Críticas de la oposición por el retraso y el "oscurantismo" en la revisión del PGOU de Alicante

El retraso en la revisión del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) ha dado pie a la oposición progresista para criticar los tiempos y también el "oscurantismo" del equipo de gobierno, que este martes ha aprobado la licitación de la externalización de los informes sectoriales necesarios para la redacción de un nuevo PGOU, que sustituirá al actual, vigente desde 1987. El nuevo documento, pese a las promesas electorales, ya no se prevé aprobar antes de 2027.

El portavoz de Compromís, Natxo Bellido, ha lamentado que "van a pasar cuatro años y no va a haber ni plan especial de las Torres de la Huerta ni plan especial para Tabarca ni Plan General". "Todas las buenas intenciones del principio de legislatura del concejal de Urbanismo se han quedado en un absoluto nada, que es lo que define la gestión del gobierno de Barcala. Si no saben qué hacer con 109 millones, van a saber qué hacer con la ciudad. Desgraciadamente, es el panorama que tenemos", ha señalado Bellido al término de la rueda de prensa posterior a la Junta de Gobierno.

Por su parte, el portavoz de Unidas Podemos, Xavier López, ha criticado que el edil de Urbanismo "meta la cabeza debajo de la tierra siempre que tiene algún tipo de problema o siempre que se le pide explicación". "Obvia las comisiones que tenemos preparadas para dar explicaciones y además las bloquea cuando se llevan a pleno. Hubo una propuesta de comisión para analizar el Plan General que el propio concejal de Urbanismo voto en contra", ha señalado López, quien reprocha falta de información sobre un tema capital, como es el "plan que es estratégico para la ciudad, que es fundamental y además es un compromiso electoral del actual gobierno".

Por último, la portavoz adjunta del PSOE, Trini Amorós, ha reprochado de inicio que el punto se lleve por la vía de urgencia a la Junta de Gobierno. "Nos parece una falta de respeto absoluta que se utilice esa vía. A un año de las próximas elecciones, no se puede hacer oscurantismo", ha apuntado Amorós, quien ha reclamado que todos los grupos municipales "participen y consensuen el plan". Por otro lado, la socialista ha defendido que el bipartito "no está atendiendo a la revisión del PGOU, sino de planes parciales y especiales". "Hasta que el Ayuntamiento de Alicante no licite la evaluación ambiental estratégica y territorial no habrá empezado la revisión del Plan General. Por ahora, están engañando a la ciudadanía", ha finalizado.

El bipartito de PP y Ciudadanos ha aprobado este martes la licitación de la externalización de los informes sectoriales necesarios para la redacción de un nuevo PGOU, que sustituirá al actual, vigente desde 1987. Por urgencia, la Concejalía de Urbanismo ha llevado la licitación de la asistencia técnica para redacción del borrador del Plan General y del Documento Inicial Estratégico, que estará dividido en siete lotes y tendrá un coste máximo global de 382.451 euros.