Barcala: "Las mascletás seguirán en Luceros"

No hay lugar para las dudas. El alcalde de Alicante, Luis Barcala, ha confirmado que las mascletás de Hogueras, que volverán a lanzarse este mes de junio tras dos años de obligado parón por la pandemia, se lanzarán como ya es tradición desde la plaza de los Luceros. Para el regidor popular, la reciente restauración del monumento no es un hándicap, sino una oportunidad de disparar las mascletás con mayor seguridad para la obra de Bañuls. Así lo ha dicho durante un acto en Alicante: "Las mascletás son en Luceros. Y Luceros es mascletás. Procedimos a reparación de la fuente por las mascletás y otras cuestiones, como el TRAM, el tráfico y el tiempo, que afectan al monumento, que tenía materiales deficientes desde su origen. Las mascletás seguirán en Luceros", ha ratificado Barcala al ser preguntado por la protesta organizada este sábado por Salvem el Nostre Patrimoni.

Aunque el Ayuntamiento todavía no ha confirmado el calendario de las mascletás para estas Hogueras de 2022, se esperan en torno a siete disparos dentro del concurso oficial, lo que supondría que arrancar el sábado 18 y finalizara, eso no está en cuestión, el 24 de junio. El último concurso oficial, antes del parón por el covid, incluyó hasta diez disparos, al arrancar el 15 de junio.

El concejal de Cultura, Antonio Manresa, confirma por otro lado que se solicitará un informe técnico para avalar el disparo de las mascletás desde el entorno de Luceros tras la restauración del monumento. Se espera que el documento ratifique el buen estado de la obra de Bañuls, aunque expertos en patrimonio dan por hecho que, de mantenerse las agresiones al monumento (mascletás, tráfico, TRAM, entre otras cuestiones) las grietas a la obra de Bañuls volverán a hacer acto de presencia en unos cinco años.

La plataforma ha organizado para este sábado, 14 de mayo (12 horas), una "concentración lúdica/reivindicativa" en defensa de la fuente de Bañuls, de la plaza de Los Luceros, en Alicante. La protesta se suma a la solicitud al bipartito para que impida cualquier espectáculo pirotécnico que pueda dañar al monumento. "La fuente, obra modernista de Bañuls, es un hito que definió espacios para la ciudad nueva, en 1931. Fue terminada el 11 de mayo de 1931, cumple ahora 91 años. Es un Bien de Relevancia Local, protegido por el Catálogo de Protección de Inmuebles de 2020, aprobado provisionalmente", defienden desde la plataforma, que a su vez lamenta que el gobierno municipal "insista en mantener en su entorno las explosiones de pólvora que tanto la dañan, según documentan informestécnicos de la Universidad de Alicante".

En la víspera de la pasada Nochebuena se procedió a la reinauguración de la fuente de Luceros tras la restauración del monumento, que se prolongó durante seis meses. El jueves 23 de diciembre se realizó un espectáculo de agua y luces para celebrar la nueva imagen de la emblemática escultura, tras la intervención a cargo de la empresa Estudio Métodos de Restauración (que realizó una actuación en la Catedral de Santiago) y un presupuesto de 302.000 euros. De esta forma se estrenó el nuevo mecanismo que confiere un nuevo atractivo a la fuente.

"La escultura ha sido recientemente restaurada a cargo del erario público, con un coste de 302.059 euros. No entendemos que sea el propio gobierno municipal quien la exponga de nuevo a su deterioro, cuando su responsabilidad es protegerla y hacer cumplir los acuerdos, las leyes y sus propias ordenanzas en defensa del patrimonio cultural y urbanístico", lamentan desde Salvem el Nostre Patrimoni, donde añaden que han "cursado como asociación una solicitud al gobierno municipal para que suspenda cualquier actividad con pólvora que dañe la fuente y la plaza".

Además, según explican, están difundiendo a través de las redes sociales "un modelo de instancia para que cualquier vecino o entidad si lo desea presente instancia sumándose a la solicitud de cumplimiento de la necesaria protección".

Críticas de Unidas Podemos por mantener las mascletás en Luceros

El portavoz municipal de Unidas Podemos, Xavier López, respalda “la movilización ciudadana para defender el patrimonio común de la ciudad, ya que si no existe presión por parte de la sociedad civil, el gobierno del PP ya ha demostrado que no hace lo suficiente por mantener, conservar y poner en valor los emblemas de nuestro patrimonio local”. Desde la coalición recuerdan que "existe un informe técnico, realizado por investigadores del Departamento de Ingeniería Civil de la Universidad de Alicante, en el que se concluye que los niveles de vibración registrados en cada mascletá, tanto a nivel del suelo como a tres metros de altura sobre el monumento, se exceden de los límites recomendados en diferentes estándares internacionales y español".

López apunta a “la necesidad de armonizar nuestras celebraciones con la protección de nuestro patrimonio, no tiene ningún sentido desgastar una escultura tan emblemática para tenerla que restaurar otra vez dentro de unos pocos años”. En este sentido, López critica “la dejadez de Barcala a la hora de proteger lo común, parece que como no puede privatizar aún la plaza de los luceros no le importa que se deteriore, estamos seguros de que si alguien quisiera explotar comercialmente el monumento, Barcala se desviviría por su protección”.