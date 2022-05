Un convenio para ampliar el Centro 14 que nació muerto

La Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Alicante aprobó este martes, en su sesión ordinaria, la renuncia a la ejecución del convenio suscrito para la "Ampliación del centro de recursos para la juventud (Centro 14), correspondiente a 2021”, y a su vez al cobro del anticipo previsto en el pacto, por importe de 312.000 euros. Este trámite era de obligado cumplimiento para que ambas partes, a estas alturas del año, puedan tramitar la aprobación de un nuevo convenio para este ejercicio 2022.

Según recoge el acuerdo de la Junta de Gobierno, el convenio se firmó para "regular las relaciones entre la Generalitat y el Ayuntamiento de Alicante" con la vista puesta en la "financiación del proyecto de ampliación del Centro de Recursos de la Juventud, edificio de titularidad municipal situado en el Casco Antiguo de Alicante, en la calle Labradores número 14".

Este convenio fue aprobado por la Junta de Gobierno Local en fecha 30 de noviembre de 2021 y firmado por el alcalde de Alicante, Luis Barcala, y la secretaria autonómica de Arquitectura Bioclimática y Sostenibilidad Energética, Laura Soto, el 16 de diciembre de 2021.

De acuerdo a lo estipulado en la cláusula quinta del convenio, la Vicepresidencia segunda y Conselleria de Vivienda y Arquitectura Bioclimática tramitó el pago de forma anticipada del 30% del importe de la subvención concedida correspondiente a la Generalitat, en concepto de provisión de fondos para el inicio de las actuaciones previstas. El importe anticipado ascendía a 312.000 euros y, aunque su transferencia a favor del Ayuntamiento fue ordenada, no fue ingresada en la cuenta de Tesorería del Ayuntamiento por un error en la la cuenta bancaria. Ese contrapié supuso la devolución automática del importe a la Tesorería de la Generalitat Valenciana.

Dadas las fechas en que este convenio fue formalizado, diciembre de 2021, "no pudo iniciarse el proceso de licitación de las obras y por lo tanto no pudieron ejecutarse en el ejercicio 2021 ninguna de las actuaciones a que el convenio comprometía", según recoge el acuerdo aprobado por la Junta de Gobierno, que continúa: "Aunque esta circunstancia se conocía al firmarse el convenio, se decidió formalizarlo a pesar de que el mismo no llegaría a ponerse en marcha. La intención de la firma, a pesar de la fecha, era que supusiera el comienzo de un proceso para la financiación del edificio que ahora va a tener continuidad con la aprobación de un nuevo convenio para el 2022, en unas fechas en las que si permitirá poder licitar y ejecutar obras en este ejercicio".

A contrarreloj

A finales de noviembre de 2021, el Ayuntamiento de Alicante aprobó en Junta de Gobierno el convenio de colaboración con la Generalitat Valenciana para poder terminar las obras de rehabilitación y ampliación del Centro 14, que tienen un presupuesto total de 2,9 millones de euros. El concejal de Vivienda, José Ramón González, celebró entonces el "acuerdo definitivo que desbloquea la terminación del centro para los jóvenes con la necesaria financiación autonómica". Estas obras que realizaba la conselleria fueron paralizadas en marzo de 2016 cuando estaban ejecutadas en un 50%.

La Conselleria y el Ayuntamiento acordaron que la responsabilidad de su ejecución recaiga sobre el Ayuntamiento, al tratarse de un edificio de su propiedad destinado a un servicio de su competencia, mientras que la conselleria asumiría el papel de financiador de la actuación, en lo que se refiera a la ejecución de las obras.

El concejal de Vivienda señaló a finales de 2021 que “el objetivo es conseguir que las obras se puedan terminar cuanto antes, para poder poner en uso el edificio y de esta manera atender la gran demanda de actividades destinadas a la juventud de la ciudad de Alicante”. Con ese objetivo, se suscribió el acuerdo que comprometía la financiación de la Generalitat de 1.040.000 euros en el ejercicio 2021 y una segunda asignación para el ejercicio 2022 de 728.000 euros. La fecha de finalización inicial era 2023, que es cuando se consignaría el montante restante hasta llegar a los 2.912.000 euros.

El edil José Ramón González indicó en su momento que el acuerdo contemplaba que sea el Ayuntamiento el que asume la contratación del proyecto técnico para la ejecución de las obras del Centro 14.

Obras de reforma del Centro 14

La actuación consiste en la reforma del edificio destinado a Centro 14 y Concejalía de Juventud, situado en el la calle Labradores 14 del Casco Antiguo de Alicante. Se trata de un inmueble señorial de finales del siglo XVIII que ya fue objeto de intervención hace dos décadas años, su ampliación en el solar adyacente y la reforma del ala trasera recayente a la calle Virgen de Belén.

El Centro 14 reúne servicios de información juvenil, promoción de empleo, vivienda joven, asesorías juveniles, aulas y espacios de talleres y exposiciones. La ampliación consiste en la construcción de un edificio de seis plantas y sótano, proyectado con un sistema estructural singular de grandes cerchas que permiten liberar plantas alternas de pilares interiores, con un diseño de fachada a la calle Labradores de muro cortina de vidrio y una fachada ciega con aplacado de piedra natural a la calle lateral.