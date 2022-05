La Policía Nacional han detenido en Alicante un hombre de 33 años como presunto autor de cuatro robos por el procedimiento del tirón, el último de los cuales fue una mujer de 66 años que estaba paseando por una avenida de la playa de San Juan con su marido, afectado de alzhéimer, y le sustrajo un teléfono móvil con el que estaba hablando. Lo que no contaba el tironero es que iba a ser detenido poco después gracias a la colaboración ciudadana. Un profesor que estaba de excursión por el lugar con sus alumnos persiguió a la carrera al ladrón mientras le grababa con su teléfono y así pudo llegar la Policía hasta el sospechoso.

Según ha informado la Comisaría Provincial, los hechos ocurrieron la semana pasada en una conocida avenida de la zona de San Juan playa. Una mujer de avanzada edad se encontraba con su marido, quien sufre de alzhéimer, cuando de repente se le acercó una persona a la carrera por la espalda y le agarró el teléfono al tiempo que zarandeaba a la víctima para apoderarse del terminal.

Al final logró su objetivo el tironero y huyó a la carrera. La víctima, que no resultó herida, comenzó a pedir auxilio a gritos para alertar a los viandantes que se encontraban por la zona y la respuesta ciudadana no tardó en llegar. Un profesor que se encontraba de excursión por el lugar con sus alumnos no se lo pensó dos veces y salió corriendo en persecución del tironero.

Al mismo tiempo que corría tras el ladrón sacó su móvil y comenzó a grabarle durante la acelerada persecución. La Policía Nacional fue ser alertada del suceso a través de una llamada ciudadana a la sala del 091 y tras serle facilitadas las imágenes del autor del suceso activó rápidamente un amplio dispositivo de búsqueda del individuo con las dotaciones de servicio.

La búsqueda dio rápidamente sus frutos al localizar en las proximidades a un individuo cuyas características físicas y ropa coincidían con las del hombre que salía en el vídeo grabado por el profesor. El sospechoso, que mostraba una actitud cansada, con respiración entrecortada y jadeante, fue interceptado y entre sus ropas hallaron un teléfono móvil de alta gama de las mismas características del sustraído la víctima, por lo que fue detenido y trasladado a la Comisaría de Distrito Norte de Alicante.

La mujer asaltada reconoció como suyo el teléfono recuperado por la Policía Nacional y la investigación posterior permitió acusar al arrestado de otros tres robos similares cometidos durante el último mes en las inmediaciones de centros asistenciales de la tercera edad y en centros de salud de la misma zona.

Las víctimas eran personas mayores a las que se aproximaba por la espalda para sorprenderlas y robarles con violencia sus pertenencias. Una de las víctimas, una mujer septuagenaria, resultó herida al causarle una aparatosa caída el agresor.

El arrestado, de 33 años y nacionalidad argelina, no tenía antecedentes policiales previos en España y unas vez concluidas las diligencias fue puesto a disposición judicial.

La Policía Nacional agradece a los ciudadanos que han sido testigos de algún hecho delictivo y que han aportado datos útiles para la investigación que han podido llevar el esclarecimiento de algún hecho, recordando, que estas acciones son, en muchas ocasiones fundamentales, siempre y cuando se avise lo antes posible a la Policía y no se comprometa la propia seguridad