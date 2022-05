El PSOE de Alicante apoya la variante de Torrellano y la retirada de las vías del tren de la costa en San Gabriel

El Partido Socialista de Alicante ha hecho público un comunicado para apoyar la aprobación -a nivel nacional el PSOE se abstuvo- en la Comisión de Transportes del Congreso instar al Ministerio de Transportes a ejecutar el antiguo proyecto de la variante de Torrellano. Infraestructura ferroviaria que permitiría conectar el aeropuerto con el tren de Cercanías Alicante-Elche y retirarlo de las primera línea del mar en San Gabriel.

"El PSOE siempre ha defendido la retirada de las vías de la fachada del litoral, suprimir el cambio de marcha de los trenes que se produce en la actualidad en el apeadero de San Gabriel y un nuevo trazado ferroviario por la variante de Torrellano que una Alicante con su aeropuerto. Por cierto, un proyecto que puso en marcha Rodríguez Zapatero y que el Gobierno de Mariano Rajoy enterró durante sus años de gobierno", señala en un comunicado.

“Las posturas demagógicas del PP no son nuevas, porque solo reclaman la variante de Torrellano cuando están en la oposición, cuando tuvieron oportunidad de hacerlo la metieron en un cajón durante todo el gobierno de Mariano Rajoy, Alberto Fabra y Sonia Castedo. Ya nos demostraron la voluntad política", subraya Miguel Milla, secretario general del PSPV en Alicante. "Parece ser que el diputado de Compromís Joan Baldoví, no tiene memoria y prefiere pactar con quienes ni diseñaron el proyecto ni lo ejecutaron. Partido Popular y Compromís van de la mano y en este caso solo confunden a la ciudadanía por simple interés partidista”, indica el secretario general del PSOE de Alicante, Miguel Millana.

Por su parte, la responsable de Urbanismo del PSOE local, Trini Amorós, asegura que los socialistas siempre han considerado prioritaria la retirada de las vías del litoral. Es más, “hemos apoyado la variante por Torrellano siempre (un proyecto del gobierno de Zapatero) y nos extraña que a tres meses de saber los nuevos estudios complementarios que está llevando a cabo el Ministerio de Transportes, PP y Compromís se alíen en el Congreso para hacerse una foto y no perderse un titular. Habría que preguntar al PP por qué no siguió adelante con la iniciativa que puso en marcha el Partido Socialista. Digamos que la gestión eficaz no es lo suyo. Nos gustaría que Compromís fuera tan beligerante con Barcala como lo es con el PSOE, exigiendo al Alcalde que inicie el expediente de desafección de la playas de vías, por ejemplo. Y que deje de errar el tiro disparando siempre a sus socios de gobierno en lugar de atender los intereses de la ciudadanía alicantina”.

La comisión de transportes del Congreso, aprobó ayer una Proposición no de Ley de Compromís: instar al Gobierno a recuperar el proyecto original de la Variante de Torrellano en el tren de cercanías Alicante - Elche - Murcia para conectar la ciudad con el aeropuerto y liberar la fachada marítima que es un aspecto clave para la recuperación y favorecer la conectividad sostenible del litoral en Alicante. El PSOE se abstuvo. El portavoz de Compromís, Joan Baldoví, celebra que la propuesta haya salido adelante “porque es la propuesta avalada por asociaciones y vecinos de Alicante y de todas las fuerzas políticos representadas municipales que lo aprobaron en el Pleno Ayuntamiento en el año 2018”.

Natxo Bellido, portavoz municipal, sostiene, en este sentido, que “no se entiende que el Gobierno vaya en contra de lo que piden los ciudadanos y que es de sentido común. Por tanto, esperamos que se agilice al máximo tomar la decisión y agilizar los trámites para que se lleve a cabo esta variante de Torrellano, porque no podemos tener por más tiempo uno de los únicos aeropuertos internacionales europeos que siguen sin estar conectados por tren. Además, está inversión está alineada con la estrategia de transformación verde de la movilidad para reducir las emisiones del transporte en coche hacia un modelo mucho más sostenible energética y ambientalmente que nos sirve para recuperar ciudad y su fachada marítima”.

Recordar que el pasado marzo la vicealcaldesa, Mari Carmen Sánchez, también al Gobierno la conexión ferroviaria del aeropuerto de Alicante y calificó de “cortina de humo” el anuncio de Adif de unir la estación de Chamartín con el aeropuerto Adolfo Suárez-Madrid-Barajas tras haber comunicado la decisión de trasladar a esta estación algunos trenes AVE entre Alicante y Madrid.

La decisión de Adif de trasladar los AVE Alicante-Madrid de la estación de Atocha a la de Chamartín, además de incrementar el tiempo de viaje con la capital aleja a los viajeros del centro de la ciudad y de las conexiones con el sur de España.