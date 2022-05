El coste de los materiales para construir las hogueras se dispara hasta un 200%

Tras dos años sin plantà a causa de la pandemia, que supuso una crisis sin precedentes para los artistas de Hogueras, el oficio se ve azotado ahora por el fuerte incremento en el precio de los materiales para construir los monumentos, de hasta un 200%. Es el caso del principal que utilizan, el corcho blanco, derivado del petróleo que supone más del 60% del volumen de estas obras efímeras.

Un sobrecoste que estos profesionales tienen que asumir con el mismo presupuesto que pactaron con las comisiones hace 3 años para 2020, antes de que comenzara la crisis sanitaria y de la guerra en Ucrania que ha desestabilizado la economía internacional. ¿La consecuencia? Quienes adelantaron el trabajo aprovechando el parón por el covid-19 tendrán suerte porque se libran de pagar mucho más ahora por los materiales y los que no, que son la mayoría, acabarán a pérdidas. Por este motivo, en la plantà, para la que falta un mes, por las calles de Alicante se verá diversidad de hogueras en cuanto a tamaños y alturas.

El corcho blanco está "intratable" pues sube de precio a la par que los combustibles, prácticamente cada semana. Supone para los artesanos una gran inversión por la gran cantidad que se emplea para los monumentos. La madera, que supone un tercio de las obras efímeras, también se ha disparado de precio: cuesta ahora el doble que antes de la pandemia. El resto de materiales también se han encarecido, pinturas, barnices y papel hasta un 60%. Los artistas pagan más, el doble, por la harina de trigo que emplean en el engrudo para pegar a consecuencia de la guerra en Ucrania, principal exportador de este cereal. Hasta los tornillos que se usan para sujetar las piezas están más caros.

Los constructores tienen que gastar más dinero con el mismo presupuesto para hacer los monumentos dado que los contratos con las comisiones se cerraron en 2019. Si antes por 200 placas de corcho para una Hoguera Especial, por ejemplo, el artista invertía 2.500 euros, ahora se le dispara por encima de 4.000 euros y hasta 6.000. El Gremio de Artistas avisa de que por este motivo se verán en las calles hogueras de diversidad de alturas y tamaños.

Tienda de materiales

"Los proveedores están subiendo casi todos los meses los precios de un 5 a un 15%. Es una cosa increíble, unos dicen que por la guerra, otros por el petróleo. Hemos notado que hay muchas empresas que están aguantando los materiales. Hay escasez de cosas y lo aguantan para subir precio", señala José Manuel García Esquiva «Pachi», artista de Hogueras que tiene una tienda de materiales que sirve a numerosos compañeros de profesión.

Pachi trae producto de todo el mundo (Japón, Alemania, Italia...), aunque los volúmenes más grandes, es decir, la madera, de España, chopo, pino, abeto, de la que afirma que la disponibilidad está siendo corta, "no sabemos por qué, suponemos que para subir los precios, otra cosa no tiene explicación".

En cuanto al corcho blanco, explica que solo hay dos empresas en el mundo que lo fabrican. La materia prima se trae en Alicante, donde hay una factoría que lo procesa y lo fabrica. "Cada mes sube hasta un 15% porque va con el petróleo. Sube el petróleo, sube el corcho; baja el petróleo pero no bajan el corcho", se queja.

"Los artistas se echan las manos a la cabeza porque es una constante desde que volvimos a los talleres tras el parón por la pandemia (confinamiento). La pintura, las colas, el papel, todo está más caro. Este año los artistas aguantarán porque las hogueras están firmadas pero el que viene entre luz, gasolina y materiales, apaga y vámonos".

Gremio de Artistas

El Gremio de Artistas, que representa al colectivo artesano, está preocupado por el alza en el precio de los materiales desde que empezó la pandemia, es decir, tres años de subidas. La entidad destaca que desde que se contrataron las Hogueras en 2019 hasta 2022 el incremento del precio del corcho ha sido del 200%. "Eso quiere decir que el precio o el valor que tenían los monumentos a día de hoy por los materiales está sobrevalorado e incrementado", afirma el maestro mayor Joaquín Rubio.

"No solo el corcho que es un derivado del petróleo. La madera está al doble, y se superará el mes que viene. Pinturas o barnices también se han encarecido entre un 40 y 60% respecto a 2020 sin contar el precio de los combustibles para ir a los talleres. Eso significa que el sector no solo adolece de la repercusión que ha tenido el no poder plantar las hogueras sino que está agravándose por el aumento del coste los materiales, que no estaba pensado en los contratos que se hicieron en su día, y que encarecen el precio del trabajo en sí", señala Rubio.

Ante esta situación, los artistas que no tenían las hogueras construidas se verán obligados a reducir tamaños dado que, salvo excepciones puntuales, no existe en general negociación para compensar ese alza de precios entre comisiones y artistas, que se ven obligados a "digerir" solos este contratiempo después de que se haya alargado la situación a dos años sin plantà.

"Encontraremos en las calles hogueras de mucha diversidad de tamaños debido precisamente a esas circunstancias. Agrava la situación en el colectivo las declaraciones de comisiones que ven las orejas al lobo por la caída de patrocinadores, que van a dar el tajo como siempre a la parte que no se debería de tocar que es la del monumento. Las comisiones tendrán que reinventarse, como lo hemos hecho los artistas, para que puedan subsistir económicamente porque esto ha venido para quedarse y los precios una vez que suben no vuelven a bajar".

Constructores

A nivel de taller, el sentir de los artistas es unánime. "El crecimiento del precio de los materiales nos afecta mucho. Al final tenemos que terminar como podamos lo que nos comprometimos a hacer. En mi caso, la ganancia no va a ser la misma porque esto ha sido muy de sopetón", admite el artista Lorenzo Santana, que plantará la Especial de Florida Plaza de La Viña.

En su caso tiene adelantada faena con el corcho "pero podré pasarlo muy ajustado. Es un palo. Lo poco que estoy utilizando ahora de corcho es increíble su precio y no sé si será justificable esta subida. El problema va a estar en los futuros monumentos. Llevo tiempo diciéndole a las comisiones de hogueras y fallas que esto va a cambiar mucho porque el material está subiendo, la mano de obra también tiene que subir lógicamente. Ahora necesitas seguros, tenerlo todo contratado. Todo eso conlleva unos gastos que hoy en día no se puede llevar cuando las comisiones quieren monumentos de cierto tamaño y calidad".

Artistas como Santana auguran que si los presupuestos siguen igual lo lógico es que disminuyan los tamaños de los monumentos sin afectar a la calidad si se quiere mantener la profesión y evitar el cierre de los talleres. Esto supone que no habrá artistas para todos los monumentos que hay. Es decir, que el futuro pasa hogueras más pequeñas sin perder calidad. "Con los mismos presupuestos las hogueras tiene que menguar, si no el artista se retira". Prueba de que empiezan a cerrar talleres, sobre todo en València, es "la increíble demanda de fallas buscando artistas de Alicante, aunque no por coger más trabajo ganas más dinero. Llega un momento que pierdes porque se necesita más mano de obra, más alquiler de nave, todo se multiplica, sacas cuentas y es mucho trabajo pero la ganancia se evapora".

Fran Sierra, que plantará la Especial de Carolinas Altas, hace hincapié también en que firmaron los trabajos a unos precios pero se han encarecido los productos y es complejo llevarlo cabo porque están cobrando lo mismo y a la mayoría no les han subido el presupuesto en dos años.

"En tres años, porque la Especial la firmé en agosto de 2019, se ha encarecido todo muchísimo, sobre todo el corcho blanco, lo que más usamos. Está intratable, con esos mismos presupuestos trabajar el mismo volumen nos está comiendo. Nos han subido los materiales pero no el precio de la hoguera, tenemos que hacer la misma con menos dinero".

"En mi caso llevo figuras muy grandes, no me da para nada cada placa de corcho. Me he gastado el doble en materiales. Antes de la pandemia cobrabas en grandes cantidades pero ahora que por la situación lo compras a cuentagotas ves que está intocable". En su caso necesita más de 200 placas y lo que antes costaba 2.000 euros ahora se dispara a 4.000 euros." He hablado con la hoguera pero ellos no pueden subir más y lo entiendo, pero me lo he comido yo. Vamos a pérdidas estas Hogueras los artistas".

En la misma línea, el artista José Gómez Fonseca, que construye cinco hogueras, indica que las empresas proveedoras modifican las tarifas y mandan remesas nuevas cada mes.

"Lo que más se lleva de los presupuestos de los monumentos son los materiales, antiguamente era la mano de obra, pero hoy en día las dos, y han encarecido mucho".

Una subida que notó esta semana en la madera, mucho más cara que en su anterior compra, hace tres meses.