Marcha atrás del bipartito con el turno de movilidad: renuncia a reiniciar las oposiciones a la Policía Local

Bandazo en apenas 24 horas. Tras asegurar que reiniciaría las oposiciones a Policía Local en el turno de movilidad por los reveses judiciales, el bipartito de Alicante ha dado marcha atrás. Desde el ejecutivo que lidera Barcala aseguran ahora que renuncian a arrancar de nuevo el proceso de selección para la llegada de agentes a Alicante procedentes de otros municipios tras los recursos presentados contra sendas sentencias del Juzgado de lo Contencioso número 2 de Alicante. Así, un decreto firmado este martes deja sin efecto un anterior decreto también validado este martes. Este turno de oposiciones, con una treintena de plazas en juego, se desarrolló paralelamente al señalado por presunto enchufismo y ha estado marcado por los recursos de opositores con resolución favorable de los órganos judiciales.

El último documento firmado por el concejal de Recursos Humanos, José Ramón González, "deja sin efecto el decreto número 2022DG007636 de fecha 17/05/2022, relativo a ejecución de las sentencias n.º 140/2022 de 16 de marzo de 2022 (PAB 255/2021) del Juzgado de lo contencioso administrativo n.º 2 de Alicante, nº175/2022 de treinta de marzo de 2022 (PAB 883/2021) del Juzgado de lo contencioso administrativo n.º 2 de Alicante, nº131/2022 de 11 de abril de 2022 (PAB 712/2021) del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 4, nº 209/2022 de 13 de abril de 2022 (PAB 497/2021) del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 2, nº 132/2022 de 11 de abril de 2022 (PAB 566/2021) del Juzgado de lo Contencioso- Administrativo nº 4, nº 130/2022 de 11 de abril de 2022 (PAB 495/2021) del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 4, nº 129/2022 de 8 de abril de 2022 (PAB 737/2021) del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 4 del proceso selectivo de agente de Policía Local turno movilidad.

En el decreto que invalida el anterior decreto se explica que "habiendo tenido conocimiento de que se ha interpuesto recurso de apelación contra las sentencias número 140/2022 dictada por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo n.º 2 de Alicante y sentencia número 175/2022 dictada por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo n.º 2 de Alicante , no siendo firmes las sentencias no procede la ejecución de las mismas, por lo que procede dejar sin efecto el Decreto número 2022DG007636 de fecha 17/05/2022".

Petición sindical "admitida"

Por tanto, poco ha durado la intención del bipartito de reiniciar las oposiciones a Policía Local, en el turno de movilidad. Este lunes, tras conocerse la decisión del ejecutivo de Barcala de devolver el proceso a la casilla de salida tras encadenar numerosos reveses judiciales en un asunto paralelo a las oposiciones del turno libre, las que están bajo sospecha de enchufismo, el SPPLB ya se mostró en contra de reiniciar las oposiciones: "Este sindicato en representación de sus aspirantes afiliados se opone rotundamente a dicha repetición" del proceso a todos los aspirantes, según señalaron en un comunicado, en el que añadieron que tenían "conocimiento de que no se ha notificado a todos los aspirantes aprobados varios de los procesos judiciales, entre ellos, el de la prueba psicotécnica, y siendo obligatorio por ley su notificación para no provocar indefensión en estos procesos, ante los que se van a personar ahora como interesados en los juzgados que correspondan los aspirantes no notificados, se va a pedir su nulidad".

Además, desde el sindicato apuntan que habían tenido "acceso al contenido de algunas de las sentencias favorables que se mencionan sobre la prueba médica", discrepando "de la opinión del Ayuntamiento de Alicante, ya que, según los servicios jurídicos del sindicato, la ejecución correcta de la misma, sino se apela, es en todo caso, de carácter individual sin afectar al derecho colectivo del resto de opositores que si la superaron".

Por otro lado, subrayaban desde el SPPLB que "quedan pendientes sin resolver y fallar por algunos juzgados de Alicante y del TSJCV varias demandas judiciales del turno de movilidad, por lo que no es oportuno en este momento procesal tomar medidas sobre dicho proceso selectivo, y la prudencia aconseja esperar a su resolución definitiva, para no conculcar derechos y que se produzca una avalancha de nuevas demandas judiciales".

Este decreto anulado por otro decreto posterior se ha conocido a apenas 24 horas de que la comisión que investiga las supuestas irregularidades a las oposiciones del turno libre vuelva a reunirse. El orden del día para la cita de este miércoles incluye las comparecencias de dos miembros de los tribunales que no fueron citados, por error, en la anterior convocatoria (Francisco Bernabeu e Inmaculada Soriano), además de recoger la petición de nueva participación del jefe de la Policía Local José María Conesa y del jefe de los servicios médicos del Ayuntamiento y asesor de los tribunales de las oposiciones, Andrés García Trillo. En manos de los cuatro citados está que acudan a la llamada de la comisión, ya que su comparecencia es voluntaria.

En cambio, no figuran las otras ocho peticiones realizadas desde los grupos de la izquierda en el plazo de nuevas diligencias. No aparece el alcalde de Alicante, Luis Barcala, ni tampoco el concejal de Seguridad, José Ramón González. El secretario de la comisión se ampara de nuevo en el informe que elaboró para las primeras comparecencias.

La Agencia Valenciana no ve indicios contra la legalidad del proceso

Junto al decreto de anulación, el Ayuntamiento de Alicante ha enviado a los grupos municipales los informes de los miembros de la Agencia Valenciana de Seguridad y Emergencias, que fueron integrantes de los tribunales de las oposiciones. En los escritos, según incide el equipo de gobierno, se señala que "no se ha producido ninguna irregularidad en las oposiciones del turno libre de la Policía Local de Alicante".

La Concejalía de Recursos Humanos, según fuentes municipales, ha recibido este martes los informes "que acreditan la ausencia de incidencias que motivaron la creación de una comisión municipal de seguimiento de dicho proceso selectivo". Este organismo, dependiente de la Generalitat Valenciana, "no ha encontrado indicios de que se haya cometido alguna incidencia o anomalía en el proceso", según subraya el gobierno local.

En el informe se incide en que “todo el proceso se ha realizado conforme a las bases de la convocatoria, según consta en las actas al respecto". "Todas las pruebas, a excepción de la previa, primera y séptima, se realizaron y corrigieron guardando el anonimato del aspirante con un código aleatorio que se entregó al comienzo de cada uno de los ejercicios identificando el autor con posterioridad a su corrección”, añade el escrito del miembro del tribunal, siguiendo la postura defendida en la primera sesión de comparecencias ante la comisión de la Policía Local.

Además se añade en el documento emitido que “previamente al inicio de cada prueba, se explicó a los partícipes el modo de realizarla, los criterios que se seguirían para su evaluación y se resolvieron en ese mismo momento las dudas que se plantearon". "En ningún momento del proceso, ninguno de los opositores realizó reparo alguno sobre el modo de realizarla, su corrección, ni ninguna otra observación ni sospecha de incidencia o anomalía del proceso”, según recoge el informe.