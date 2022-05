Cuando los virus llegan por el mar a Alicante

Lo que antes de la pandemia seguramente podría parecer de película de ciencia ficción o un problema muy lejano, ahora no lo es. Las amenazas sanitarias procedentes de otros países están a la orden del día y así lo ha demostrado el covid, con la facilidad con la que se ha ido expandiendo por todo el mundo. Por ello, hay que estar preparados para hacer frente a estas emergencias y Sanidad Exterior, encargada de la vigilancia y control de los riesgos para la salud pública en los puntos de entrada marítimos, ha dirigido un simulacro de emergencia sanitaria en el Puerto de Alicante, ejercicio cuya coordinación ha corrido a cargo de la Armada.

El simulacro realizado en Alicante está integrado en el ejercicio de seguridad marítima Marsec-2022, que ha tenido lugar al mismo tiempo en otros doce escenarios de la costa española. El escenario simulado ha consistido en la llegada a uno de los muelles de Alicante de un carguero con bandera española procedente de Nigeria con diez tripulantes, uno de ellos fallecido y otro con síntomas compatibles con una posible fiebre hemorrágica, una enfermedad de fácil transmisión causada por el ébola y otros virus.

El patrullero de altura «Furor», el más moderno de la Armada, ha realizado el papel del carguero en la simulación. Tras solicitar asistencia sanitaria ha atracado en el Muelle 19 de Alicante y se han activado todos los organismos implicados en una emergencia sanitaria.

Personal de Sanidad Exterior, SAMU, Cruz Roja, Instituto de Medicina Legal, el Departamento Técnico de Protección Civil y Gestión de Emergencias de Alicante y Policía Portuaria, entre otros, se han desplegado para hacer frente a la incidencia y ofrecer una respuesta coordinada.

La colocación y posterior retirada de los trajes de protección, dada la facilidad de transmisión de estos virus, ha sido uno de los puntos donde los participantes han llevado más cuidado para protegerse ante un contagio accidental. Los servicios sanitarios han evacuado primero al tripulante enfermo en una camilla burbuja y posteriormente ha sido retirado el cuerpo del tripulante muerto.

La directora general de Salud Pública del Ministerio de Sanidad, Pilar Aparicio, se ha desplazado hasta Alicante para presenciar el ejercicio y ha manifestado que «el objetivo es estar preparados ante una emergencia que pueda surgir, relacionada con el transporte marítimo, con personas que puedan venir con un problema de salud y que pueda significar un problema para la población».

Ante un caso de una enfermedad transmisible, de alto riesgo, es preciso que diferentes instituciones «tengan que coordinarse y colaborar», de ahí la necesidad de estos simulacros para poner a prueba los protocolos existentes y ver los posibles fallos para corregirlos. Según Aparicio, «lo más importante es la coordinación y ver cómo funcionan los protocolos». Reconoce que se han detectado errores y gracias a estos ejercicios pueden ser corregidos para que no se repitan en una situación real. La directora general de Salud Pública indicó que este tipo de emergencia sanitaria, que antes podía ser estrambótica, ahora no lo es después de la pandemia y de otros riesgos actuales, en referencia al virus del mono, sobre el que no quiso pronunciarse en Alicante.

Por su parte, el comandante naval de Alicante, Joaquín Vegara, ha destacado la importancia del ejercicio Marsec para facilitar la coordinación «entre los organismos que tienen que ver con la seguridad en la mar». En Alicante ha sido una amenaza sanitaria por un peligroso virus y en otros puertos se han recreado otras situaciones, como una persecución a narcotraficantes o la localización de un explosivo sin detonar.

Según la Armada, uno de los objetivos principales es evaluar la coordinación entre los distintos organismos y entidades implicadas en la respuesta a eventos de salud pública en las fronteras marítimas. También se pretende comprobar la compatibilidad de los protocolos de actuación de cada uno de ellos y sirve para adiestrar al personal en escenarios de alta complejidad, como pueden ser las fiebres hemorrágicas víricas.