10.000 mujeres en la provincia de Alicante podrán beneficiarse de la nueva baja por reglas dolorosas

La baja se establecerá como una "incapacidad temporal especial de contingencias comunes", lo que significa que tiene que ser prescrita por un médico, como cualquier otra incapacidad temporal. También como en otros casos, en el parte de baja que se envía a la empresa no figurará el motivo de la misma.

“La regla, por definición, no tiene que doler y si duele es porque hay un problema, generalmente endometriosis, aunque hay otras enfermedades que producen reglas dolorosas, como puede ser la adenomiosis, muy complicada de diagnosticar”, explica Marcos Reillo, jefe de Ginecología en el Hospital General de Elche. El problema de estas enfermedades es que en muchos casos, “el diagnóstico sólo se puede hacer por métodos invasivos, como la laparoscopia”, algo que puede ser un obstáculo a la hora de tramitar el nuevo permiso.

La ginecóloga del Hospital de Sant Joan, Maribel Acién, recuerda en un reciente artículo científico que, atendiendo a sus causas, el tratamiento principal para el dolor intenso de la regla consiste en la toma de analgesia, fundamentalmente antiinflamatorios no esteroideos (AINES). Las tasas de éxito de estos tratamientos “rondan el 65-100 %”.

"He llegado a perder el conocimiento a causa de la regla"





Mujeres que sufren de reglas dolorosas explican lo incapacitante que puede llegar a ser esta situación. “He llegado a vomitar y desmayarme del dolor”, señala M. C., quien padece este problema desde hace años. No todos los meses sufre estos dolores, “pero cuando me dan no me puedo ni mover, he llegado a tener que irme del trabajo o salirme de exámenes porque no aguantaba”. A falta de medicación específica para su problema, los analgésicos es lo único que puede tomar, “pero llegan hasta donde llegan y si a lo mejor te los tomas con un poco de retraso cuando el dolor ya ha aparecido, no hacen nada”. Pese a que esta joven reconoce que, cuando lo ha necesitado, no ha tenido problema en tener una baja laboral, aplaude la nueva ley promovida por el Gobierno. “Si tienes un dolor muy fuerte no debes trabajar, es así de simple y no entiendo tanta polémica”. Sostiene que con este nuevo derecho “se rompe un tabú que había”.





Desde los 12 a los 40 años, cuando se quedó embarazada, estuvo M. S. sufriendo dolores intensos a causa de una endometriosis. Dolores que le provocaban vómitos y desmayos que en más de una ocasión la llevaban a Urgencias. “Allí me pinchaban Nolotil y Válium, que era lo único que me calmaba. La medicación me dejaba prácticamente dormida y al día siguientes es como si te hubieran dado una paliza”. Cada regla empezaba a provocarle intensos dolores de cabeza tres días antes y le suponía adelgazar 5 ó 6 kilos, “por lo que jamás llegaba a superar los 40 kilos”. Para esta mujer la nueva ley supone un paso importante “porque la regla dolorosa pasa a tener por fin la consideración de un problema de salud, de manera que muchas mujeres ganarán en derechos y quedarán protegidas en caso de que sus empresas quieran despedirlas”.





P. G. sufre endometriosis y, pese a que está operada de un ovario, la enfermedad persiste, lo que le ocasiona reglas dolorosas y muy abundantes. En muchas ocasiones, añade, “llego a tener la regla incluso dos veces al mes”. No cree esta joven que fuera necesario cambiar la ley para crear una baja específica por este problema. “El médico de familia tiene tu historia clínica y en mi caso siempre han sido comprensivos cuando he necesitado una baja. es un problema que ya estaba resuelto”. En el trabajo, añade, tampoco le ponen pegas. “Si lo necesito, me quedo teletrabajando”. Para ella hubiera sido más útil que finalmente se redujera el IVA de compresas y otros productos de higiene femenina, medida que finamente no prosperó en la nueva ley. “Los meses en los que tengo varias veces la regla el gasto es enorme, eso sí que os hubiera hecho un favor a todas”.