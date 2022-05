Cinco toneladas de naranjas sin salida se regalarán en la concentración contra el recorte del Tajo-Segura

Cinco mil agricultores, empresarios y… políticos contra el recorte del Tajo-Segura. Asaja y el Scrats tienen previsto que la concentración de mañana en Alicante se convierta en una auténtica bomba de presión contra el Gobierno. La cita llega, además, en un momento crítico para el sector hortofrutícola de la provincia, que este martes recolecta, prepara y carga las alrededor de cinco toneladas de naranjas ecológicas que se repartirán en la plaza de la Montañeta. Naranjas que se han quedado en los árboles porque el mercado europeo se ha cerrado a los cítricos de la provincia de Alicante tras inundarse de naranjas de Egipto y Turquía, tras el cierre del mercado ruso, según señala José Vicente Andreu, presidente de Asaja-Alicante.

La plaza de la Montañeta de Alicante acoge este martes el comienzo de la última fase de la batalla de la provincia de Alicante por la continuidad del trasvase Tajo-Segura. Tras el fiasco de la política, y a pocas semanas de cerrarse la administrativa, con la aprobación del plan hidrológico con el aumento del caudal ecológico del río en Toledo y Aranjuez, regantes, empresarios y 35 municipios alicantinos, entre ellos Alicante, Elche y toda la Vega Baja quieren impedir tener que sustituir más de 100 hm³ del agua del Tajo, barata y de mejor calidad, por la desalada en Torrevieja a un precio inasumible por el coste de la energía. Asaja-Alicante y el Sindicato Central del Acueducto Tajo-Segura lanzan un mensaje claro: el Tajo-Segura debe seguir como está,. Enviando 350 hm,3 de agua todos los años, cerca de la mitad de lo que figura negro sobre blanco en la Ley del Trasvase, en vigor desde 1971.

Los convocantes aspiran a llenar la plaza alicantina y las calles adyacentes y van a contar con agricultores llegados de toda la provincia, Murcia y Almería. Al final, la concentración no sólo se centrará en el Tajo-Segura, sino que también se reclamará que el acuerdo para la llegada del agua por el trasvase al Vinalopó se convierta en definitivo, más allá del próximo 31 de diciembre cuando finaliza el acuerdo alcanzado hace dos semanas.

Asaja Alicante y las comunidades de regantes que promueven la protesta en defensa del sector primario contra una coyuntura que está condenando el futuro del campo hacen un llamamiento a todo el sector y a la propia ciudadanía para apoyar la concentración de mañana .

La organización estima que “lo que está en juego no es sólo si beberemos y regaremos con agua natural o agua fabricada con desaladora, sino la supervivencia de todo el entorno rural de la provincia”, insiste, José Vicente Andreu. El recorte del trasvase Tajo-Segura, la incertidumbre sobre el Júcar-Vinalopó, la venta a pérdidas que forzosamente se produce cada día que no se pone en marcha la Ley de Cadena Alimentaria, la falta de medidas efectivas contra la inflación y la escalada de precios de productos fitosanitarios y la brutal presión fiscal que se ejerce contra los productores ha llevado al campo a una “situación límite” que “puede vaciar nuestros campos y nuestros pueblos para que los compren los grandes fondos de inversión a precio de saldo”.

Andreu considera que la crisis de la agricultura es sólo el anticipo de otra crisis más que sufrirán todos los alicantinos y españoles. “La huerta de Europa depende exclusivamente del trasvase Tajo-Segura. Aporta más de 3.000 millones cada año al PIB nacional, el 0,2% de todo lo que se genera en España en un año, y genera cien mil puestos de trabajos directos e indirectos en las tres provincias , que ahora deberán comprar ese agua diez veces más cara y con peor calidad”, afirma Andreu. “Es el interés de todos que sigamos aportando a la hucha común y que esas decenas de miles de familias sigan manteniendo vivo nuestro entorno rural”.

Andreu invita a estar en La Montañeta a todas aquellas personas que compartan la preocupación por la agricultura y la ganadería sin distinción ideológica alguna. “Las decisiones que nos afectan son políticas, pero el apoyo que necesitamos es ciudadano. Tenemos que decirle al Gobierno alto y claro que con el futuro de nuestra tierra no se juega". “Quien no sepa ver lo que está en juego, quien se deje manipular por mensajes sectarios de cualquier dirección, no está entendiendo que el campo no tiene ideología alguna, que es de todos y que puede quedar sentenciado si se impone el fundamentalismo en el que está instalado el Gobierno de España, obsesionado con destruir lo que ya existe y con promover la muerte lenta del sector primario en nuestro territorio. El Gobierno no puede dejar en la estacada a decenas de miles de personas y abocar a la ruina a todo el sureste del país”, afirma el dirigente agrario. La concentración tendrá lugar a las 11 de la mañana frente a la Subdelegación del Gobierno en Alicante, en la Plaza de la Montañeta. Asaja ha organizado salidas en autobús desde distintos puntos de la provincia y espera una masiva llegada de vehículos particulares.

El presidente de la Diputación, Carlos Mazón, encabezará la delegación de la Diputación y el PP. Mazón reitera que el recorte del trasvase supondrá una disminución de las transferencias al Segura y subraya que el trasvase es "irrenunciable", y que la Diputación "es la única institución que siempre ha estado al lado de los regantes y los agricultores".

El PSPV-PSOE asegura, tras tres años de silencio, ahora su compromiso con el trasvase Tajo Segura y sus actuales caudales, y ha anunciado que se sumará a la protesta. “Lo defenderemos en los despachos, en los tribunales y en las calles”. Así lo manifestaron el secretario de Agricultura del PSPV-PSOE, Roger Llanes, y el secretario general del partido en la provincia de Alicante, Alejandro Soler, quienes han señalado que “mientras la derecha utiliza las necesidades de agua de nuestra tierra como arma política, el Consell de Ximo Puig ha demostrado que trabaja para dar solución a las reivindicaciones de la provincia de Alicante”.

En este sentido, el portavoz de Agricultura del partido recuerda que “la defensa del trasvase ha sido y es una cuestión irrenunciable, nuestra posición es clara y sin fisuras” y ha insistido en que “hay mucho en juego y cualquier recorte de los recursos hídricos va en contra de los intereses de los alicantinos”. Además, Llanes ha reivindicado que “la propuesta que ha puesto el Ministerio sobre la mesa no tiene ninguna justificación, ni técnica ni ecológica” por lo que, ha añadido, “pedimos al Gobierno que mantenga las condiciones actuales del trasvase, tenemos claro que hay que tener agua para siempre y en todo caso la misma cantidad de agua al mismo precio”.

Asimismo, el dirigente socialista destacó el viernes los avances conseguidos por el Consell como, por ejemplo, “la eliminación del tasazo, las subvenciones para las tarifas de agua desalada y las múltiples inversiones en infraestructuras clave”. “La situación actual no tiene nada que ver con la que nos encontramos en el año 2015”, ha advertido.

Tabla reivindicativa

1. Precios en origen y renta agraria. Cumplimiento real e inmediato de la Ley de Cadena Alimentaria: precios agrarios justos y prohibición de la venta a pérdidas. Es necesario garantizar por ley que los precios sean superiores a los costes de producción.

2. Incremento de los costes de producción. Plan de choque, con apoyos directos y medidas fiscales para hacer frente a las continuas escaladas en los costes de producción y en los principales inputs agrarios. Gasóleo, energía eléctrica, agua, mano de obra, abonos y fertilizantes, semillas, pienso para ganado…

3. Agua- Trasvase Tajo Segura. Mantenimiento de la regulación del Trasvase Tajo-Segura. Creación de un plan nacional hídrico y de infraestructuras hidráulicas que garantice la solidaridad entre territorios

4. Agua- Trasvase Júcar- Vinalopó. Activación definitiva de la conducción de agua y Derivación prioritaria de excedentes del Júcar hacia los regadíos del Alto y Medio Vinalopó a través del trasvase Júcar-Vinalopó.

5. Desalinización. Precio máximo del agua desalada inferior a 0,30 €/m3 para los regadíos del Segura.

6. Acuerdos comerciales con terceros países y exigencia del principio de reciprocidad fitosanitaria, medioambiental y laboral. Ordenar y revisar de manera restrictiva la política de la UE en relación con los convenios que suscribe con terceros países como Egipto, Marruecos, Turquía o Sudáfrica. Además de exigir las mismas condiciones en el transporte, control de aduanas y un etiquetado exclusivo para los productos procedentes de la UE en los puntos de venta.

7. Seguros Agrarios. Es necesario una reforma en los seguros agrarios en España y que el MAPA y ENESA recuperen la función de arbitro en el sistema nacional de seguros agrarios, actualmente en declive por la presión que ejerce AGROSEGURO. En los últimos años se ha producido un empeoramiento extraordinario de las condiciones del seguro. Incremento desproporcionado de la prima, recorte de coberturas y subida de franquicias.

8. Reducción del coste energético en las explotaciones aAgrarias. Implantación urgente de la doble tarifa eléctrica para explotaciones agrarias tal y como fue aprobada en el Congreso

9. Desarrollo de todas las excepciones en competencia que permite la PAC. Adaptación de la PAC a las condiciones mediterráneas de regadío, secano y ganadería sostenible

10. Soluciones para los afectados por la Xylella Fastidiosa en Alicante y sustitución del plan de erradicación por el plan de contención, con el objetivo de permitir la replantación de almendros resistentes a la plaga.

11. Creación de mecanismos de compensación de los daños por fauna salvaje

12. Plan de reconversión y reestructuración para los sectores agrarios en crisis.

13. Sanidad Vegetal. Compromiso integral de la Administración Pública en la lucha contra las plagas mediante la dotación suficiente de recursos económicos y humanos. Impulso de la investigación agraria y apoyo a la innovación en explotaciones.

14. Compensación a los sectores ganaderos por los incrementos de costes derivados de las mayores exigencias ambientales y en bienestar animal

15. Derogación inmediata del Decreto de Pinyolà. Toma de medidas técnicas para la convivencia entre los sectores citrícola y apícola

16. Racionalización inmediata de la burocracia agraria. Simplificación de los trámites administrativos relativos a las instalaciones agrícolas y ganaderas.

17. Apoyo al cooperativismo agroalimentario como principal estructura de rentabilidad de las explotaciones agrarias

18. Adaptación de la Reforma Laboral y la Ley de IRPF a la realidad estacional y productiva del sector primario. Rebaja significativa del módulo del IRPF agrario

19. Refuerzo de los medios de vigilancia rural y endurecimiento de las penas por robos agrarios en el Código Penal.