Cuatro comparecencias más ante la comisión de la Policía Local de Alicante: con Conesa y sin Barcala

Cuatro de doce. El orden del día para la próxima sesión de la comisión que investiga las posibles irregularidades en las oposiciones a la Policía Local de Alicante, prevista para el 18 de mayo, incluye las comparecencias de dos miembros de los tribunales que no fueron citados, por error, en la anterior convocatoria Francisco Bernabeu e Inmaculada Soriano, además de recoger la petición de nueva participación del jefe de la Policía Local José María Conesa y del jefe de los servicios médicos del Ayuntamiento y asesor de los tribunales de las oposiciones, Andrés García Trillo. En manos de los cuatro citados está que acudan a la llamada de la comisión, ya que su comparecencia es voluntaria.

En cambio, no figuran las otras ocho peticiones realizadas desde los grupos de la izquierda en el plazo de nuevas diligencias. No aparece el alcalde de Alicante, Luis Barcala, ni tampoco el concejal de Seguridad, José Ramón González. El secretario de la comisión se ampara de nuevo en el informe que elaboró para las primeras comparecencias.

Con todo, el regidor popular ha reiterado este viernes su negativa a asistir a la comisión, alegando que se ofreció a acudir en la anterior sesión, cuando propuso comparecer sin previo aviso y después de una jornada maratoniana en la que se preveían hasta catorce intervenciones de personas relacionadas con las oposiciones bajo sospecha. "No tengo que repensar nada. Yo ofrecí mi comparecencia y me dijeron que no. Es un circo al que no me voy a prestar. Por la comisión han pasado los que tenían algo que aportar, yo no he participado en ese proceso", ha recalcado Barcala al ser preguntado durante un acto de la Guardia Civil.

Por motivos jurídicos, el secretario también ha rechazado de inicio el resto de comparecencias pedidas por la oposición, como Pedro Calero, antiguo portavoz del Sindicato Profesional de Policía Local (SPPLB) y de miembros de la cadena de mandos del Cuerpo de seguridad municipal.

Respecto a la documentación solicitada por grupos progresistas, el informe adjunto a la convocatoria añade que "esta comisión no tiene facultades para revisar los exámenes de los aspirantes corregidos por un tribunal y que estos solo son revisables en vía jurisdiccional". Por otra parte, "la exposición de los exámenes de los opositores supondría un tratamiento total o parcial automatizado o no, de datos de carácter personal, que solo podrá considerarse fundado en el cumplimiento de una obligación legal exigible al responsable cuando así lo prevea una norma de Derecho de la Unión Europea o una norma con rango de Ley", añade el informe.

La oposición habla de bloqueo

En respuesta a las palabras de Barcala, el portavoz de Unidas Podemos, Xavier López, ha señalado que si "Barcala no tiene nada que ocultar, debería tomarse más en serio la comisión de las oposiciones". "Puede que a él le parezca un circo que el jefe de la Policía haya denunciando un complot interno para apartarlo. A nosotros nos parece grave, y Barcala tiene que dar la cara, porque además miente en lo más básico, ya que es el PP el que no quiere que se sepa toda la verdad", ha apuntado.

El portavoz de Compromís, Natxo Bellido, ha manifestado que sigue "sin poder entender por qué se cambian las reglas del juego en esta comisión respecto de otras anteriores". "Es lo que pasa cuando un alcalde vive escondido y no quiere dar la cara", ha añadido Bellido, quien ha subrayado que desde su grupo municipal van a "seguir reclamando su presencia, que dé la cara ante todo este escándalo que se ha creado sobre un proceso de oposiciones al cuerpo de la Policía Local, del cual es el máximo responsable".