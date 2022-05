Urbanismo frustra el proyecto para construir un campamento con bungalós y caravanas al invadir el saladar de Agua Amarga

La Conselleria de Política Territorial ha aprobado rechazar la concesión de la Declaración de Interés Comunitario al proyecto presentado por la empresa AG en 2019 para construir un camping ecológico con 30 cabañas/bungaló junto al Saladar de Agua Amarga, en concreto en una parcela calificada como suelo no urbanizable, que contaba con los parabienes de Turismo y el Ayuntamiento de Alicante. En concreto, se pretendía levantar un campamento sobre una superficie de 112.225 metros cuadrados con 378 parcelas de cien metros cuadrados para autocaravanas, al margen de edificios generales para restaurante, comedor, supermercado y zonas infantiles y capacidad para cerca de 2.000 campistas. Los técnicos han estimado que la parcela invade suelo protegido. La declaración de interés comunitario era clave para poder construir el camping. Sus promotores pueden recurrir.

El proyecto del camping tenía, curiosamente, los parabienes de Turisme Comunitat Valenciana y el Ayuntamiento de Alicante (compatibilidad urbanística, según el PGOU), que hace dos años avalaron el proyecto de la empresa A. G. Valores para la construcción del campamento sobre una superficie de 230.000 metros cuadrados junta la desaladora y lindando con el saladar.

Un proyecto que censuran los ecologistas pero que según sus promotores permitiría va poner en valor la zona porque entre las dotaciones tenemos previsto plantar 2.500 árboles para reducir la huella de carbono- Sobre el posible riesgo de inundación de la carretera que conectará el camping con la avenida de Elche, el viario está incluido en el Patricova como riesgo geomorfológico La carretera de acceso al camping es la misma que lleva a los complejos de Proyecto Hombre y Terramar (Apsa) .

El camping ecológico -primero que recibe esta categoría en la provincia de Alicante- ocupaba una parcela de 230.000 metros cuadrados en Agua Amarga, lindando con el saladar, de los que 115.000 metros cuadrados serán para la 400 parcelas y 30 bungalós. Se generarían unos 40 puestos de trabajo para atender las 1.300 personas que podrán pernoctar, sobre todo durante la temporada baja, según sus promotores, que aseguran que la mayor parte de la energía será renovable gracias a placas solares. Habrá también espacio para autocaravanas. El camino acaba de iniciarse y será largo ya que la tramitación de una DIC en la Comunidad Valenciana suele durar dos años.

Alegaciones ecologistas

La asociación de Amigos de los Humedales del Sur de Alicante y Ecologistas en Acción habían presentado alegaciones ante la Conselleria de Política Territorial a la declaración de interés comunitario. Los ecologistas sostienen que el camping es una agresión sobre una "zona húmeda" y apuntan la falta de idoneidad urbanística, territorial, paisajística y ambiental de la actuación propuesta, que, en su opinión, va a provocar la recesión y degradación del saladar y su entorno. Para AHSA, la DIC propuesta no se ajusta a lo dispuesto en el artículo 15 de la Ley Valenciana de Espacios Naturales Protegidos.

Tampoco consideran que se pueda hablar de "utilización racional del territorio o de correcta vertebración territorial, sino más bien de uso irracional y de incorrecta vertebración del territorio, al poderse propiciar la formación de un núcleo de características urbanas y al generarse impactos negativos de todo tipo sobre el humedal colindante, desde el incremento de la presión antrópica sobre la fauna y flora, pasando por la posible contaminación de aguas superficiales y subterráneas derivada de vertidos de aguas residuales".

El camping que invade parcialmente, según la resolución de Urbanismo, el saladar de Agua Amarga, en concreto una parcela que forma parte del espacio protegido por la Generalitat y por el Pativel, que tiene calificado el suelo como no urbanizable por lo que para pudiera ser viable debiera tener un mínimo de 20.000 metro cuadrados de superficie.

El proyecto se presentó en el Ayuntamiento para conseguir el informe de compatibilidad urbanística y la Conselleria de Urbanismo lo sacó a exposición pública previa a su posible Declaración como Bien de Interés Comunitario, algo que daría viabilidad al planteamiento de la promotora en suelo rústico.

Si no se otorgara la DIC no hay compatibilidad posible. El estudio sobre la viabilidad del proyecto pone muchos reparos al proyecto. En opinión del técnico que suscribe, no parece adecuada pues causaría un impacto ambiental y paisajístico considerable en un entorno muy próximo al humedal protegido. Además la materialización de estas construcciones podría considerarse según lo dispuesto en el artículo 45 del PGOU como núcleo urbano, no estando permitido por la LOTUP».

La ley reguladora de los campings y áreas de pernocta en tránsito para las caravanas en la Comunidad Valenciana fija que pueden ser de cinco tipos, por lo que se exige que el camping cuente con piscina e instalaciones deportivas, club social y animación infantil. Además, la elección de este tipo de campamento necesita una mayor superficie y en el actual PGOU limita este parámetro a un 5% para usos no agropecuarios en suelo no urbanizable.

Una porción de la parcela 59 está incluida en las directrices del Catálogo de Zonas Húmedas de la Comunidad Valenciana, con un grado de protección integral del saladar y dunas fósiles de Agua Amarga, por lo que sobre esta porción de parcela no podría haber un camping como el que se proyecta, según el informe de compatibilidad urbanística. En el resto de los terrenos donde se plantea realizar la actividad de camping se encuentran incluidos viales en la franja de 500 metros de amortiguación de impactos del humedal.