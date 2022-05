«El único peligro de la inteligencia artificial es realizar un mal uso de las herramientas»

Con tan solo 29 años, el alicantino Pablo Pernías trabaja para Disney, donde cada vez más se utiliza inteligencia artificial. Tras estudiar ingeniería multimedia en la Universidad de Alicante, trabajó con Andrés Pedreño en la empresa Cookpad de desarrollador de software. De ahí dio el salto a inteligencia artificial, un área «en la que todavía quedan muchas cosas por ver».

Pablo Pernías ha participado este sábado en Torre Juana en una jornada de acercamiento al mundo de la inteligencia artificial para niños y niñas en familia, en la que, desde un punto de vista divertido, les ha enseñado aplicaciones.

¿Por qué es importante que los niños conozcan qué es la inteligencia artificial?

Ahora mismo, sobre todo los últimos años cada vez más, la inteligencia artificial está más presente en casi todas las cosas que usamos aunque no la veamos. Casi todas las aplicaciones que los niños usan en los teléfonos y las páginas web por detrás usan elementos de inteligencia artificial. Creo que está bien que los niños sean conscientes de estas herramientas y de la potencia que tienen.

¿Se pueden hacer cosas divertidas con la inteligencia artificial?

Sí, quiero motivarles para que quieran aprender, enseñarles aplicaciones, hay algunas que son aburridas pero otras son divertidas. A lo mejor alguno de ellos piensa cuando sea mayor lo que quiere ser. Dentro de Disney hay muchas aplicaciones, algunas que de análisis de datos, y otras que son más divertidas, sobre todo porque trabajan con imágenes y se parecen mucho a los filtros de instagram que ellos usan sin saber que hay inteligencia artificial detrás.

¿La inteligencia artificial puede hacer más de lo que es capaz o o menos?

Depende porque hay cosas que parecen muy fáciles para una persona y que luego para una inteligencia artificial son muy difíciles y que llevamos mucho tiempo para conseguir que se acerquen un poquito a lo que es capaz de hacer un niño pequeño. Pero luego en otras cosas te sorprende y algo que para una persona es muy difícil resulta que la inteligencia artificial lo resuelve muy fácilmente. Yo creo que todavía quedan muchas cosas por ver.

«Habrá gente que se quedará sin trabajo con la revolución tecnológica y se van a crear otros que antes no existían»

¿En qué se centran las investigaciones sobre inteligencia artificial?

Se está investigando mucho en todo el tema de tratar de que se acerque mucho a cómo piensa una persona. Cuanto más se acerca a cómo piensa una persona, menos impresionante es porque al final lo que te hace la inteligencia te lo hace también una persona. Pero tienes que verlo también como que es muy difícil para un ordenador interactuar como un ser humano. A veces cuesta un poco evaluar lo fácil y lo difícil que es algo.

¿La revolución tecnológica es comparable a la revolución industrial?

No sé, hay cambios muy grandes, y más que habrá, del estilo de los que hubo en esa época. Cambios que hacen que mucha gente se vaya a quedar sin trabajo y se van a crear muchos otros que antes no existían. La gente se tendrá que empezar a formar en cosas nuevas que antes no existían.

¿Qué diferencia la inteligencia artificial de la robótica?

La robótica es todo lo centrado en mecánica. Un robot puede utilizar inteligencia artificial o no. Un robot simplemente es un mecanismo que tiene sensores para percibir y motores para moverse por el mundo e interactuar con él. La inteligencia artificial puede usarse para hacer que el robot interactúe con el mundo. Pero también se puede utilizar la inteligencia artificial en un ordenador sin que haya un robot, es un software que se está ejecutando y es capaz de aprender de los datos y actuar basándose en ellos.

«No va a haber robots haciéndolo todo, van a ser herramientas para aumentar las capacidades humanas»

¿La inteligencia artificial sustituirá entonces a las personas en algunos trabajos?

Es verdad que unos cuantos trabajos puede que acaben desapareciendo y sustituidos por inteligencia artificial, pero más que sustituir yo creo que va a ser una coexistencia. Por ejemplo, si se hacen herramientas para mejorar diagnósticos médicos, los galenos las pueden usar para hacer mejor su trabajo, no es que vayan a sustituir al médico, pero este tiene que aprender a usar estar herramientas y adaptarse. No va a haber de repente robots haciéndolo todo sino que van a ser como herramientas para aumentar las capacidades humanas.

¿Tenemos que tener miedo a la inteligencia artificial?

En absoluto, lo que se suele hacer con inteligencia artificial es muy básico, hablamos de clasificación de imágenes o de textos, estamos muy lejos de que eso pueda suponer un riesgo. El único peligro que puede haber es el mal uso de estas herramientas, no porque las herramientas vayan a dominar el mundo sino porque la gente las use para cosas malas como para el control de la gente con reconocimiento facial, por ejemplo. Pero ahí el problema ya no es los robots, sino de las personas.