provincia de Alicante, UEPAL, ha reclamado durante la celebración de su Asamblea anual la “unidad empresarial” ante la decisión del Gobierno central de recortar los caudales del trasvase Tajo-Segura destinados a la provincia de Alicante. El presidente de UEPAL, Juan José Sellés, ha afirmado que la decisión del Ministerio de Transición Ecológica es “es un mensaje claro contra el modelo de agricultura de nuestra provincia, a nuestros recursos y al principio de solidaridad estatal”.

El presidente de la patronal alicantina apela directamente a los representantes políticos y reclamó que “una respuesta contundente” que garantice “un modelo de gestión definitivo que asegure los derechos de nuestros agricultores. Sólo escuchamos promesas, sólo oímos mensajes, pero año tras año los recursos del Tajo hacia nuestra provincia son menores, llegan con más dificultades y se acrecientan las amenazas”.

En el mismo sentido, se expresa el presidente de la CEV Alicante, Joaquín Pérez, invitado a la clausura de la reunión de la Asamblea, quien apeló a la “lealtad” y al “trabajo conjunto de todos los empresarios para plantear las demandas necesarias para la provincia ante Valencia, ante Madrid o antes Bruselas, si es necesario”.

En opinión de Sellés, la movilización prevista para el 17 de mayo, organizada entre otros colectivos por Asaja-Alicante, es una cita fundamental de rechazo a la pérdida de competitividad del sector primario de la provincia de Alicante.

“El aumento de los caudales ecológicos del Tajo, aprobado por la Confederación Hidrográfica de esta cuenca, se traducirá en un recorte de 105 millones de euros de metros cúbicos para regadío, lo que supondrá la pérdida de 27.314 hectáreas de cultivo y más de 6.000 empleos en la provincia de Alicante”, ha criticado el presidente de UEPAL.

Tres mil millones en deudas con los bancos y el propio Ministerio de Agricultura que no se van a poder pagar. El recorte del trasvase Tajo-Segura, tras aprobarse la elevación de los caudales del río en Aranjuez y Toledo, no solo va a forzar el abandono de 27.000 hectáreas de cultivos rentables en la provincia de Alicante y el despido de seis mil trabajadores, sino que provocará un agujero de unos 3.000 millones de euros correspondientes a los créditos en los que están embarcados los agricultores y empresarios que planificaron sus inversiones en base a un agua que, en un principio, se va a reducir a la mitad. Balsas, instalaciones de riego por goteo, semilleros, invernaderos, maquinaria, naves… y hasta el préstamo de aquel o aquella que tiene abierto un bar para dar de comer a los jornaleros agrícolas, apunta Lucas Jiménez, presidente del Sindicato Central del Acueducto Tajo-Segura.