Los pizzini del Plan Zonal

Si en vez del teléfono los acusados en el proceso del Plan Zonal de residuos de la Vega Baja hubieran utilizado los famosos pizzini, los pequeños trozos de papel con que la Cosa Nostra comunica sus instrucciones importantes, quizá habrían acabado con la mitad de los bosques de Canadá, pero se hubieran evitado horas y horas de grabaciones que dan fe de obscenas componendas en torno a la adjudicación de una infraestructura pública donde lo que menos importaba, a juzgar por el contenido de esos pinchazos, era el interés público.

Afición al móvil la había en general, pero por su condición de nexo entre los intereses del expresidente de la Diputación José Joaquín Ripoll y de los empresarios Enrique Ortiz y Ángel Fenoll, destaca la frenética actividad del terminar del también empresario y asimismo acusado Rafael Gregory, cuyas conversaciones han ocupado varias sesiones del juicio que por estos hechos se está celebrando. Y aún quedan.

Charlas a tres bandas en las que Gregory, en función de sus intereses, expurga la información que facilita cada a uno de sus interlocutores y en las que, como ayer se escuchó en la sala, llega a utilizar un lenguaje convenido.

Como cuando se refiere a «los limones», una expresión que aparece hasta en medio centenar de ocasiones en los pinchazos recogidos en el informe policial y que los investigadores identifican con las dádivas (dos pisos o su valor en dinero) que supuestamente iba a recibir Ripoll por su mediación en la adjudicación del macro vertedero. «Los limones se recogerán cuando paguen. Si no pagan nada», se les escucha decir con nitidez en una conversación entre él y Fenoll.

Ortiz: «Que convoque el consorcio y pagamos» Es el 1 de febrero de 2009. Gregory habla con Ortiz sobre la estrategia que ha marcado el propio Ripoll. Gregory: Joder, que me ha dicho que lo convoca cuando tú.. habla tú con él O: No… no, no, no, él que convoque el Consorcio y nosotros una semana antes le hemos pagado , ¿me oyes? (...) él convoca el Consorcio ya y me dice, el día 24 hay Consorcio , yo diez días antes te doy el dinero a ti, firmamos y te doy el dinero. G: Venga, venga, a ver, es que no… es que O: Yo no le puedo decir a mi gente, a mis socio que le damos el dinero a éste para él .. y sin convocar el Consorcio, él tiene que convocar el Consorcio y nosotros diez días antes firmamos . O: ¿Sabes lo que pasa, pero sabes lo que pasa Enrique?, sois la hostia macho, primero era que se cambiara la finca, ahora que también que se convoque, si yo te digo que lo con… yo te he dicho que hables con él , coño.. tío E: ¿Cómo que cambiara la finca, qué quieres que cambiara la finca? G: Vamos a ver, cuando se… que se aprobara el sitio por el Consorcio, se aprobó el emplazamiento, ahora se ha aprobado, ahora quieres… O: Como nos han chantajeado y nos chalaneado.. G: Qué cojones te han chantajeado O: No ni poco

No es único término agrícola que usan. El «riego por aspersión» para referirse a la solución transitoria (con la que Anticorrupción sostiene que Ripoll presionaba a Ortiz para que Fenoll no se fuera con las manos vacías tras no conseguir la contrata) es otra de ellas. O cuando habla Fenoll de que Ripoll, con el que Gregory le dice que va a cenar esa noche, «lo que tiene que hacer es el camino de Santiago». A lo que el exgerente de Autisa le responde: «El camino de Santiago está hecho».

Mención especial merece el contenido de los pinchazos en los que se retrata cómo el empresario Enrique Ortiz pone sus embarcaciones al servicio de la causa. Como en una de ellas tiene compromisos, el promotor le dice al Gregory que utilice la otra, una Pershing modelo 62 con capitán incluido a la que la mujer de Ripoll se refiera como «la lanchita».

«Nos deja Enrique la Pershing para que nos vayamos donde nos salga de los cojones, pero él no puede venir», le comunica Gregory a Margarita de la Vega, quien en un gesto nada agradecido responde que «mucho mejor ir sin él», aunque después le dijera que le echaban de menos. Y eso que el deseo de Ortiz, según recogen los pinchazos, era que la mujer del entonces presidente de la Diputación estuviera «cómoda».