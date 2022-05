La Ocean Race busca patrocinadores locales para reducir el gasto de la Generalitat

La cuenta atrás para la salida de la Ocean Race desde el puerto de Alicante ya está activada. La regata transoceánica dejará la ciudad, con destino a Cabo Verde, el 15 de enero de 2023, una fecha novedosa respecto a las anteriores cuatro ediciones. Con la vista puesta en esa fecha, tanto la organización como la Generalitat trabajan en conseguir patrocinadores locales. Cuantas más empresas inviertan en el evento deportivo, menor será el coste para las arcas públicas, que según el director de Sociedad Proyectos Temáticos de la Comunidad Valenciana, Antonio Rodes, se sitúa como máximo en los 10 millones, frente al riesgo de 22 millones de euros que había hace apenas cinco años.

"Buscamos empresarios para que inviertan en la Ocean Race porque es un buen soporte promocional, y eso además aminora nuestro gasto. Queremos seducir y conmover a las empresas. Los datos de la regata son impresionantes en cuanto a marketing. Va a ser una inversión rentable, aunque por ahora no sabemos el impacto económico con el cambio de fechas", ha señalado Rodes al término del acto celebrado en las instalaciones de Distrito Digital. Entre las cifras que ya se conocen está la inversión en el Race Village [ahora conocido como Ocean Race Park], el punto de encuentro de la regata en el puerto de Alicante, que será de 3,5 millones de euros, "ya que genera un retorno importante". Se abrirá el 7 de enero, justo después de las fiestas navideñas. Albergará un espacio para el entretenimiento y el deporte de más de 53.000 metros cuadrados y estará abierto al público durante nueve días consecutivos. El Race Village contará con zonas de ocio y restauración, donde el visitante podrá disfrutar de una programación de espectáculos, conciertos, animaciones, un programa de iniciación al deporte de la vela y actividades de entretenimiento para todos los públicos, según la organización.

La Vuelta al Mundo a Vela desde el Puerto de Alicante ha sido declarada por el Consejo de Ministros como "acontecimiento de excepcional interés público", permitiendo de este modo que las empresas colaboradoras obtengan exenciones fiscales, bajo las condiciones que establece el manual de marca aprobado durante tres años, el anterior y el posterior a la regata y el año mismo de la celebración para acogerse a esas exenciones. Dicha consideración de "Alicante Puerto de Salida Vuelta al Mundo a Vela" como un acontecimiento de excepcional interés público permite que sean de aplicación los tipos de incentivos fiscales previstos por la ley.

Por ejemplo, con relación a los gastos de publicidad y donaciones realizadas, la deducción aplicable es el 15% de los gastos de publicidad. La base es el importe total de la inversión realizada en promoción del acontecimiento. Cuando el contenido de la promoción se considera esencial computa el gasto al 100% y para aquellos gastos que se determinen como no esenciales el 25%. Esta deducción está condicionada a realizar donaciones para la realización de los planes y actividades relacionados con el acontecimiento. La deducción aplicable no puede superar el 90% del importe de las donaciones realizadas, según la organización.

Rodes, por otro lado, también ha advertido de que el cambio de fechas, situando la salida de la regata a principios de año y no en torno a octubre como era tradición, obligará a cambiar la hoja de ruta habitual. "Tendremos que cambiar el formato. Nosotros no podemos hacer nada con la fecha, pero obviamente son peores por el clima previsto. Ahora no podremos poner el foco en la cantidad de personas que asistan, sino en otros aspectos", ha apuntado Rodes, quien ha señalado que habrá que "meterse más en la ciudad, también durante la previa, al coincidir con Navidad. Hay que cambiar el formato", ha agregado el director de Proyectos Temáticos.

Desde la organización, se recordó que la regata celebra, en esta edición, su cincuenta aniversario y se incidió en que Alicante ya es la "casa" de la prueba por equipos "más dura del mundo", según el presidente de The Ocean Race, Richard Brisius.

Por su parte, el secretario autonómico de Turismo, Francesc Colomer, ha destacado que "el sector turístico tiene muy claro que este evento es tremendamente positivo", a la vez que ha añadido que "la marca hay que cuidarla, porque vive en la voluntad de las personas, de los mercados".